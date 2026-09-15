Kết quả bóng đá U23 Qatar - U23 Hàn Quốc: Đỉnh cao hat-trick (ASIAD)

Trước trận đấu, một sự cố hy hữu xảy ra khi tài xế xe buýt không xác định chính xác vị trí sân đấu, khiến xe chở U23 Hàn QUốc đi nhầm đến sân bóng chày thay vì sân bóng đá. Vì vậy, đội bóng xứ kim chi chỉ có mặt tại sân muộn khoảng 30 phút.

Tuy nhiên, U23 Hàn Quốc nhanh chóng vượt qua khó khăn khi Eom Ji sung ghi bàn mở tỷ số ngay phút thứ 7. Nhận đường chuyền dài từ phía sau của Kim Ji Soo (22 tuổi, Brentford), Eom Ji Sung tung cú sút từ bên trái vòng cấm, đưa bóng vào lưới.

Eom Ji sung tỏa sáng lập hat-trick cho U23 Hàn Quốc

Eom Ji Sung, người đang thi đấu tại giải hạng Nhất Anh trong màu áo Swansea City và có phong độ tốt với 2 bàn thắng cùng 2 kiến tạo sau 7 trận chính thức mùa này, không dừng lại ở đó. Liên tục khai thác cánh phải của hàng thủ Qatar, cầu thủ 24 tuổi tận dụng sai lầm khi các cầu thủ U23 Qatar chuyền bóng ở phần sân nhà, cắt đường chuyền ngay trước vòng cấm ở phút 20 rồi tung cú sút chân phải, hoàn tất cú đúp.

Ở phút bù giờ hiệp một, Eom Ji Sung hoàn tất hat-trick sau khi nhận đường căng ngang sệt từ cánh phải vào khu vực cấm địa.

Sang hiệp hai, Kim Myeong Jun (20 tuổi, Genk) nhận đường chọc khe của Yang Hyun Jun trước khi dứt điểm, ghi bàn thứ tư cho U23 Hàn Quốc.

Với nòng cốt là các cầu thủ dưới 23 tuổi, U23 Hàn Quốc đã hoàn toàn phong tỏa Qatar, đội sử dụng lực lượng chủ yếu là các cầu thủ dưới 21 tuổi nhằm chuẩn bị cho Olympic Los Angeles 2028 tại Mỹ. Những cầu thủ đang thi đấu tại châu Âu như Eom Ji Sung, Bae Jun Ho (23 tuổi, Stoke City) và Yang Hyun Jun (24 tuổi, Celtic) đã thể hiện đẳng cấp vượt trội so với các cầu thủ trẻ Qatar bằng những pha xử lý cá nhân.

U23 Qatar không tung ra được bất kỳ cú sút nào cho đến cuối trận, thời điểm cú dứt điểm của Hassan (20 tuổi) được chuyển hóa thành bàn thắng.

Chiến thắng ở trận đầu tiên bảng D, nơi có 3 đội gồm U23 Hàn Quốc, U23 Qatar và U23 Saudi Arabia, giúp đội bóng xứ kim chi chiếm lợi thế lớn trong cuộc đua giành quyền vào tứ kết. Nếu hòa Saudi Arabia ở lượt trận thứ hai diễn ra tại cùng địa điểm vào ngày 22/9, U23 Hàn Quốc sẽ chắc chắn giành vé đi tiếp.

Tỷ số chung cuộc: U23 Qatar 1-4 U23 Hàn Quốc (Hiệp 1: 0-3)

Ghi bàn

U23 Qatar: Hassan (85')

U23 Hàn Quốc: Eom Ji Sung (7') (20') (45+1'), Kim Myeong Jun (66')

Đội hình xuất phát

U23 Qatar: OSMAN, El Amin, Al Nizami, Shahabi, El Jaouni, Mohammadtaha, Gouda, Chakeri, Shtiewi, Faragalla, Al Hausawi

U23 Hàn Quốc: Kim Joon Hong, Kim Ji Soo, Lee Ki Hyuk, Eom Ji Sung, Lee Seung Won, Bae Jun Ho, Yang Hyun Jun, Choi Seok Hyun, Kim Myeong Jun, Bae Hyun Seo, Shin Min Ha