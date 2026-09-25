Nhận định bóng đá U23 Hàn Quốc - U23 Việt Nam: Mơ địa chấn ở tứ kết ASIAD

U23 Việt Nam vào tứ kết với nhiều dấu hỏi

U23 Việt Nam giành quyền vào tứ kết ASIAD 2026 với 4 điểm sau 3 trận vòng bảng. Trận thua trước Uzbekistan chắc chắn không khiến ban huấn luyện hài lòng. Bây giờ, thử thách dành cho thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh lớn hơn rất nhiều.

U23 Việt Nam quyết làm nên bất ngờ trước U23 Hàn Quốc.

U23 Hàn Quốc kết thúc vòng bảng với ngôi đầu bảng D và đang thể hiện phong độ ổn định. Ở lượt cuối, đội bóng xứ kim chi đánh bại U23 Saudi Arabia 2-0 để giữ vững vị trí dẫn đầu. Nếu muốn tiến sâu hơn, U23 Việt Nam sẽ phải cải thiện đáng kể khả năng phòng ngự, đặc biệt trong những thời điểm chịu sức ép liên tục.

U23 Hàn Quốc có lợi thế lớn về lực lượng

Điểm khác biệt lớn nhất giữa hai đội nằm ở chất lượng nhân sự. U23 Hàn Quốc mang đến ASIAD 2026 một đội hình giàu kinh nghiệm với nhiều cầu thủ đang thi đấu tại các giải chuyên nghiệp châu Âu. Kim Ji Soo, Eom Ji Sung, Lee Hyun Ju, Yang Min Hyuk hay những gương mặt khác đều đã có thời gian thi đấu ở môi trường bóng đá có tính cạnh tranh cao.

Đội bóng xứ kim chi cũng tận dụng tối đa quy định cho phép sử dụng 3 cầu thủ quá tuổi. Những cầu thủ này bổ sung kinh nghiệm và sức mạnh cho đội hình vốn đã có nền tảng thể lực tốt. Đây là khác biệt đáng kể so với U23 Việt Nam, khi HLV Đinh Hồng Vinh trao cơ hội cho nhiều cầu thủ trẻ nhằm tích lũy kinh nghiệm ở đấu trường ASIAD.

Hàn Quốc có thể tạo ra sức ép bằng khả năng tranh chấp, tốc độ luân chuyển bóng và những pha tấn công trực diện. Đặc biệt, các tình huống bóng bổng sẽ là bài toán khó đối với hàng thủ Việt Nam. Vì thế, nhiệm vụ đầu tiên của U23 Việt Nam không phải tìm cách áp đảo đối thủ mà là hạn chế tối đa khoảng trống trước khung thành Cao Văn Bình.

Chìa khóa nằm ở khả năng chống chịu sức ép

HLV Đinh Hồng Vinh đã nhấn mạnh tầm quan trọng của sự chuẩn bị về tâm lý trước trận tứ kết. Đây có thể là yếu tố quyết định khi U23 Việt Nam phải đối mặt một đối thủ có chất lượng cao hơn. Nếu sớm để Hàn Quốc ghi bàn, thế trận sẽ trở nên rất khó khăn.

Ngược lại, nếu U23 Việt Nam duy trì được hệ thống phòng ngự chặt chẽ trong khoảng thời gian đầu, trận đấu hoàn toàn có thể đi theo hướng khác. U23 Việt Nam cần giữ cự ly giữa các tuyến, tránh để đối phương khai thác khoảng trống ở hai biên và đặc biệt không được mắc lỗi ở khu vực trước vòng cấm.

Ở mặt trận tấn công, những pha chuyển trạng thái nhanh có thể là phương án đáng chờ đợi. Thanh Nhàn, Quốc Việt, Đình Bắc hay Ngọc Mỹ đều có khả năng tạo đột biến nếu nhận được bóng trong khoảng trống. U23 Việt Nam cũng không nên vội vàng khi có cơ hội phản công. Trước một đối thủ mạnh như Hàn Quốc, sự chính xác ở đường chuyền cuối cùng có thể quyết định cả trận đấu.

Một thế trận kiên nhẫn, phòng ngự chủ động và chờ thời điểm tăng tốc sẽ phù hợp hơn với U23 Việt Nam thay vì cố gắng đôi công.

U23 Hàn Quốc là thử thách nhưng không phải bất khả chiến bại

Bóng đá trẻ Việt Nam từng nhiều lần tạo ra những trận đấu đáng nhớ trước các đối thủ mạnh của châu Á. Điều quan trọng là các cầu thủ phải bước vào trận đấu với sự tự tin và không bị ảnh hưởng bởi sự chênh lệch về danh tiếng.

Thực tế, U23 Hàn Quốc cũng không phải đội bóng bất khả chiến bại. Khi phải thi đấu một trận tứ kết, sức ép thành tích có thể khiến các cầu thủ Hàn Quốc không dễ dàng chơi với sự thoải mái tuyệt đối. Trong khi đó, U23 Việt Nam có lợi thế về tâm lý của một đội bóng không chịu áp lực phải thắng bằng mọi giá.

Nếu kéo trận đấu vào thế giằng co, cơ hội sẽ xuất hiện nhiều hơn cho U23 Việt Nam. Khi đó, những cầu thủ có tốc độ và khả năng xử lý trong không gian hẹp có thể tạo nên khác biệt. Trận đấu này vì thế không chỉ là cuộc so tài về chất lượng đội hình mà còn là bài kiểm tra về bản lĩnh của lứa cầu thủ trẻ Việt Nam.

Dự đoán U23 Hàn Quốc 0-1 U23 Việt Nam

Đội hình dự kiến

U23 Hàn Quốc: Kim Joon Hong, Bae Hyun Seo, Choi Seok Hyun, Kim Ji Soo, Kim Myeong Jun, Lee Gi Hyuk, Lee Hyun Ju, Lee Seung Won, Yang Min Hyuk, Eom Ji Sung, Shin Min Ha.

U23 Việt Nam: Cao Văn Bình, Nguyễn Phi Hoàng, Nguyễn Đức Anh, Phạm Lý Đức, Lê Nguyên Hoàng, Phạm Minh Phúc, Nguyễn Xuân Bắc, Nguyễn Thái Quốc Cường, Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Thanh Nhàn, Nguyễn Ngọc Mỹ.