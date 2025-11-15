Kết quả bóng đá U22 Việt Nam - U22 Uzbekistan: Đen đủi xà ngang phút 90

U22 Việt Nam sau trận thắng U22 Trung Quốc tiếp tục hành trình tại Panda Cup 2025 với trận gặp U22 Uzbekistan, đội kỳ thực là tuyển U20 được quy hoạch cho Olympic 2028. Đội hình xuất phát của U22 Việt Nam được xoay vòng ở trận này với Trung Kiên bắt chính thay Cao Văn Bình, và hàng công Viktor Lê - Đình Bắc - Văn Thuận thay thế Thanh Nhàn - Quốc Việt - Võ Anh Quân.

U22 Uzbekistan (áo xanh) mở tỷ số sớm và triển khai thế trận khá chắc chắn trong phần lớn trận đấu

Chỉ sau 4 phút U22 Uzbekistan đã mở tỷ số, Khamidov băng vào dứt điểm trong vòng cấm sau quả tạt từ cánh phải của Karimov. Bị dẫn bàn sớm khiến U22 Việt Nam phải dâng lên tấn công, nhưng phía Uzbekistan chặn được phần lớn các đợt lên bóng của các cầu thủ áo đỏ trong nửa đầu hiệp 1.

Sang nửa sau hiệp đấu thế trận mới tốt lên cho U22 Việt Nam, phút 23 Đình Bắc đã có thời cơ dứt điểm nhưng các cầu thủ Uzbekistan lao vào chặn kịp. Sau khi Karimov sút phạt dội trúng xà ngang Việt Nam ở phút 30, U22 Việt Nam đánh trả và Minh Phúc đã sút xa chìm nhưng không đủ khó cho thủ môn đối phương.

Trước khi hiệp đấu kết thúc, Viktor Lê đã mớm bóng vào vòng cấm cho Đình Bắc nhưng cú sút chân trái đi chệch cột dọc. Đình Bắc còn bỏ lỡ một cơ hội nữa, anh đã một lần nữa thoát xuống khu cấm địa nhưng lại sút quá nhẹ.

U22 Việt Nam ngay đầu hiệp 2 đã mừng hụt, quả đá phạt của Quốc Cường tạo ra cơ hội đánh đầu cho Văn Thuận nhưng bóng đi chệch cột. U22 Uzbekistan dù vậy vẫn gây áp lực tầm cao và suýt nữa họ đã nhân đôi cách biệt ở phút 57, Hiểu Minh để mất bóng ở sân nhà và phải nhờ tới Văn Trường băng về cắt quả căng ngang để cứu nguy.

Tấn công bóng sống thì U22 Việt Nam rất khó khăn do đối phương có cả tốc độ và thể hình để ngăn cản, nhưng bóng chết thì khác. Phút 73, Hiểu Minh đã lao vào sát cầu môn trong một tình huống lộn xộn tạo ra từ 1 quả phạt góc, nhưng phía Uzbekistan đã phá được bóng trước khi trung vệ này có thể dứt điểm.

Dự bị Ngọc Mỹ vào sân và cuối trận tới 2 lần anh đã có cơ hội rõ rệt để gỡ hòa. Sau khi sao trẻ của Thanh Hóa sút chạm Thanh Nhàn đưa bóng đổi hướng đi vọt xà ngang ở phút 89, 1 phút sau U22 Việt Nam có thêm quả phạt nữa và lần này Ngọc Mỹ đã đánh đầu đập trúng xà ngang.

Bỏ lỡ cơ hội rất ngon ăn đó, U22 Việt Nam chấp nhận thất bại sát nút 0-1 trước U22 Uzbekistan. Sau trận đấu này, U22 Việt Nam sẽ gặp U22 Hàn Quốc, đội đã thắng U22 Uzbekistan 2-0, ở lượt cuối vào lúc 14h30 ngày 18/11.

Tỷ số trận đấu: U22 Việt Nam 0-1 U22 Uzbekistan.

Ghi bàn: Karimov 4'

Đội hình xuất phát:

U22 Việt Nam: Trung Kiên, Nhật Minh, Hiểu Minh, Lý Đức, Phi Hoàng, Văn Trường, Quốc Cường, Minh Phúc, Viktor Lê, Đình Bắc, Văn Thuận.

U22 Uzbekistan: Rustamov, Khamidov, Murtazaev, Khayrullaev, Karimov, Yorkinboev, Jumaev, Rejabaliev, Tulkunbekov, Abdullaev, Ibraimov.