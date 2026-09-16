Kết quả bóng đá U23 UAE - U23 Iran: Bùng nổ hiệp 2 (ASIAD)

U23 UAE và U23 Iran đều chơi chặt chẽ trong 45 phút đầu tiên. Các cầu thủ hai bên không ngần ngại phạm lỗi, khiến hiệp một khép lại mà không có bàn thắng. Ngay đầu hiệp hai, U23 Iran tìm được bàn thắng khai thông bế tắc và người ghi bàn là Shahrabadi với pha bật cao đánh đầu. Ít phút sau, mành lưới U23 UAE lần thứ hai rung lên sau pha phản lưới của Almarzooqi.

Mazraeh ấn định chiến thắng cho U23 Iran

Đến phút 57, Almenhali dứt điểm cận thành rút ngắn tỷ số cho U23 UAE. Đoàn quân của HLV Igor Biscan sau đó vùng lên mạnh mẽ. Alghassani có hai cú dứt điểm nhưng đều không thể chuyển hóa thành bàn thắng.

Mọi nỗ lực của U23 UAE bị dập tắt ở phút 88. Taheri tung cú sút bị chặn lại trong vòng cấm, nhưng Mazraeh đã có mặt đúng lúc đúng chỗ để lao vào đánh đầu ấn định chiến thắng 3-1 cho U23 Iran.

Kết quả này giúp U23 Iran tạm vươn lên dẫn đầu bảng B với 3 điểm.

Tỷ số chung cuộc: U23 UAE 1-3 U23 Iran (Hiệp 1: 0-0)

Ghi bàn

U23 UAE: Almenhali (57')

U23 Iran: Shahrabadi (49'), Almarzooqi (53' phản lưới), Mazraeh (88')

Đội hình xuất phát

U23 UAE: Almohtadi, Bani Zamah, Almansoori, Alghassani, Alshammari, Mohammad, Almarzooqi, Sosu, Mackenzie Hunt, Ndiaye, Almenhali, Abbaas

U23 Iran: Khalifeh, Koohi, Moamelehgari, Hazbavi, Dehghan, Jafari, Mohebbi, Kahrizi, Latififar, Mazraeh, Shahrabadi