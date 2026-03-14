SAO Newcastle bắt chặt Yamal, thu hút đại gia châu Âu & sáng cửa dự World Cup

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Becamex TP Hồ Chí Minh vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Ninh Bình vs Công An Hà Nội
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Inter Milan vs Atalanta
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Bayer Leverkusen vs Bayern Munich
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Borussia Dortmund vs Augsburg
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo Augsburg - FCA Augsburg
-
Burnley vs AFC Bournemouth
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Sunderland vs Brighton & Hove Albion
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Atlético de Madrid vs Getafe
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Getafe - GET Getafe
-
Napoli vs Lecce
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Arsenal vs Everton
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Chelsea vs Newcastle United
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Udinese vs Juventus
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
West Ham United vs Manchester City
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Real Madrid vs Elche
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Elche - ELC Elche
-
Monaco vs Brest
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Brest - BRE Brest
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs PVF-CAND
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Thể Công - Viettel vs Hải Phòng
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Crystal Palace vs Leeds United
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Manchester United vs Aston Villa
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Nottingham Forest vs Fulham
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Barcelona vs Sevilla
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Sevilla - SEV Sevilla
-
Le Havre vs Olympique Lyonnais
Logo Le Havre - HAC Le Havre
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Liverpool vs Tottenham Hotspur
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Real Betis vs Celta de Vigo
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Stuttgart vs RB Leipzig
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Logo RB Leipzig - RBL RB Leipzig
-
Lazio vs Milan
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Rennes vs Lille
Logo Rennes - REN Rennes
-
Logo Lille - LIL Lille
-
Brentford vs Wolverhampton Wanderers
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Sporting CP vs Bodø / Glimt
Logo Sporting CP - SCP Sporting CP
-
Logo Bodø / Glimt - BOD Bodø / Glimt
-
Chelsea vs Paris Saint-Germain
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Manchester City vs Real Madrid
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Arsenal vs Bayer Leverkusen
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Barcelona vs Newcastle United
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Tottenham Hotspur vs Atlético de Madrid
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Liverpool vs Galatasaray
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Galatasaray - GS Galatasaray
-
Bayern Munich vs Atalanta
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Midtjylland vs Nottingham Forest
Logo Midtjylland - FCM Midtjylland
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Porto vs Stuttgart
Logo Porto - POR Porto
-
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Roma vs Bologna
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Aston Villa vs Lille
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Lille - LIL Lille
-
Real Betis vs Panathinaikos
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Panathinaikos - PAO Panathinaikos
-
AFC Bournemouth vs Manchester United
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Brighton & Hove Albion vs Liverpool
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Fulham vs Burnley
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Everton vs Chelsea
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Leeds United vs Brentford
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Newcastle United vs Sunderland
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Aston Villa vs West Ham United
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Tottenham Hotspur vs Nottingham Forest
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-

SAO Newcastle bắt chặt Yamal, thu hút đại gia châu Âu & sáng cửa dự World Cup

Sự kiện: Chuyển nhượng mùa hè 2025 Lamine Yamal Newcastle United

Yamal không vượt qua nổi Lewis Hall tại St. James Park, màn trình diễn khiến Hall lọt vào "mắt xanh" của nhiều ông lớn châu Âu.

   

Yamal gặp phải "đối cứng"

Newcastle chỉ thiếu chút nữa đã thắng Barcelona trên sân nhà ở lượt đi vòng 1/8 Champions League. Dù chỉ thu về kết quả hòa 1-1, nhưng các cầu thủ Newcastle có sự tự tin rằng họ vẫn có thể làm nên bất ngờ trước dàn cầu thủ được đánh giá cao hơn của đối phương, dù trận lượt về sẽ đá tại Nou Camp.

Yamal không vượt qua được Hall lần này trong cuộc đụng độ tại St. James Park

Và điều đó có nghĩa Lewis Hall sẽ gặp lại Lamine Yamal. Một trong những tiền đạo cánh hay nhất châu Âu hiện tại, Yamal đang có phong độ cao trước khi đối đầu Hall ở trận lượt đi, và cầu thủ người Anh đã gây bất ngờ khi phong tỏa Yamal trong gần như toàn bộ trận đấu. Thậm chí dư luận cho rằng nếu Hall xỏ găng vào bắt penalty ở cuối trận, chưa biết chừng Yamal cũng bị anh ngăn pha sút 11m.

Màn trình diễn đeo bám Yamal như hình với bóng đá khiến Hall trở nên cao giá, anh không một lần bị Yamal vượt qua trong khi bản thân anh đã có những pha tự kéo bóng lên rất ấn tượng. Thậm chí số cơ hội tạo ra trong trận này của Hall là nhiều nhất bên phía Newcastle, với 5 tình huống anh đã chuyền vào đúng vị trí của đồng đội trong khu 16m50 để dứt điểm.

Giấc mơ World Cup

Cầu thủ được Chelsea đào tạo này đã đi từ vai vế dự bị ở Newcastle trở thành một hậu vệ trái hàng đầu của bóng đá Anh. Hall đã đương đầu với không ít tiền đạo nguy hiểm ở Premier League và chưa từng tỏ ra quá lép vế, khiến việc anh đối phó Yamal không phải là quá khó.

Hall đã chiếm được vị trí đá chính ở Newcastle mùa này và đang tràn đầy cơ hội dự World Cup

Không đơn thuần chỉ là một hậu vệ, khả năng khống chế bóng trong không gian hẹp rồi mở tốc của Hall khiến anh rất tự tin xử lý bóng ở bất cứ khu vực nào. Một trong những tình huống như vậy chứng kiến Hall vượt qua chính Yamal ngay trong vòng cấm Newcastle, đưa bóng lên gần giữa sân trước khi chuyền xuống cho đồng đội.

Hall đã lên ĐT Anh vào tháng 11/2024 dưới thời HLV Lee Carsley nhưng đến đợt triệu tập gần nhất hồi tháng 11/2025, Hall vẫn được gọi lên tuyển U21. Tuy nhiên thời thế đã thay đổi: với việc Luke Shaw hay chấn thương, Djec Spence đá không tốt ở Tottenham, Hall đang cùng Nico O’Reilly là 2 hậu vệ trái sáng cửa dự World Cup 2026 dưới sự dẫn dắt của HLV Thomas Tuchel.

Và tất nhiên Hall đã bắt đầu lọt tầm ngắm của một số CLB lớn, khiến gần đây rộ tin Newcastle đang bàn gia hạn với Hall để tăng lương cho anh. Tuy nhiên với tình hình tài chính không ổn định của CLB này, khả năng Hall khoác áo một CLB khác vào thời điểm này mùa sau là khá cao.

Video bóng đá Newcastle - Barcelona: Thoát hiểm phút bù giờ, người hùng Yamal (Cúp C1)
Barcelona đã rất vất vả trước Newcastle và họ chỉ thoát hiểm đúng vào phút bù giờ cuối.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Q.D (Tổng hợp)



-14/03/2026 15:25 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Chuyển nhượng mùa hè 2025 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN