Kết quả bóng đá U23 Uzbekistan – U23 Saudi Arabia: Khẳng định đẳng cấp, vé bán kết về tay (ASIAD)

Trận tứ kết đầu tiên của môn bóng đá nam là cuộc đối đầu giữa U23 Uzbekistan và U23 Saudi Arabia. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, trận đấu đã diễn rất quyết liệt. Bakhromov tạo ra cơ hội đầu tiên với cú sút phạt hiểm hóc nhưng thủ môn của Saudi Arabia đã cản phá thành công.

Hai đội chơi rất quyệt liệt, đặc biệt là ở khu trung tuyến

Phút 12, Bakhromov tiếp tục không thắng được thủ môn đối phương nhưng Murtazaev đã nhanh chân dứt điểm, mở tỉ số trận đấu. Bàn thắng này giúp Uzbekistan triển khai lối chơi dễ dàng. Trong khi đó, Saudi Arabia cũng nỗ lực tấn công để tìm bàn gỡ. Đáng tiếc, hiệp một chỉ có 1 bàn thắng.

Sang hiệp hai, Uzbekistan chủ động nhường sân của Saudi Arabia. Đại diện tới từ Tây Á cầm bóng nhiều nhưng hầu như không tạo ra được sự nguy hiểm nào. Trong khi đó, Uzbekistan lại cực kỳ sắc sảo trong những đường phản công.

Phút 73, Fayullaev chuyền bóng cho Tulkinbekov dứt điểm tung lưới đối thủ để nâng tỉ số lên thành 2-0. Tới lúc này, Saudi Arabia không còn gì để mất nên chơi tấn công tất tay. Tuy nhiên, những gì họ nhận được là bàn thua thứ ba. Abdurakhmonov là người ấn định tỉ số 3-0 cho U23 Uzbekistan ở phút 86.

Tỉ số chung cuộ: U23 Uzbekistan 3-0 U23 Saudi Arabia (H1: 1-0)

Ghi bàn: Murtazaev 12’, Tulkinbekov 73', Abdurakhmonov 86'

Đội hình xuất phát

U23 Uzbekistan: Muratbaev, Bakhromov, Fayzullaev, Jumaev, Khamidov, Khushvakov, Murtazoyev, Rizakulov, Saidnurullaev, Tulkinbekov, Urinboev

U23 Saudi Arabia: Al Ruwaili, Al Dawood, Al Essa, Al Hussain, Al Khaibari, Al Suwailem, Al Yami, Al Yuhaybi, Barnawi, Dahal, Houssa