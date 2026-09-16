Đại quân đoàn Việt Nam 'đổ bộ' Nhật Bản, sẵn sàng tranh tài ASIAD 2026

Trước đó vào đêm 15-9, "đại quân" Đoàn Thể thao Việt Nam với 80 thành viên, dẫn đầu là Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh cùng đội ngũ cán bộ, y bác sĩ và lực lượng huấn luyện viên, vận động viên của 4 đội tuyển trọng điểm: karate, wushu, rowing và canoeing đã xuất phát từ Nội Bài (Hà Nội) sang Nhật tham dự Á vận hội

Giao nhiệm vụ cho các thành viên trước giờ lên đường, Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam Nguyễn Danh Hoàng Việt nhấn mạnh: "Toàn đoàn cần nêu cao tinh thần đoàn kết, chấp hành nghiêm túc luật pháp của nước chủ nhà, giữ vững kỷ luật và thi đấu hết mình vì màu cờ, sắc áo của Tổ quốc".

Cánh quân lớn nhất của đoàn thể thao Việt Nam đã có mặt tại Nhật Bản (Ảnh: Đoàn TTVN)

Ngay khi đặt chân tới sân bay Chubu vào sáng 16-9, các thành viên nhận được sự đón tiếp chu đáo và hướng dẫn nhiệt tình từ các tình nguyện viên của Ban tổ chức ASIAD 20.

Dù không tránh khỏi đôi chút mệt mỏi sau chuyến bay dài, nụ cười rạng rỡ và tinh thần phấn chấn vẫn hiện rõ trên gương mặt của các tuyển thủ như Dương Thúy Vi, Nguyễn Thị Thu Thủy khi hoàn tất thủ tục nhập cảnh và tham gia các hoạt động chào đón tại sảnh chờ.

Rời sân bay, đoàn di chuyển thẳng về Trung tâm kích hoạt thẻ của Đại hội để hoàn thiện thủ tục tác nghiệp, sau đó được ban tổ chức bố trí xe đưa về nơi lưu trú theo quy định.

Đáng chú ý, HLV đội tuyển wushu Nguyễn Thúy Ngân cho biết các học trò của bà được bố trí lưu trú trên thuyền – một trải nghiệm độc đáo tại kỳ đại hội này.

Ngay trong chiều 16-9, sau khi ổn định nơi ăn chốn ở, đội tuyển wushu sẽ bắt tay ngay vào các bài tập vận động nhẹ nhằm giải phóng sức ỳ cơ bắp sau hành trình bay và nhanh chóng bắt nhịp với điều kiện thời tiết tại Aichi-Nagoya.

Tình nguyện viên nước chủ nhà Nhật Bản nhiệt tình hỗ trợ đoàn Việt Nam ngay khi tới sân bay (Ảnh: Đoàn TTVN)

Các đội tuyển sớm ổn định nơi ăn chốn ở và bước vào tập luyện, sẵn sàng tranh tài Á vận hội 2026 (Ảnh: Đoàn TTVN)

Tại kỳ ASIAD 20 diễn ra chính thức từ ngày 19/9 đến ngày 4/10/2026, Đoàn Thể thao Việt Nam tranh tài với tổng cộng 498 thành viên (trong đó có 349 vận động viên), góp mặt ở 33 môn và phân môn chính thức. Chỉ tiêu trọng tâm của đoàn là phấn đấu giành từ 4 Huy chương Vàng trở lên.

Theo kế hoạch, Lễ thượng cờ của Đoàn Thể thao Việt Nam tại Làng vận động viên ASIAD 20 sẽ được tổ chức vào lúc 8h sáng ngày 18-9, một ngày trước lễ khai mạc, chính thức đánh dấu sự hiện diện của Việt nam tại ngày hội thể thao lớn nhất châu lục.

Các đội tuyển còn lại của đoàn Việt Nam sẽ di chuyển sang Nhật Bản dự đại hội theo kế hoạch riêng. Trước đó, một số đội tuyển như bóng đá nam, bóng đá nữ đã có mặt và tranh tài tại ASIAD 2026.