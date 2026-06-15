DreamAI SRL vừa công bố kết quả đánh giá nhan sắc các cầu thủ tham dự World Cup 2026 dựa trên "Golden Ratio of Beauty Phi" (tỷ lệ vàng trong thẩm mỹ). Phương pháp này bắt nguồn từ tỷ lệ toán học được nghiên cứu từ thời Hy Lạp cổ đại và hiện được ứng dụng trong nhiều mô hình phân tích hiện đại để xác định mức độ hài hòa, cân đối của các đường nét trên khuôn mặt.

Dẫn đầu danh sách là tiền vệ Rodrigo De Paul của Argentina với mức độ tương đồng 74,18% so với tỷ lệ vàng. Cầu thủ đang khoác áo Inter Miami từ lâu được biết đến nhờ phong cách thời trang nổi bật, hình xăm cá tính cùng vẻ ngoài nam tính, cuốn hút. Kết quả phân tích cho thấy các đường nét trên gương mặt De Paul có độ cân đối cao nhất trong số các cầu thủ tham dự World Cup 2026, giúp anh vượt qua nhiều ngôi sao nổi tiếng khác.

Xếp thứ hai trong danh sách là tiền đạo Kai Havertz của đội tuyển Đức với tỷ lệ đạt 74,10%, chỉ kém người dẫn đầu Rodrigo De Paul đúng 0,08 điểm phần trăm. Với chiều cao nổi bật cùng gương mặt thanh thoát, cân đối, ngôi sao của Arsenal từ lâu được xem là một trong những cầu thủ có ngoại hình thu hút nhất làng bóng đá thế giới. Ngoài dấu ấn chuyên môn trên sân cỏ, tuyển thủ Đức còn được nhiều người hâm mộ ưu ái gọi là "người mẫu sân cỏ" nhờ vẻ ngoài điển trai và phong thái lịch lãm.

Đứng thứ ba là cầu thủ chạy cánh Noni Madueke của tuyển Anh với số điểm 73,29%. Ở tuổi 24, Madueke gây ấn tượng nhờ gương mặt góc cạnh, phong thái tự tin cả trong và ngoài sân cỏ. Theo kết quả phân tích của DreamAI SRL, những đường nét hài hòa trên khuôn mặt đã giúp ngôi sao người Anh đạt mức tương đồng cao với tỷ lệ vàng trong thẩm mỹ. Không chỉ được đánh giá cao về chuyên môn, Madueke còn ngày càng thu hút sự chú ý của người hâm mộ nhờ ngoại hình nổi bật và thần thái mạnh mẽ.

Xếp thứ tư là đội trưởng tuyển Ai Cập, Mohamed Salah, với số điểm 73,27%. Ngôi sao của Liverpool là một trong những gương mặt nổi tiếng và được yêu mến nhất bóng đá thế giới nhờ tài năng, sự khiêm tốn và hình ảnh gần gũi. Mái tóc xoăn đặc trưng, nụ cười thân thiện cùng phong thái điềm đạm giúp chân sút người Ai Cập duy trì sức hút mạnh mẽ với người hâm mộ toàn cầu, đồng thời góp mặt trong nhóm những cầu thủ có ngoại hình ấn tượng nhất tại World Cup 2026.

Xếp thứ năm là thần đồng bóng đá Brazil Endrick với số điểm 73,25%. Dù mới ở giai đoạn đầu sự nghiệp, tiền đạo thuộc biên chế Real Madrid đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ toàn cầu không chỉ nhờ tài năng sân cỏ mà còn bởi ngoại hình sáng cùng phong thái tự tin. Ở tuổi đôi mươi, tuyển thủ Brazil được xem là một trong những gương mặt trẻ triển vọng nhất của bóng đá thế giới, sở hữu sức hút ngày càng lớn cả trong lẫn ngoài sân cỏ.

Đứng thứ sáu trong bảng xếp hạng là đội trưởng tuyển Hàn Quốc, Son Heung Min, với số điểm 73,24%. Anh là đại diện châu Á duy nhất góp mặt trong Top 6 cầu thủ có gương mặt cân đối nhất theo tiêu chuẩn tỷ lệ vàng. Không chỉ là biểu tượng bóng đá của Hàn Quốc, Son có sức ảnh hưởng lớn toàn châu Á, trở thành một trong những vận động viên được yêu mến nhất khu vực nhờ tài năng, sự chuyên nghiệp và hình ảnh tích cực ngoài sân cỏ.

Xếp tiếp theo trong danh sách là tiền đạo trẻ Nick Woltemade của đội tuyển Đức. Dù chưa phải cái tên quá quen thuộc với người hâm mộ quốc tế như nhiều ngôi sao khác trong bảng xếp hạng, chân sút người Đức đang ngày càng thu hút sự chú ý nhờ phong độ ấn tượng cùng ngoại hình sáng. Sự kết hợp giữa vẻ ngoài điển trai và tiềm năng phát triển lớn giúp Woltemade trở thành một trong những gương mặt trẻ đáng chú ý tại World Cup 2026.

Đứng thứ 8 trong nhóm những cầu thủ có gương mặt cân đối nhất tại World Cup 2026 là trung vệ Jonathan Tah của tuyển Đức. Sở hữu thể hình lý tưởng cùng các đường nét mạnh mẽ, nam tính, Tah được đánh giá cao nhờ vẻ ngoài điềm tĩnh và phong thái của một thủ lĩnh hàng phòng ngự. Không sở hữu vẻ đẹp theo phong cách lãng tử, Tah gây ấn tượng bằng nét chững chạc, khỏe khoắn và sự tự tin, giúp anh trở thành một trong những gương mặt nổi bật của tuyển Đức tại World Cup 2026.

Tiền đạo Wout Weghorst xuất hiện trong bảng xếp hạng nhờ chiều cao nổi bật cùng khuôn mặt góc cạnh. Chân sút người Hà Lan gây ấn tượng bởi vẻ ngoài nam tính và phong thái mạnh mẽ trên sân cỏ. Bên cạnh hình ảnh quyết liệt trong thi đấu, tiền đạo sinh năm 1992 còn được người hâm mộ biết đến với tinh thần chiến đấu máu lửa và những khoảnh khắc bùng nổ trong màu áo đội tuyển Hà Lan tại các giải đấu lớn.

Khép lại Top 10 là tiền vệ Scott McTominay của tuyển Scotland. Ngôi sao đang khoác áo Napoli sở hữu vẻ ngoài nam tính với gương mặt góc cạnh, sống mũi cao cùng phong thái mạnh mẽ đặc trưng của các cầu thủ Anh - Scotland. Bên cạnh sự nghiệp thi đấu ấn tượng, tiền vệ người Scotland còn ghi điểm với hình ảnh điềm tĩnh, chuyên nghiệp và phong cách lịch lãm ngoài sân cỏ.