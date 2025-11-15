Kết quả bóng đá U22 Việt Nam - U22 Uzbekistan: Đen đủi xà ngang phút 90

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

South Africa vs Zambia
Logo South Africa - RSA South Africa
-
Logo Zambia - ZAM Zambia
-
Kazakhstan vs Bỉ
Logo Kazakhstan - KAZ Kazakhstan
-
Logo Bỉ - BEL Bỉ
-
Nga vs Chile
Logo Nga - RUS Nga
-
Logo Chile - CHI Chile
-
Brazil vs Senegal
Logo Brazil - BRA Brazil
-
Logo Senegal - SEN Senegal
-
Georgia vs Tây Ban Nha
Logo Georgia - GEO Georgia
-
Logo Tây Ban Nha - ESP Tây Ban Nha
-
Liechtenstein vs Wales
Logo Liechtenstein - LIE Liechtenstein
-
Logo Wales - WAL Wales
-
Đan Mạch vs Belarus
Logo Đan Mạch - DEN Đan Mạch
-
Logo Belarus - BLR Belarus
-
Greece vs Scotland
Logo Greece - GRE Greece
-
Logo Scotland - SCO Scotland
-
Thụy Sĩ vs Thụy Điển
Logo Thụy Sĩ - SUI Thụy Sĩ
-
Logo Thụy Điển - SWE Thụy Điển
-
Mỹ vs Paraguay
Logo Mỹ - USA Mỹ
-
Logo Paraguay - PAR Paraguay
-
Mexico vs Uruguay
Logo Mexico - MEX Mexico
-
Logo Uruguay - URU Uruguay
-
Bồ Đào Nha vs Armenia
Logo Bồ Đào Nha - POR Bồ Đào Nha
-
Logo Armenia - ARM Armenia
-
Azerbaijan vs Pháp
Logo Azerbaijan - AZE Azerbaijan
-
Logo Pháp - FRA Pháp
-
Serbia vs Latvia
Logo Serbia - SRB Serbia
-
Logo Latvia - LVA Latvia
-
Albania vs Anh
Logo Albania - ALB Albania
-
Logo Anh - ENG Anh
-
Italy vs Na Uy
Logo Italy - ITA Italy
-
Logo Na Uy - NOR Na Uy
-
Đức vs Slovakia
Logo Đức - GER Đức
-
Logo Slovakia - SVK Slovakia
-
Montenegro vs Croatia
Logo Montenegro - MNE Montenegro
-
Logo Croatia - CRO Croatia
-
Malta vs Ba Lan
Logo Malta - MLT Malta
-
Logo Ba Lan - POL Ba Lan
-
Hà Lan vs Lithuania
Logo Hà Lan - NED Hà Lan
-
Logo Lithuania - LTU Lithuania
-
Hàn Quốc vs Ghana
Logo Hàn Quốc - KOR Hàn Quốc
-
Logo Ghana - GHA Ghana
-
Nhật Bản vs Bolivia
Logo Nhật Bản - JPN Nhật Bản
-
Logo Bolivia - BOL Bolivia
-
Iraq vs UAE
Logo Iraq - IRQ Iraq
-
Logo UAE - UAE UAE
-
Chile vs Peru
Logo Chile - CHI Chile
-
Logo Peru - PER Peru
-
Brazil vs Tunisia
Logo Brazil - BRA Brazil
-
Logo Tunisia - TUN Tunisia
-
Tây Ban Nha vs Thổ Nhĩ Kỳ
Logo Tây Ban Nha - ESP Tây Ban Nha
-
Logo Thổ Nhĩ Kỳ - TUR Thổ Nhĩ Kỳ
-
Scotland vs Đan Mạch
Logo Scotland - SCO Scotland
-
Logo Đan Mạch - DEN Đan Mạch
-
Bỉ vs Liechtenstein
Logo Bỉ - BEL Bỉ
-
Logo Liechtenstein - LIE Liechtenstein
-
Belarus vs Greece
Logo Belarus - BLR Belarus
-
Logo Greece - GRE Greece
-
Thụy Điển vs Slovenia
Logo Thụy Điển - SWE Thụy Điển
-
Logo Slovenia - SVN Slovenia
-
Kosovo vs Thụy Sĩ
Logo Kosovo - KOS Kosovo
-
Logo Thụy Sĩ - SUI Thụy Sĩ
-
Mỹ vs Uruguay
Logo Mỹ - USA Mỹ
-
Logo Uruguay - URU Uruguay
-
Ecuador vs New Zealand
Logo Ecuador - ECU Ecuador
-
Logo New Zealand - NZL New Zealand
-
Mexico vs Paraguay
Logo Mexico - MEX Mexico
-
Logo Paraguay - PAR Paraguay
-

Kết quả bóng đá U22 Việt Nam - U22 Uzbekistan: Đen đủi xà ngang phút 90

Sự kiện: U22 Việt Nam
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

(Panda Cup 2025) U22 Việt Nam bước sang trận thứ 2 gặp một U22 Uzbekistan rất khó chịu.

U22 Việt Nam sau trận thắng U22 Trung Quốc tiếp tục hành trình tại Panda Cup 2025 với trận gặp U22 Uzbekistan, đội kỳ thực là tuyển U20 được quy hoạch cho Olympic 2028. Đội hình xuất phát của U22 Việt Nam được xoay vòng ở trận này với Trung Kiên bắt chính thay Cao Văn Bình, và hàng công Viktor Lê - Đình Bắc - Văn Thuận thay thế Thanh Nhàn - Quốc Việt - Võ Anh Quân.

U22 Uzbekistan (áo xanh) mở tỷ số sớm và triển khai thế trận khá chắc chắn trong phần lớn trận đấu

U22 Uzbekistan (áo xanh) mở tỷ số sớm và triển khai thế trận khá chắc chắn trong phần lớn trận đấu

Chỉ sau 4 phút U22 Uzbekistan đã mở tỷ số, Khamidov băng vào dứt điểm trong vòng cấm sau quả tạt từ cánh phải của Karimov. Bị dẫn bàn sớm khiến U22 Việt Nam phải dâng lên tấn công, nhưng phía Uzbekistan chặn được phần lớn các đợt lên bóng của các cầu thủ áo đỏ trong nửa đầu hiệp 1. 

Sang nửa sau hiệp đấu thế trận mới tốt lên cho U22 Việt Nam, phút 23 Đình Bắc đã có thời cơ dứt điểm nhưng các cầu thủ Uzbekistan lao vào chặn kịp. Sau khi Karimov sút phạt dội trúng xà ngang Việt Nam ở phút 30, U22 Việt Nam đánh trả và Minh Phúc đã sút xa chìm nhưng không đủ khó cho thủ môn đối phương.

Trước khi hiệp đấu kết thúc, Viktor Lê đã mớm bóng vào vòng cấm cho Đình Bắc nhưng cú sút chân trái đi chệch cột dọc. Đình Bắc còn bỏ lỡ một cơ hội nữa, anh đã một lần nữa thoát xuống khu cấm địa nhưng lại sút quá nhẹ.

U22 Việt Nam ngay đầu hiệp 2 đã mừng hụt, quả đá phạt của Quốc Cường tạo ra cơ hội đánh đầu cho Văn Thuận nhưng bóng đi chệch cột. U22 Uzbekistan dù vậy vẫn gây áp lực tầm cao và suýt nữa họ đã nhân đôi cách biệt ở phút 57, Hiểu Minh để mất bóng ở sân nhà và phải nhờ tới Văn Trường băng về cắt quả căng ngang để cứu nguy.

Tấn công bóng sống thì U22 Việt Nam rất khó khăn do đối phương có cả tốc độ và thể hình để ngăn cản, nhưng bóng chết thì khác. Phút 73, Hiểu Minh đã lao vào sát cầu môn trong một tình huống lộn xộn tạo ra từ 1 quả phạt góc, nhưng phía Uzbekistan đã phá được bóng trước khi trung vệ này có thể dứt điểm. 

Dự bị Ngọc Mỹ vào sân và cuối trận tới 2 lần anh đã có cơ hội rõ rệt để gỡ hòa. Sau khi sao trẻ của Thanh Hóa sút chạm Thanh Nhàn đưa bóng đổi hướng đi vọt xà ngang ở phút 89, 1 phút sau U22 Việt Nam có thêm quả phạt nữa và lần này Ngọc Mỹ đã đánh đầu đập trúng xà ngang.

Bỏ lỡ cơ hội rất ngon ăn đó, U22 Việt Nam chấp nhận thất bại sát nút 0-1 trước U22 Uzbekistan. Sau trận đấu này, U22 Việt Nam sẽ gặp U22 Hàn Quốc, đội đã thắng U22 Uzbekistan 2-0, ở lượt cuối vào lúc 14h30 ngày 18/11.

Tỷ số trận đấu: U22 Việt Nam 0-1 U22 Uzbekistan.

Ghi bàn: Karimov 4'

Đội hình xuất phát: 

U22 Việt Nam: Trung Kiên, Nhật Minh, Hiểu Minh, Lý Đức, Phi Hoàng, Văn Trường, Quốc Cường, Minh Phúc, Viktor Lê, Đình Bắc, Văn Thuận.

U22 Uzbekistan: Rustamov, Khamidov, Murtazaev, Khayrullaev, Karimov, Yorkinboev, Jumaev, Rejabaliev, Tulkunbekov, Abdullaev, Ibraimov.

8

Lào - Việt Nam 19.11

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Lào
Việt Nam
Gửi dự đoán
Trước 19:00 ngày 19/11
Thể lệ
Trực tiếp bóng đá U22 Trung Quốc - U22 Hàn Quốc: Chủ nhà lo cú sốc thứ 2 (Panda Cup)
Trực tiếp bóng đá U22 Trung Quốc - U22 Hàn Quốc: Chủ nhà lo cú sốc thứ 2 (Panda Cup)

(18h35, 15/11) Sau trận thua sốc U22 Việt Nam, U22 Trung Quốc rất muốn gỡ gạc lại hình ảnh trong mắt người hâm mộ khi chạm trán U22 Hàn Quốc.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Q.D ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-15/11/2025 15:35 PM (GMT+7)
Tin liên quan
U22 Việt Nam Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN