Nóng bảng xếp hạng bóng đá nam ASIAD: U23 Việt Nam đứng thứ mấy?

U23 Việt Nam phung phí cơ hội

Chiều tối 15/9, U23 Việt Nam đã phải chia điểm đáng tiếc trước U23 Kuwait trong trận ra quân bảng C môn bóng đá nam ASIAD 2026. Dưới trời mưa lớn, HLV Đinh Hồng Vinh đã có màn trình diễn lấn lướt và tạo ra rất nhiều cơ hội về phía khung thành đại diện Tây Á. Theo thống kê, U23 Việt Nam tung ra tới 27 cú sút, trong đó có 6 cú trúng đích nhưng chỉ có 1 bàn thắng.

U23 Việt Nam chia điểm đáng tiếc trước U23 Kuwait

Người ghi bàn thắng duy nhất cho U23 Việt Nam trong trận đấu là tiền đạo vào sân thay người Ngọc Mỹ ở phút 80. Trước đó vài phút, U23 Việt Nam bất ngờ bị U23 Kuwait chọc thủng lưới. Từ quả treo bóng được Boodai thực hiện từ chấm đá phạt bên cánh trái, Al Matar bật cao đánh đầu đập đất làm bó tay thủ môn Văn Bình.

Không chỉ dứt điểm vô duyên, các chân sút của U23 Việt Nam còn kém may mắn. Ngay phút thứ 8, Lê Phát có hai pha dứt điểm liên tiếp đưa bóng trúng cột dọc rồi xà ngang khung thành U23 Kuwait. Đến phút 27, các CĐV Việt Nam thêm lần nữa có dịp ăn mừng hụt khi Thanh Nhàn tung cú sút trúng cột dọc. Văn Thuận khép lại màn trình diễn thiếu may mắn của U23 Việt Nam bằng cú dứt điểm tìm tới xà ngang ở những giây bù giờ cuối trận.

Như vậy sau lượt trận đầu tiên, U23 Uzbekistan tạm đứng đầu bảng C với 3 điểm, U23 Việt Nam và U23 Kuwait chia nhau ở hai vị trí tiếp theo khi cùng có 1 điểm.

Cục diện bảng C sau lượt trận đầu tiên

Ở trận đấu sớm của bảng C, U23 Uzbekistan đã giành chiến thắng đậm 5-1 trước U23 Philippines. Urinboev, Saidnurullayev (2 bàn), Fayzullaev và Reimov lần lượt lập công cho đại diện Trung Á, còn Merino là người mang về bàn thắng danh dự cho U23 Philippines. Đại diện Đông Nam Á thậm chí phải chơi gần như toàn bộ hiệp hai với 10 người trên sân sau tấm thẻ đỏ của Gavin Muens.

Điều đó đồng nghĩa với việc cầu thủ 21 tuổi sẽ bị treo giò ở lượt trận thứ hai khi U23 Philippines gặp U23 Việt Nam vào lúc 13h30 ngày 18/9 tới. Đến 17h cùng ngày, U23 Kuwait sẽ chạm trán U23 Uzbekistan.