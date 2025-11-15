U22 Việt Nam lên đấu pháp trận gặp Uzbekistan

Ngày 14-11, đội tuyển U22 Việt Nam họp nội bộ để rút kinh nghiệm sau chiến thắng 1-0 trước chủ nhà U22 Trung Quốc trong trận ra quân Panda Cup 2025. Đây là hoạt động quan trọng trong công tác chuẩn bị của đội, nhằm củng cố hiệu quả thi đấu, cải thiện các thông số chuyên môn và hướng tới trận đấu thứ hai gặp U22 Uzbekistan.

Trong cuộc họp, ban huấn luyện đã phân tích dữ liệu chi tiết từ trận thắng U22 Trung Quốc, rút kinh nghiệm cho các cầu thủ thông qua video các tình huống cụ thể.

U22 Việt Nam họp rút kinh nghiệm trận ra quân thắng U22 Trung Quốc

HLV Đinh Hồng Vinh đánh giá cao tinh thần thi đấu của toàn đội, đặc biệt là sự tập trung ở những thời điểm then chốt, đồng thời yêu cầu toàn đội tiếp tục nâng cao khả năng kiểm soát bóng, tăng tốc độ chuyển trạng thái và cải thiện hiệu quả ở những pha quyết định cuối cùng.

"Chiến thắng trước U22 Trung Quốc rất quan trọng, nhưng điều chúng ta cần là tiến bộ qua từng trận. Uzbekistan là đối thủ mạnh, có tổ chức tốt và lối chơi kỹ thuật. Toàn đội phải chuẩn bị kỹ lưỡng hơn nữa để duy trì sự chủ động", HLV Đinh Hồng Vinh nhấn mạnh.

Trong khi đó, Trưởng đoàn Trần Anh Tú một mặt biểu dương toàn đội đã thể hiện bản lĩnh ngay trong trận mở màn, mặt khác yêu cầu các cầu thủ giữ tinh thần tập trung, đảm bảo hồi phục thể lực để đạt phong độ tốt nhất cho hai trận còn lại.

U22 Việt Nam tích lũy nhiều điều bổ ích từ các trận đấu chất lượng ở Panda Cup 2025

Theo lịch, U22 Việt Nam sẽ gặp U22 Uzbekistan vào 14h30 (giờ Việt Nam) ngày 15-11.

Xét về giá trị đội hình, U22 Việt Nam ngang ngửa U22 Uzbekistan, song đội bạn được đánh giá có trình độ cao hơn nhờ nền tảng đạo tạo trẻ rất tốt và giàu thành tích của bóng đá Uzbekistan.

Nếu như thành tích tốt nhất của Việt Nam là á quân U23 châu Á 2018, thì Uzbekistan đã từng vô địch U23 châu Á 2018 - đánh bại chính U23 Việt Nam tại chung kết, bên cạnh hai lần á quân năm 2022 và 2024. Đội tuyển quốc gia của họ cũng vừa giành vé dự World Cup 2026 với nòng cốt là lứa trẻ vô địch U23 châu Á cách đây 7 năm.

Trận đấu U22 Uzbekistan tại Panda Cup 2025 mang đến thử thách lớn, song đồng thời là cơ hội quý giá để U22 Việt Nam kiểm nghiệm đội hình, tích lũy kinh nghiệm và hoàn thiện lối chơi, hướng tới các giải chính thức quan trọng như SEA Games 33, vòng chung kết U23 châu Á 2026...

Xếp hạng Panda Cup trước lượt trận thứ hai