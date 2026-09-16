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Kết quả bóng đá U23 Trung Quốc - U23 Triều Tiên: Thắng lợi thuyết phục (ASIAD)

Sự kiện: Asiad 2026

(Bảng B bóng đá nam ASIAD) U23 Trung Quốc có ngày thi đấu vô cùng ấn tượng trước đối thủ mạnh U23 Triều Tiên.

U23 Triều Tiên thi đấu áp đảo U23 Trung Quốc trong hiệp một. Do vậy, không bất ngờ khi họ khiến đội bóng xứ tỷ dân nhận bàn thua ở phút 27. Choe Kuk là người trực tiếp mở tỷ số cho U23 Triều Tiên.

U23 Trung Quốc tỏ ra không hề nao núng dù bị dẫn trước và chơi lép vế. Họ bình tĩnh chờ đợi thời cơ và có bàn gỡ hòa vào phút 44 khi Zhang Yuning tỏa sáng bằng cú đánh đầu chính xác. 

Nỗ lực của U23 Trung Quốc được đền đáp

Nỗ lực của U23 Trung Quốc được đền đáp

Sang hiệp hai, U23 Triều Tiên tiếp tục thi đấu trên cơ U23 Trung Quốc. Điều khác ở hiệp một là U23 Triều Tiên không còn có thể ghi bàn

U23 Trung Quốc chơi rất biết mình biết ta. Họ có đòn "hồi mã thương" vào phút 68 khi Wuxi ghi bàn bằng pha lốp bóng điệu nghệ, giúp đội nhà lần đầu dẫn trước U23 Triều Tiên ở trận này.

Trong thời gian còn lại của trận đấu, U23 Trung Quốc chơi tập trung để bảo toàn thành quả. Họ thắng chung cuộc 2-1 trước U23 Triều Tiên. Kết quả này giúp đội bóng xứ tỷ dân có được vị trí thứ 2 bảng B. 

Tỷ số chung cuộc: U23 Trung Quốc 2-1 U23 Triều Tiên (H1: 1-1)

Ghi bàn: 

U23 Trung Quốc: Zhang Yuning 44', Wu Xi 68'

U23 Triều Tiên: Choe Kuk 27'

Đội hình xuất phát: 

U23 Trung Quốc: Hao Li, He  Yiran, Hetao Hu, Liu Haofan, Weijie Mao, Yudong Wang, Wu Xi, Xu Bin, Alex Yang, Zhang Yuning, Zhu Chenjie

U23 Triều Tiên: Kang Ju Hyok, Choe Kuk, Choe Ryong Il, Jong Hwi Nam, Kim Kuk Bom, Kim Yu Song, Paek Chung Song, Ri Il Song, Ri Kum Chol, Ri Song Hung, Yom Chol Gyong

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(Chung kết U23 châu Á 2026) U23 Nhật Bản có màn trình diễn vô cùng đẳng cấp để đánh bại U23 Trung Quốc.

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Theo Phong Đức ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-16/09/2026 18:13 PM (GMT+7)
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