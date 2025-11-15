Trực tiếp bóng đá U22 Trung Quốc - U22 Hàn Quốc: Chủ nhà lo cú sốc thứ 2 (Panda Cup)
(18h35, 15/11) Sau trận thua sốc U22 Việt Nam, U22 Trung Quốc rất muốn gỡ gạc lại hình ảnh trong mắt người hâm mộ khi chạm trán U22 Hàn Quốc.
Giao Hữu | 18h35, 15/11 |
Huo Shenping
Wang Bohao
Wumituiang Yusupu
Liu Haofan
Xu Bin
Mutalifu Yumingkari
Baịhelamu Abuduwaili
Hu Hetao
Liu Zhenquan
Wang Shiqin
He Yiran
Moon Hyun Ho
Jang Seok Hwan
Jeong Jae Sang
Jung Seung Bae
Kang Seong Jin
Kim Do Hyun
Kim Dong Jin
Kim Han Seo
Lee Geon Hee
Park Jun Seo
Shin Min Ha
Thất bại trước U22 Việt Nam ở trận ra quân giải bóng đá quốc tế CFA Team China – Panda Cup 2025 khiến U22 Trung Quốc nhận nhiều chỉ trích từ khán giả cũng như truyền thông nước nhà. Vì thế, thầy trò HLV Antonio Puche phải nỗ lực cứu vãn hình ảnh khi đối đầu U22 Hàn Quốc. Trong cuộc chạm trán giữa 2 đội vào tháng 3, U22 Trung Quốc đã đánh bại đội bóng trẻ của "Xứ sở kim chi".
Ở trận ra quân, U22 Hàn Quốc đã đánh bại U22 Uzbekistan 2 bàn không gỡ. Chiến thắng này cho thấy sức mạnh của một tập thể có trình độ cao về chuyên môn, tinh thần thi đấu mạnh mẽ. Thực tế, U22 Hàn Quốc đã trình diễn lối đá nhuần nhuyễn, công thủ khá hiệu quả để đảm bảo một cách thắng cách biệt mà không phải nhận bàn thua.
15/11/2025 13:01 PM (GMT+7)