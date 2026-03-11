Chấn động: Bộ trưởng Iran tuyên bố đội tuyển nước này không dự World Cup 2026

ĐT Iran sẽ không thi đấu tại World Cup 2026 diễn ra tại Bắc Mỹ. Thông tin này đã được khẳng định bởi Bộ trưởng Bộ thể thao Iran, Ahmad Donyamali, trong một cuộc phỏng vấn cho hãng thông tấn DPA.

Bộ trưởng Bộ thể thao Iran, Ahmad Donyamali

Đội tuyển bóng đá nam Iran đã giành quyền tham dự World Cup mùa hè này tại Bắc Mỹ, nhưng theo mọi nguồn tin, họ sẽ không thi đấu do chiến tranh. Tình hình chiến sự căng thẳng khiến Iran tính tới việc tẩy chay thi đấu ở quốc gia đang gây chiến với họ.

Trước đó, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đảm bảo với ông rằng Iran vẫn được chào đón tại World Cup bất chấp chiến tranh. Tuy nhiên Bộ trưởng Donyamali cho biết Iran không thể chấp nhận điều đó sau khi Mỹ và Israel có những cuộc tấn công làm Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei thiệt mạng.

“Do những biện pháp ác ý chống lại Iran, chúng tôi buộc phải tham gia hai cuộc chiến trong vòng 8-9 tháng, và hàng nghìn đồng bào của chúng tôi đã thiệt mạng. Vì vậy, chúng tôi không có khả năng tham gia World Cup 2026 trong hoàn cảnh này”, ông Donyamali nói.

Iran rút lui khỏi World Cup 2026 sẽ là quyết định chính thức được công bố bởi LĐBĐ Iran, không phải từ một ông bộ trưởng

Bên cạnh thông báo của Bộ trưởng bộ thể thao, chủ tịch LĐBĐ Iran ông Mehdi Taj cũng ngầm nói rằng đội tuyển nước này có thể sẽ tẩy chay các giải đấu quốc tế sau những sự kiện xoay quanh đội tuyển nữ nước này tại Asian Cup tổ chức ở Australia. Tuy nhiên một thông báo rút lui chính thức từ LĐBĐ Iran mới xác nhận việc Iran có hay không dự World Cup đối với FIFA.

Iran đã được bốc thăm vào bảng G có sự góp mặt của Bỉ, Ai Cập và New Zealand. Các trận đấu của Iran đều diễn ra ở khu vực ven biển miền Tây nước Mỹ.