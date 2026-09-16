Trực tiếp bóng đá U23 Thái Lan - U23 Kyrgyzstan: "Voi chiến" quyết lấy 3 điểm (ASIAD)
(14h, 16/9, bảng A bóng đá nam) U23 Thái Lan hướng tới 3 điểm trước U23 Kyrgyzstan trong trận ra quân.
ASIAD | 14h, 16/9 | SVĐ Toyota
Điểm
Chommaphat
Nathan James
Oussama
Sphon
Wichan
Pichitchai
Sittha
Iklas Sanron
Chawanwit
Teerapat
Yotsakorn
Điểm
Nurlanbekov
Brauzman
Datsiev
Ermekov
Bekberdinov
Almazbekov
Mirzalimi
Arslan Berkberdinov
Murzakhmatov
Merk Mimi
Madanov
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Trận ra quân quan trọng
U23 Thái Lan bước vào trận ra quân ASIAD 2026 với mục tiêu giành trọn 3 điểm trước đối thủ U23 Kyrgyzstan, qua đó tạo lợi thế trong cuộc đua giành vé đi tiếp ở bảng A. Với bảng đấu có sự góp mặt của U23 Nhật Bản, trận mở màn sắp tới sẽ quyết định ai sẽ là đội bóng còn lại vào tứ kết vì đội chủ nhà vốn đã rất mạnh còn U23 Hồng Kông (Trung Quốc) bị đánh giá yếu nhất bảng.
(Bảng C bóng đá nam) U23 Việt Nam đã tạo ra rất nhiều cơ hội về phía khung thành U23 Kuwait trong trận ra quân ASIAD 2026. Tuy nhiên, đoàn quân của...
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-16/09/2026 07:50 AM (GMT+7)