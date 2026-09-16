Zverev vô địch US Open: Sinner "mất ăn mất ngủ", Alcaraz chật vật tìm đỉnh cao

Chức vô địch US Open 2026 của Alexander Zverev đã chính thức kích hoạt cuộc chạy đua vũ bão ở giai đoạn cuối mùa giải, đẩy cả hai siêu sao thế hệ mới là Carlos Alcaraz và Jannik Sinner vào những tình thế vô cùng ngặt nghèo.

Alcaraz cần nhanh chóng tìm lại phong độ khi bước vào chặng đua cuối mùa

Alcaraz: Sự trở lại chưa trọn vẹn và bài toán phong độ

Màn tái xuất của Alcaraz tại New York vừa qua được đánh giá là một thành công về mặt thể lực, nhưng lại để lại không ít hoài nghi về mặt phong độ. Trước đó, tay vợt người Tây Ban Nha đã phải rời xa sân đấu suốt 4 tháng rưỡi do chấn thương cổ tay nghiêm trọng gặp phải tại Barcelona Open.

Dù đập tan những hoài nghi bằng việc băng băng tiến vào các vòng đấu cuối, Alcaraz lại bất ngờ gục ngã trước Ben Shelton sau trận đại chiến 5 set đầy kịch tính ở tứ kết. Thất bại này cho thấy nhà cựu vô địch vẫn chưa tìm lại được bản lĩnh ở những thời khắc quyết định. Phía trước Alcaraz vẫn là một chặng đường dài đầy âu lo khi anh phải nỗ lực lấy lại cảm giác bóng tốt nhất cho các giải đấu trong nhà, bắt đầu bằng chiến dịch Laver Cup tại London.

Sinner: Sức ép ngàn cân từ "kẻ thách thức" Zverev

Ở một diễn biến khác, đương kim số 1 thế giới Sinner đang phải ngồi trên đống lửa khi chứng kiến Zverev hạ gục Shelton để đăng quang ngôi vương US Open. Danh hiệu Grand Slam thứ hai trong năm nay (sau Roland Garros) đã giúp Zverev thu hẹp khoảng cách với Sinner trên bảng xếp hạng ATP xuống chỉ còn 1.810 điểm. Thậm chí, trên bảng xếp hạng đường đến Turin (ATP Race), tay vợt người Đức đã chính thức vượt mặt Sinner với khoảng cách 700 điểm.

Ngôi vị số 1 thế giới của Sinner đang bị lung lay dữ dội bởi hai áp lực khủng khiếp:

- "Cơn bão" bảo vệ điểm số: Từ nay đến cuối năm, Sinner phải bảo vệ tới 3.550 điểm do năm ngoái anh đã thâu tóm hàng loạt danh hiệu tại Bắc Kinh, Vienna, Paris Masters và ATP Finals. Trong khi đó, Zverev chỉ phải bảo vệ vỏn vẹn 1.040 điểm, mở ra cơ hội cực lớn cho tay vợt Đức bứt phá chiếm ngôi vương.

- Bài toán thể lực: Sinner đã không thi đấu đỉnh cao kể từ sau khi bảo vệ chức vô địch Wimbledon vào tháng 7 do dính chấn thương đầu gối.

Zverev vô địch US Open, chính thức tạo sức ép lớn lên Sinner trong cuộc đua số 1

Cuộc tái xuất lịch trình dày đặc

Để đối phó với sự vươn lên mạnh mẽ của đối thủ, Sinner đang chạy đua với thời gian để trở lại sân đấu. Sau 3 tuần điều trị tích cực chấn thương viêm gân tại Turin, tay vợt 25 tuổi dự kiến sẽ tái xuất tại giải China Open (Bắc Kinh) vào ngày 30/9 tới. Nếu quá trình hồi phục chậm hơn dự kiến, anh sẽ lùi ngày trở lại sang giải Shanghai Masters vào ngày 7/10, nơi anh không gặp áp lực điểm số do bị loại sớm năm ngoái.

Đặc biệt, để gia cố điểm số trong cuộc chiến vương quyền, Sinner vừa chính thức điền tên mình vào giải Vienna Open (24/10 - 1/11) với mục tiêu bảo vệ chức vô địch. Đây hứa hẹn sẽ là giải đấu rực lửa khi cả Zverev, Medvedev và Rublev đều đã xác nhận tham dự.

Giai đoạn cuối của mùa giải 2026 đang trở nên rất sôi động. Liệu bản lĩnh của một nhà vô địch có giúp Sinner bảo vệ thành công ngôi số 1, và Alcaraz có kịp vượt qua những nỗi lo để khẳng định lại vị thế, câu trả lời sẽ bắt đầu từ tour đấu châu Á đầy giông bão vào cuối tháng 9 đầu tháng 10 sắp tới.