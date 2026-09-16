Kết quả bóng đá U23 UAE - U23 Iran: Bùng nổ hiệp 2 (ASIAD)

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
ASIAD 2026

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Atlético de Madrid vs Osasuna
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Osasuna - OSA Osasuna
-
Milan vs Benfica
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Benfica - SLB Benfica
-
Sunderland vs AZ
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo AZ - AZ AZ
-
Sturm Graz vs Rennes
Logo Sturm Graz - STU Sturm Graz
-
Logo Rennes - REN Rennes
-
Bayer 04 Leverkusen vs Celje
Logo Bayer 04 Leverkusen - B04 Bayer 04 Leverkusen
-
Logo Celje - CEL Celje
-
Anderlecht vs Olympique Lyonnais
Logo Anderlecht - AND Anderlecht
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Barcelona vs Racing de Santander
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Racing de Santander - RAC Racing de Santander
-
Real Betis vs Getafe
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Getafe - GET Getafe
-
Crystal Palace vs Lech Poznań
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Lech Poznań - LPO Lech Poznań
-
Celtic vs Ferencváros
Logo Celtic - CEL Celtic
-
Logo Ferencváros - FTC Ferencváros
-
Juventus vs NEC
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo NEC - NEC NEC
-
Beşiktaş vs Olympique Marseille
Logo Beşiktaş - BJK Beşiktaş
-
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Real Sociedad vs Bournemouth
Logo Real Sociedad - RSO Real Sociedad
-
Logo Bournemouth - BOU Bournemouth
-
Bayern Munich vs Union Berlin
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Union Berlin - FCU Union Berlin
-
Monaco vs Lens
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Lens - RCL Lens
-
Brentford vs Chelsea
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Tottenham Hotspur vs Aston Villa
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Newcastle United vs Hull City
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Hull City - HUL Hull City
-
Everton vs Ipswich Town
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Ipswich Town - IPS Ipswich Town
-
Brighton & Hove Albion vs Arsenal
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Roma vs Inter Milan
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Nottingham Forest vs Coventry City
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Coventry City - COV Coventry City
-
Stuttgart vs Borussia Dortmund
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Sevilla vs Barcelona
Logo Sevilla - SEV Sevilla
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Fiorentina vs Napoli
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Thành Phố Đồng Nai vs Công An Hà Nội
Logo Thành Phố Đồng Nai - TDN Thành Phố Đồng Nai
-
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Leeds United vs Crystal Palace
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Bournemouth vs Liverpool
Logo Bournemouth - BOU Bournemouth
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Manchester City vs Sunderland
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Atlético de Madrid vs Real Madrid
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Fulham vs Manchester United
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Juventus vs Atalanta
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Villarreal vs Levante
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Logo Levante - LEV Levante
-
Deportivo de A Coruña vs Real Betis
Logo Deportivo de A Coruña - DEP Deportivo de A Coruña
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Milan vs Lecce
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Olympique Marseille vs Paris Saint-Germain
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Valencia vs Real Sociedad
Logo Valencia - VAL Valencia
-
Logo Real Sociedad - RSO Real Sociedad
-

Kết quả bóng đá U23 UAE - U23 Iran: Bùng nổ hiệp 2 (ASIAD)

Sự kiện: Asiad 2026

(Bảng B môn bóng đá nam) Màn đọ sức giữa U23 UAE và U23 Iran đã được định đoạt trong hiệp hai.

     

U23 UAE và U23 Iran đều chơi chặt chẽ trong 45 phút đầu tiên. Các cầu thủ hai bên không ngần ngại phạm lỗi, khiến hiệp một khép lại mà không có bàn thắng. Ngay đầu hiệp hai, U23 Iran tìm được bàn thắng khai thông bế tắc và người ghi bàn là Shahrabadi với pha bật cao đánh đầu. Ít phút sau, mành lưới U23 UAE lần thứ hai rung lên sau pha phản lưới của Almarzooqi.

Mazraeh ấn định chiến thắng cho U23 Iran

Mazraeh ấn định chiến thắng cho U23 Iran

Đến phút 57, Almenhali dứt điểm cận thành rút ngắn tỷ số cho U23 UAE. Đoàn quân của HLV Igor Biscan sau đó vùng lên mạnh mẽ. Alghassani có hai cú dứt điểm nhưng đều không thể chuyển hóa thành bàn thắng.

Mọi nỗ lực của U23 UAE bị dập tắt ở phút 88. Taheri tung cú sút bị chặn lại trong vòng cấm, nhưng Mazraeh đã có mặt đúng lúc đúng chỗ để lao vào đánh đầu ấn định chiến thắng 3-1 cho U23 Iran.

Kết quả này giúp U23 Iran tạm vươn lên dẫn đầu bảng B với 3 điểm.

Tỷ số chung cuộc: U23 UAE 1-3 U23 Iran (Hiệp 1: 0-0)

Ghi bàn

U23 UAE: Almenhali (57')

U23 Iran: Shahrabadi (49'), Almarzooqi (53' phản lưới), Mazraeh (88')

Đội hình xuất phát

U23 UAE: Almohtadi, Bani Zamah, Almansoori, Alghassani, Alshammari, Mohammad, Almarzooqi, Sosu, Mackenzie Hunt, Ndiaye, Almenhali, Abbaas

U23 Iran: Khalifeh, Koohi, Moamelehgari, Hazbavi, Dehghan, Jafari, Mohebbi, Kahrizi, Latififar, Mazraeh, Shahrabadi

8

Atlético Madrid - Real Madrid 20.09

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Atlético Madrid
Real Madrid
Gửi dự đoán
Trước 21:15 ngày 20/09
Thể lệ
Trực tiếp bóng đá U23 Thái Lan - U23 Kyrgyzstan: Không có thêm bàn thắng (ASIAD) (Hết giờ)
Trực tiếp bóng đá U23 Thái Lan - U23 Kyrgyzstan: Không có thêm bàn thắng (ASIAD) (Hết giờ)

(Bảng A bóng đá nam) U23 Thái Lan đã có màn lội ngược dòng đầy bản lĩnh trước U23 Kyrgyzstan.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Sỹ Ánh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-16/09/2026 15:06 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Asiad 2026 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN