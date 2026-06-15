Neymar, huyền thoại Ronaldo béo cùng dàn nhân vật đình đám đổ bộ khán đài World Cup

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Sáng 14/6, trước trận ra quân của Brazil gặp Morocco tại bảng C World Cup 2026 trên sân vận động MetLife (New York), Neymar trở thành tâm điểm chú ý dù không có tên trong đội hình xuất phát. Ngay khi xuất hiện trên sân với trang phục tập luyện, tiền đạo 34 tuổi lập tức bị hàng trăm ống kính của giới truyền thông quốc tế vây quanh, tạo nên khung cảnh náo nhiệt trước giờ bóng lăn.

Sức hút của Neymar vẫn không hề suy giảm dù anh đang trong quá trình hồi phục chấn thương cơ bắp chân và chưa đủ điều kiện thi đấu. Với nhiều người hâm mộ, World Cup 2026 có thể là kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp của ngôi sao Brazil, khiến mọi động thái của anh đều nhận được sự quan tâm đặc biệt từ truyền thông và khán giả.

Neymar tương tác với hàng nghìn khán giả trong tiếng hò hét.

Người mẫu Bruna Biancardi thu hút sự chú ý trên khán đài sân MetLife khi đưa hai con gái đến cổ vũ tuyển Brazil trong trận hòa Morocco 1-1 ở lượt mở màn bảng C World Cup 2026. Bạn gái của Neymar lựa chọn phong cách blokecore với áo đấu mang tên và số áo của tiền đạo sinh năm 1992.

Trên trang cá nhân, huyền thoại Cafu đăng tải bức ảnh chụp cùng Neymar tại World Cup 2026. Cựu đội trưởng tuyển Brazil diện vest lịch lãm, gửi lời động viên đàn em nỗ lực trong kỳ World Cup được xem là cuối cùng của sự nghiệp. Do chưa bình phục hoàn toàn chấn thương, Neymar vắng mặt ở trận ra quân gặp Morocco và được kỳ vọng trở lại trong các cuộc đối đầu với Haiti và Scotland ở vòng bảng.

Trận đấu tâm điểm bảng C World Cup 2026 giữa Brazil - đội tuyển giàu thành tích nhất lịch sử giải đấu - và Morocco, nhà đương kim vô địch châu Phi. Cuộc đối đầu khép lại với tỷ số hòa 1-1. Suốt trận đấu, ống kính truyền hình liên tục hướng về khán đài quy tụ nhiều huyền thoại thể thao, nghệ sĩ. Trong số đó có dàn danh thủ Brazil gồm Kaká, Roberto Carlos và Ronaldo Nazário. Nhà sáng tạo nội dung Micael Melo cũng đăng tải bức ảnh chụp cùng ba huyền thoại bóng đá Brazil và streamer nổi tiếng người Mỹ IShowSpeed (đang gây sốt với ca khúc cổ động Champions).

Kaká diện vest xanh đen kết hợp sơ mi trắng lịch lãm khi đến cổ vũ đội bóng quê hương. Đồng hành cùng anh là hai cựu danh thủ lừng danh Roberto Carlos và Ronaldo Nazário. Hình ảnh ba ngôi sao một thời hội ngộ trên khán đài gợi ký ức huy hoàng của bóng đá Brazil. Nhiều người hâm mộ bày tỏ sự hoài niệm về chức vô địch World Cup 2002 - lần gần nhất Selecao bước lên đỉnh thế giới. Kaká, Roberto Carlos và Ronaldo đều góp mặt trong đội hình đăng quang, tạo nên một trong những thế hệ vàng đáng nhớ nhất của bóng đá Brazil.

Trận Brazil - Morocco còn thu hút nhiều gương mặt nổi tiếng trong làng giải trí và kinh doanh. Tỷ phú Michael Rubin (thứ 2 từ trái sang) xem bóng cùng rapper Travis Scott (áo vàng) và huyền thoại bóng bầu dục Tom Brady trên khán đài sân MetLife. Sự xuất hiện của dàn nhân vật đình đám cho thấy sức hút đặc biệt của World Cup 2026 cũng như tầm ảnh hưởng toàn cầu của tuyển Brazil.

Người mẫu Camille Fishel - bạn gái tỷ phú Michael Rubin - cũng có mặt xem trận Brazil.

MC, diễn viên và người mẫu Maisa Silva cũng góp mặt trên khán đài sân MetLife để theo dõi trận đấu giữa Brazil và Morocco. Sau trận, cô chia sẻ khoảnh khắc chụp ảnh lưu niệm cùng rapper Travis Scott, thu hút sự chú ý của người hâm mộ trên mạng xã hội.

Người mẫu Virginia Fonseca xuất hiện tại khu vực VIP trên sân MetLife để cổ vũ tuyển Brazil trong trận hòa Morocco 1-1. Cô từng công khai hẹn hò Vinícius Júnior vào tháng 10/2025. Dù đã chia tay ngôi sao của tuyển Brazil vào giữa tháng 5, Virginia góp mặt trên khán đài để theo dõi và cổ vũ đội bóng quê hương tại World Cup 2026.

Người mẫu kiêm doanh nhân Celina Locks, vợ của huyền thoại Ronaldo Nazário, diện áo đấu số 9 của tuyển Brazil có tuổi đời 24 năm, cho biết món đồ vẫn được giữ gần như nguyên vẹn nhờ bảo quản cẩn thận. Đây chính là mẫu áo Ronaldo mặc trong trận chung kết World Cup 2002 gặp Đức, nơi anh lập cú đúp bàn thắng giúp Brazil giành chức vô địch thế giới lần thứ năm trong lịch sử.