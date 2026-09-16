Mỹ nhân đấu kiếm số 1 thế giới nhận lệnh phải chiếm 2 HCV ASIAD 2026

Đoàn thể thao Hàn Quốc giao trọng trách nặng nề cho Song Sera tại Á vận hội Aichi-Nagoya 2026. Kiếm thủ tài sắc vẹn toàn này mang trên mình sứ mệnh thâu tóm toàn bộ vinh quang ở nội dung kiếm ba cạnh nữ.

Song Sera là niềm hy vọng lớn của Hàn Quốc ở nội dung kiếm ba cạnh nữ tại ASIAD 2026

Sắc vẹn toàn của "Nữ thần" làng đấu kiếm

Trong danh sách các vận động viên lên đường sang Nhật Bản tham dự ASIAD 2026, Song Sera là một trong những cái tên chiếm trọn tình cảm của người hâm mộ xứ sở kim chi. Không chỉ sở hữu tài năng thiên bẩm, nữ kiếm thủ sinh năm 1993 còn nổi tiếng với ngoại hình vô cùng cuốn hút.

Gương mặt thanh tú, làn da trắng sáng cùng vóc dáng thanh thoát giúp cô luôn nổi bật mỗi khi tháo bỏ chiếc mặt nạ bảo hộ. Trên mạng xã hội, những hình ảnh đời thường của Song Sera luôn nhận được lượng tương tác ấn tượng nhờ gu thời trang hiện đại và thần thái không thua kém gì các ngôi sao giải trí.

Thế nhưng, đằng sau vẻ ngoài dịu dàng ấy lại là một "bông hồng thép" có lối đánh vô cùng gai góc. Là một kiếm thủ thuận tay trái hiếm hoi, Song Sera sở hữu vũ khí tối thượng là những cú phản công chớp nhoáng với độ chính xác tuyệt đối.

Bản lĩnh kiên cường của cô đã được khẳng định tại giải vô địch thế giới 2026 ở Hong Kong (Trung Quốc), nơi cô hạ gục đối thủ người Ý Giulia Rizzi bằng cú đâm quyết định khi trận đấu chỉ còn đúng 9,7 giây để lần thứ hai bước lên đỉnh thế giới.

Sứ mệnh độc chiếm cú đúp vàng lịch sử

Với vị thế của nhà đương kim vô địch thế giới và luôn đứng vững trong top đầu bảng xếp hạng FIE, Song Sera hiển nhiên trở thành mục tiêu săn đuổi lớn nhất của các đối thủ tại châu Á. Theo truyền thông Hàn Quốc, ban huấn luyện đội tuyển quốc gia đã giao "mật lệnh" tối cao cho cô phải mang về trọn vẹn cả 2 tấm huy chương vàng danh giá:

- Nội dung cá nhân nữ: Nhiệm vụ bắt buộc phải đổi màu tấm HCB mà cô từng giành được tại kỳ Á vận hội trước đó.

- Nội dung đồng đội nữ: Trở thành điểm tựa vững chắc để dẫn dắt các đồng đội bảo vệ thành công ngôi đầu của đấu kiếm Hàn Quốc.

Nếu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ này, Song Sera có thể giúp đoàn thể thao nước nhà hoàn thành mục tiêu gặt hái 45 huy chương vàng mà còn tự điền tên mình vào ngôi đền của những huyền thoại vĩ đại nhất lịch sử đấu kiếm châu Á.

Theo lịch trình thi đấu vừa được công bố, chiến dịch săn vàng của mỹ nhân 33 tuổi sẽ chính thức bắt đầu từ 22 đến 25/09. Đây là những ngày tranh tài vô cùng khốc liệt khi cô phải đối đầu với những đối thủ sừng sỏ đến từ chủ nhà Nhật Bản và Trung Quốc.

Những hình ảnh đẹp về nữ kiếm thủ Hàn Quốc