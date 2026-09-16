Trực tiếp bóng đá U23 Thái Lan - U23 Kyrgyzstan: "Voi chiến" quyết lấy 3 điểm (ASIAD)

ASIAD | 14h, 16/9 | SVĐ Toyota U23 Thái Lan 0 - 0 U23 Kyrgyzstan (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: U23 Thái Lan vs U23 Kyrgyzstan U23 Kyrgyzstan Điểm Chommaphat Nathan James Oussama Sphon Wichan Pichitchai Sittha Iklas Sanron Chawanwit Teerapat Yotsakorn Điểm Nurlanbekov Brauzman Datsiev Ermekov Bekberdinov Almazbekov Mirzalimi Arslan Berkberdinov Murzakhmatov Merk Mimi Madanov Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận U23 Thái Lan U23 Thái Lan U23 Kyrgyzstan Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Chommaphat, Nathan James, Oussama, Sphon, Wichan, Pichitchai, Sittha, Iklas Sanron, Chawanwit, Teerapat, Yotsakorn Nurlanbekov, Brauzman, Datsiev, Ermekov, Bekberdinov, Almazbekov, Mirzalimi, Arslan Berkberdinov, Murzakhmatov, Merk Mimi, Madanov

Trận ra quân quan trọng

U23 Thái Lan bước vào trận ra quân ASIAD 2026 với mục tiêu giành trọn 3 điểm trước đối thủ U23 Kyrgyzstan, qua đó tạo lợi thế trong cuộc đua giành vé đi tiếp ở bảng A. Với bảng đấu có sự góp mặt của U23 Nhật Bản, trận mở màn sắp tới sẽ quyết định ai sẽ là đội bóng còn lại vào tứ kết vì đội chủ nhà vốn đã rất mạnh còn U23 Hồng Kông (Trung Quốc) bị đánh giá yếu nhất bảng.