HLV Mai Đức Chung tự hào khi ĐT nữ Việt Nam hạ Thái Lan 2 lần trong 1 tuần

💥 Niềm tự hào từ chiến thắng

ĐT nữ Việt Nam đã khép lại hành trình tại giải vô địch Đông Nam Á 2025 bằng chiến thắng ấn tượng 3-1 trước Thái Lan trong trận tranh hạng ba chiều ngày 19/8. Đây là lần thứ hai liên tiếp thầy trò HLV Mai Đức Chung vượt qua đại kình địch trong khu vực, mang lại niềm vui lớn cho người hâm mộ. Trước đó, ĐT nữ Việt Nam đã đánh bại Thái Lan ở vòng bảng với tỉ số 1-0 hôm 12/8.

Đông đảo người hâm mộ cổ vũ ĐT nữ Việt Nam đánh bại Thái Lan chiều 19/8 trên sân Lạch Tray.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Mai Đức Chung không giấu được niềm xúc động: “Trước hết, cho tôi thay mặt đội tuyển nữ Việt Nam cảm ơn cổ động viên cả nước và khán giả Hải Phòng đã ủng hộ, cổ vũ, giúp đội giành chiến thắng. Như tôi đã từng nói, Huỳnh Như dù có ghi bàn hay không thì vẫn luôn đóng vai trò quan trọng ở đội tuyển Việt Nam”.

Chiến lược gia kỳ cựu cho rằng thất bại trước Australia ở bán kết chỉ là “tai nạn”, khi đối thủ quá mạnh và vượt trội về thể hình. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh tinh thần chiến đấu của các học trò: “Ở bất kỳ trận nào, đội tuyển Việt Nam cũng chơi với hơn 100% sức lực. Tôi không có gì để phàn nàn về các cầu thủ”.

🏆 Hướng tới SEA Games 33

Nói về kế hoạch sắp tới, HLV Mai Đức Chung tiết lộ: “Sau ASEAN Cup 2025, đội tuyển nữ Việt Nam tạm thời giải tán, các cầu thủ trở về CLB thi đấu giải VĐQG. Tôi sẽ trực tiếp đến sân theo dõi, đánh giá phong độ và tuyển chọn thêm nhân tố mới. Ban huấn luyện sẽ xem xét bổ sung cầu thủ trẻ từ U20 để chuẩn bị cho SEA Games 33 tại Thái Lan”.

Huỳnh Như và đồng đội ăn mừng chiến thắng trước Thái Lan.

Theo ông Chung, bóng đá nữ Myanmar tạo bất ngờ ở giải đấu lần này phần nào nhờ may mắn, trong khi mục tiêu của tuyển Việt Nam là tập trung chuẩn bị thật kỹ cho hành trình săn vàng SEA Games vào tháng 12 tới.

⭐ Huỳnh Như tỏa sáng, gửi quà cho người hâm mộ

Đội trưởng Huỳnh Như, Cầu thủ xuất sắc nhất trận cũng dành lời tri ân người hâm mộ: “Hôm nay là ngày 19/8, trước khi ra sân toàn đội đã quyết tâm giành chiến thắng để đáp lại tình cảm và sự ủng hộ của CĐV. Chiến thắng này là của tập thể. Tôi xin dành tặng bàn thắng hôm nay cho khán giả – những người luôn đồng hành cùng đội tuyển”.

💥 HLV Thái Lan: “Việt Nam xứng đáng thắng”

Ở phía bên kia, HLV tuyển nữ Thái Lan Futoshi Ikeda thừa nhận thất bại tâm phục khẩu phục: “Tôi muốn gửi lời chúc mừng đội tuyển Việt Nam. Họ xứng đáng giành chiến thắng. Thái Lan có nhiều cầu thủ trẻ, họ sẽ rút ra được nhiều bài học từ trận đấu này”.

HLV người Nhật Bản khẳng định sẽ tiếp tục cải thiện lối chơi và nhân sự, hướng đến mục tiêu giành huy chương vàng SEA Games 33 trên sân nhà. Với chiến thắng trước Thái Lan, đội tuyển nữ Việt Nam một lần nữa khẳng định vị thế hàng đầu Đông Nam Á. Người hâm mộ đang chờ đợi thầy trò HLV Mai Đức Chung tiếp tục viết nên kỳ tích tại SEA Games cuối năm nay.