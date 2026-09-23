Bảng xếp hạng bóng đá nam ASIAD: U23 Thái Lan thua thảm Nhật Bản, gặp đội nào tứ kết?

U23 Thái Lan và U23 Nhật Bản gặp nhau ở lượt cuối vòng bảng môn bóng đá nam ASIAD 2026. Trước trận đấu này, cả hai đội bóng kể trên đều đã giành vé sớm và trận đấu thuộc lượt cuối chỉ còn ý nghĩa phân định ngôi đầu.

U23 Nhật Bản (áo xanh) thắng đậm U23 Thái Lan

Được đánh giá cao hơn, U23 Nhật Bản đã không gặp nhiều khó khăn để giành chiến thắng 3-0 trước U23 Thái Lan. Các bàn thắng của “Samurai xanh” được ghi bởi Yotaro Nakajima, Keita Kosugi và Hisatsugu Ishii.

Trận đấu còn lại của bảng A giữa U23 Hong Kong (Trung Quốc) và U23 Kyrgyzstan chỉ còn mang ý nghĩa thủ tục. Dù vậy, U23 Kyrgyzstan vẫn giành chiến thắng đậm đà 4-0 để rời giải.

Sau khi vòng bảng kết thúc, toàn bộ 4 cặp đấu thuộc vòng tứ kết môn bóng đá nam ASIAD 2026 được xác định. U23 Nhật Bản sẽ gặp U23 CHDCND Triều Tiên, trong khi U23 Thái Lan đối đầu U23 Trung Quốc. Trước đó, các cặp U23 Hàn Quốc - U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan - U23 Saudi Arabia cũng đã được lên lịch.

Các trận đấu của vòng tứ kết môn bóng đá nam ASIAD 2026 sẽ được diễn ra trong ngày 25 và 26/9.

Thời gian thi đấu vòng tứ kết môn bóng đá nam ASIAD 2026: 12h, 25/9: U23 Uzbekistan - U23 Saudi Arabia: 17h30, 25/9: U23 Hàn Quốc - U23 Việt Nam 13h, 26/9: U23 Trung Quốc - U23 Thái Lan 17h30, 26/9: U23 Nhật Bản - U23 CHDCND Triều Tiên

Bảng xếp hạng môn bóng đá nam ASIAD 2026: