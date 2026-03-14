SAO Newcastle bắt chặt Yamal, thu hút đại gia châu Âu & sáng cửa dự World Cup

Yamal gặp phải "đối cứng"

Newcastle chỉ thiếu chút nữa đã thắng Barcelona trên sân nhà ở lượt đi vòng 1/8 Champions League. Dù chỉ thu về kết quả hòa 1-1, nhưng các cầu thủ Newcastle có sự tự tin rằng họ vẫn có thể làm nên bất ngờ trước dàn cầu thủ được đánh giá cao hơn của đối phương, dù trận lượt về sẽ đá tại Nou Camp.

Yamal không vượt qua được Hall lần này trong cuộc đụng độ tại St. James Park

Và điều đó có nghĩa Lewis Hall sẽ gặp lại Lamine Yamal. Một trong những tiền đạo cánh hay nhất châu Âu hiện tại, Yamal đang có phong độ cao trước khi đối đầu Hall ở trận lượt đi, và cầu thủ người Anh đã gây bất ngờ khi phong tỏa Yamal trong gần như toàn bộ trận đấu. Thậm chí dư luận cho rằng nếu Hall xỏ găng vào bắt penalty ở cuối trận, chưa biết chừng Yamal cũng bị anh ngăn pha sút 11m.

Màn trình diễn đeo bám Yamal như hình với bóng đá khiến Hall trở nên cao giá, anh không một lần bị Yamal vượt qua trong khi bản thân anh đã có những pha tự kéo bóng lên rất ấn tượng. Thậm chí số cơ hội tạo ra trong trận này của Hall là nhiều nhất bên phía Newcastle, với 5 tình huống anh đã chuyền vào đúng vị trí của đồng đội trong khu 16m50 để dứt điểm.

Giấc mơ World Cup

Cầu thủ được Chelsea đào tạo này đã đi từ vai vế dự bị ở Newcastle trở thành một hậu vệ trái hàng đầu của bóng đá Anh. Hall đã đương đầu với không ít tiền đạo nguy hiểm ở Premier League và chưa từng tỏ ra quá lép vế, khiến việc anh đối phó Yamal không phải là quá khó.

Hall đã chiếm được vị trí đá chính ở Newcastle mùa này và đang tràn đầy cơ hội dự World Cup

Không đơn thuần chỉ là một hậu vệ, khả năng khống chế bóng trong không gian hẹp rồi mở tốc của Hall khiến anh rất tự tin xử lý bóng ở bất cứ khu vực nào. Một trong những tình huống như vậy chứng kiến Hall vượt qua chính Yamal ngay trong vòng cấm Newcastle, đưa bóng lên gần giữa sân trước khi chuyền xuống cho đồng đội.

Hall đã lên ĐT Anh vào tháng 11/2024 dưới thời HLV Lee Carsley nhưng đến đợt triệu tập gần nhất hồi tháng 11/2025, Hall vẫn được gọi lên tuyển U21. Tuy nhiên thời thế đã thay đổi: với việc Luke Shaw hay chấn thương, Djec Spence đá không tốt ở Tottenham, Hall đang cùng Nico O’Reilly là 2 hậu vệ trái sáng cửa dự World Cup 2026 dưới sự dẫn dắt của HLV Thomas Tuchel.

Và tất nhiên Hall đã bắt đầu lọt tầm ngắm của một số CLB lớn, khiến gần đây rộ tin Newcastle đang bàn gia hạn với Hall để tăng lương cho anh. Tuy nhiên với tình hình tài chính không ổn định của CLB này, khả năng Hall khoác áo một CLB khác vào thời điểm này mùa sau là khá cao.