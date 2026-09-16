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Trực tiếp bóng đá U23 Thái Lan - U23 Kyrgyzstan: "Voi chiến" quyết lấy 3 điểm (ASIAD)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay Asiad 2026 Bóng đá Thái Lan

(14h, 16/9, bảng A bóng đá nam) U23 Thái Lan hướng tới 3 điểm trước U23 Kyrgyzstan trong trận ra quân.

     

ASIAD | 14h, 16/9 | SVĐ Toyota

U23 Thái Lan
Trực tiếp bóng đá U23 Thái Lan - U23 Kyrgyzstan: "Voi chiến" quyết lấy 3 điểm (ASIAD) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá U23 Thái Lan - U23 Kyrgyzstan: "Voi chiến" quyết lấy 3 điểm (ASIAD) - 1
U23 Kyrgyzstan
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá U23 Thái Lan - U23 Kyrgyzstan: "Voi chiến" quyết lấy 3 điểm (ASIAD) - 1
Chommaphat, Nathan James, Oussama, Sphon, Wichan, Pichitchai, Sittha, Iklas Sanron, Chawanwit, Teerapat, Yotsakorn
Trực tiếp bóng đá U23 Thái Lan - U23 Kyrgyzstan: "Voi chiến" quyết lấy 3 điểm (ASIAD) - 1
Nurlanbekov, Brauzman, Datsiev, Ermekov, Bekberdinov, Almazbekov, Mirzalimi, Arslan Berkberdinov, Murzakhmatov, Merk Mimi, Madanov

Trận ra quân quan trọng

U23 Thái Lan bước vào trận ra quân ASIAD 2026 với mục tiêu giành trọn 3 điểm trước đối thủ U23 Kyrgyzstan, qua đó tạo lợi thế trong cuộc đua giành vé đi tiếp ở bảng A. Với bảng đấu có sự góp mặt của U23 Nhật Bản, trận mở màn sắp tới sẽ quyết định ai sẽ là đội bóng còn lại vào tứ kết vì đội chủ nhà vốn đã rất mạnh còn U23 Hồng Kông (Trung Quốc) bị đánh giá yếu nhất bảng.

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Atlético Madrid - Real Madrid 20.09

Dự đoán tỷ số trận đấu.
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Atlético Madrid
Real Madrid
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Trước 21:15 ngày 20/09
Thể lệ
Kết quả bóng đá U23 Việt Nam - U23 Kuwait: Kịch tính hiệp 2, điên rồ sút 27 vào 1 (ASIAD)
Kết quả bóng đá U23 Việt Nam - U23 Kuwait: Kịch tính hiệp 2, điên rồ sút 27 vào 1 (ASIAD)

(Bảng C bóng đá nam) U23 Việt Nam đã tạo ra rất nhiều cơ hội về phía khung thành U23 Kuwait trong trận ra quân ASIAD 2026. Tuy nhiên, đoàn quân của...

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Theo Sỹ Ánh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-16/09/2026 07:50 AM (GMT+7)
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