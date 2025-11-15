U22 Việt Nam lên đấu pháp trận gặp Uzbekistan

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Angola vs Argentina 14/11/25 - Trực tiếp
Logo Angola - ANG Angola
0
Logo Argentina - ARG Argentina
1
Luxembourg vs Đức
Logo Luxembourg - LUX Luxembourg
-
Logo Đức - GER Đức
-
Croatia vs Faroe Islands
Logo Croatia - CRO Croatia
-
Logo Faroe Islands - FRO Faroe Islands
-
Ba Lan vs Hà Lan
Logo Ba Lan - POL Ba Lan
-
Logo Hà Lan - NED Hà Lan
-
South Africa vs Zambia
Logo South Africa - RSA South Africa
-
Logo Zambia - ZAM Zambia
-
Kazakhstan vs Bỉ
Logo Kazakhstan - KAZ Kazakhstan
-
Logo Bỉ - BEL Bỉ
-
Nga vs Chile
Logo Nga - RUS Nga
-
Logo Chile - CHI Chile
-
Brazil vs Senegal
Logo Brazil - BRA Brazil
-
Logo Senegal - SEN Senegal
-
Georgia vs Tây Ban Nha
Logo Georgia - GEO Georgia
-
Logo Tây Ban Nha - ESP Tây Ban Nha
-
Liechtenstein vs Wales
Logo Liechtenstein - LIE Liechtenstein
-
Logo Wales - WAL Wales
-
Đan Mạch vs Belarus
Logo Đan Mạch - DEN Đan Mạch
-
Logo Belarus - BLR Belarus
-
Greece vs Scotland
Logo Greece - GRE Greece
-
Logo Scotland - SCO Scotland
-
Thụy Sĩ vs Thụy Điển
Logo Thụy Sĩ - SUI Thụy Sĩ
-
Logo Thụy Điển - SWE Thụy Điển
-
Mỹ vs Paraguay
Logo Mỹ - USA Mỹ
-
Logo Paraguay - PAR Paraguay
-
Mexico vs Uruguay
Logo Mexico - MEX Mexico
-
Logo Uruguay - URU Uruguay
-
Bồ Đào Nha vs Armenia
Logo Bồ Đào Nha - POR Bồ Đào Nha
-
Logo Armenia - ARM Armenia
-
Azerbaijan vs Pháp
Logo Azerbaijan - AZE Azerbaijan
-
Logo Pháp - FRA Pháp
-
Serbia vs Latvia
Logo Serbia - SRB Serbia
-
Logo Latvia - LVA Latvia
-
Albania vs Anh
Logo Albania - ALB Albania
-
Logo Anh - ENG Anh
-
Italy vs Na Uy
Logo Italy - ITA Italy
-
Logo Na Uy - NOR Na Uy
-
Đức vs Slovakia
Logo Đức - GER Đức
-
Logo Slovakia - SVK Slovakia
-
Montenegro vs Croatia
Logo Montenegro - MNE Montenegro
-
Logo Croatia - CRO Croatia
-
Malta vs Ba Lan
Logo Malta - MLT Malta
-
Logo Ba Lan - POL Ba Lan
-
Hà Lan vs Lithuania
Logo Hà Lan - NED Hà Lan
-
Logo Lithuania - LTU Lithuania
-
Hàn Quốc vs Ghana
Logo Hàn Quốc - KOR Hàn Quốc
-
Logo Ghana - GHA Ghana
-
Nhật Bản vs Bolivia
Logo Nhật Bản - JPN Nhật Bản
-
Logo Bolivia - BOL Bolivia
-
Iraq vs UAE
Logo Iraq - IRQ Iraq
-
Logo UAE - UAE UAE
-
Chile vs Peru
Logo Chile - CHI Chile
-
Logo Peru - PER Peru
-
Brazil vs Tunisia
Logo Brazil - BRA Brazil
-
Logo Tunisia - TUN Tunisia
-
Tây Ban Nha vs Thổ Nhĩ Kỳ
Logo Tây Ban Nha - ESP Tây Ban Nha
-
Logo Thổ Nhĩ Kỳ - TUR Thổ Nhĩ Kỳ
-
Scotland vs Đan Mạch
Logo Scotland - SCO Scotland
-
Logo Đan Mạch - DEN Đan Mạch
-
Bỉ vs Liechtenstein
Logo Bỉ - BEL Bỉ
-
Logo Liechtenstein - LIE Liechtenstein
-
Belarus vs Greece
Logo Belarus - BLR Belarus
-
Logo Greece - GRE Greece
-
Thụy Điển vs Slovenia
Logo Thụy Điển - SWE Thụy Điển
-
Logo Slovenia - SVN Slovenia
-
Kosovo vs Thụy Sĩ
Logo Kosovo - KOS Kosovo
-
Logo Thụy Sĩ - SUI Thụy Sĩ
-
Mỹ vs Uruguay
Logo Mỹ - USA Mỹ
-
Logo Uruguay - URU Uruguay
-
Ecuador vs New Zealand
Logo Ecuador - ECU Ecuador
-
Logo New Zealand - NZL New Zealand
-
Mexico vs Paraguay
Logo Mexico - MEX Mexico
-
Logo Paraguay - PAR Paraguay
-

U22 Việt Nam lên đấu pháp trận gặp Uzbekistan

Sự kiện: U22 Việt Nam SEA Games 33
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

ANTD.VN - Bên cạnh rút kinh nghiệm ở trận ra quân thắng U22 Trung Quốc, ban lãnh đội yêu cầu U22 Việt Nam giữ tinh thần tập trung, đảm bảo hồi phục thể lực để đạt phong độ tốt nhất cho trận kế tiếp đấu Uzbekistan.

Ngày 14-11, đội tuyển U22 Việt Nam họp nội bộ để rút kinh nghiệm sau chiến thắng 1-0 trước chủ nhà U22 Trung Quốc trong trận ra quân Panda Cup 2025. Đây là hoạt động quan trọng trong công tác chuẩn bị của đội, nhằm củng cố hiệu quả thi đấu, cải thiện các thông số chuyên môn và hướng tới trận đấu thứ hai gặp U22 Uzbekistan.

Trong cuộc họp, ban huấn luyện đã phân tích dữ liệu chi tiết từ trận thắng U22 Trung Quốc, rút kinh nghiệm cho các cầu thủ thông qua video các tình huống cụ thể.

U22 Việt Nam họp rút kinh nghiệm trận ra quân thắng U22 Trung Quốc

U22 Việt Nam họp rút kinh nghiệm trận ra quân thắng U22 Trung Quốc

HLV Đinh Hồng Vinh đánh giá cao tinh thần thi đấu của toàn đội, đặc biệt là sự tập trung ở những thời điểm then chốt, đồng thời yêu cầu toàn đội tiếp tục nâng cao khả năng kiểm soát bóng, tăng tốc độ chuyển trạng thái và cải thiện hiệu quả ở những pha quyết định cuối cùng.

"Chiến thắng trước U22 Trung Quốc rất quan trọng, nhưng điều chúng ta cần là tiến bộ qua từng trận. Uzbekistan là đối thủ mạnh, có tổ chức tốt và lối chơi kỹ thuật. Toàn đội phải chuẩn bị kỹ lưỡng hơn nữa để duy trì sự chủ động", HLV Đinh Hồng Vinh nhấn mạnh.

Trong khi đó, Trưởng đoàn Trần Anh Tú một mặt biểu dương toàn đội đã thể hiện bản lĩnh ngay trong trận mở màn, mặt khác yêu cầu các cầu thủ giữ tinh thần tập trung, đảm bảo hồi phục thể lực để đạt phong độ tốt nhất cho hai trận còn lại.

U22 Việt Nam tích lũy nhiều điều bổ ích từ các trận đấu chất lượng ở Panda Cup 2025

U22 Việt Nam tích lũy nhiều điều bổ ích từ các trận đấu chất lượng ở Panda Cup 2025

Theo lịch, U22 Việt Nam sẽ gặp U22 Uzbekistan vào 14h30 (giờ Việt Nam) ngày 15-11.

Xét về giá trị đội hình, U22 Việt Nam ngang ngửa U22 Uzbekistan, song đội bạn được đánh giá có trình độ cao hơn nhờ nền tảng đạo tạo trẻ rất tốt và giàu thành tích của bóng đá Uzbekistan.

Nếu như thành tích tốt nhất của Việt Nam là á quân U23 châu Á 2018, thì Uzbekistan đã từng vô địch U23 châu Á 2018 - đánh bại chính U23 Việt Nam tại chung kết, bên cạnh hai lần á quân năm 2022 và 2024. Đội tuyển quốc gia của họ cũng vừa giành vé dự World Cup 2026 với nòng cốt là lứa trẻ vô địch U23 châu Á cách đây 7 năm.

Trận đấu U22 Uzbekistan tại Panda Cup 2025 mang đến thử thách lớn, song đồng thời là cơ hội quý giá để U22 Việt Nam kiểm nghiệm đội hình, tích lũy kinh nghiệm và hoàn thiện lối chơi, hướng tới các giải chính thức quan trọng như SEA Games 33, vòng chung kết U23 châu Á 2026...

Xếp hạng Panda Cup trước lượt trận thứ hai

Xếp hạng Panda Cup trước lượt trận thứ hai

U22 Trung Quốc bị chỉ trích vì thua U22 Việt Nam: Đến Guardiola cũng bó tay
U22 Trung Quốc bị chỉ trích vì thua U22 Việt Nam: Đến Guardiola cũng bó tay

Giới truyền thông Trung Quốc tỏ ra chán nản sau thất bại của đội U22 nước này trước U22 Việt Nam ở trận ra quân giải giao hữu quốc tế Panda Cup.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Băng Tâm ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-14/11/2025 17:49 PM (GMT+7)
Tin liên quan
U22 Việt Nam Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN