Trực tiếp bóng đá U22 Trung Quốc - U22 Hàn Quốc: Chủ nhà lo cú sốc thứ 2 (Panda Cup)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay U22 Việt Nam Đội tuyển Hàn Quốc

(18h35, 15/11) Sau trận thua sốc U22 Việt Nam, U22 Trung Quốc rất muốn gỡ gạc lại hình ảnh trong mắt người hâm mộ khi chạm trán U22 Hàn Quốc.

Giao Hữu | 18h35, 15/11 |

U22 Trung Quốc
Trực tiếp bóng đá U22 Trung Quốc - U22 Hàn Quốc: Chủ nhà lo cú sốc thứ 2 (Panda Cup) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá U22 Trung Quốc - U22 Hàn Quốc: Chủ nhà lo cú sốc thứ 2 (Panda Cup) - 1
U22 Hàn Quốc
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá U22 Trung Quốc - U22 Hàn Quốc: Chủ nhà lo cú sốc thứ 2 (Panda Cup) - 1
Huo Shenping, Wang Bohao, Wumituiang Yusupu, Liu Haofan, Xu Bin, Mutalifu Yumingkari, Baịhelamu Abuduwaili, Hu Hetao, Liu Zhenquan, Wang Shiqin, He Yiran
Trực tiếp bóng đá U22 Trung Quốc - U22 Hàn Quốc: Chủ nhà lo cú sốc thứ 2 (Panda Cup) - 1
Moon Hyun Ho, Jang Seok Hwan, Jeong Jae Sang, Jung Seung Bae, Kang Seong Jin, Kim Do Hyun, Kim Dong Jin, Kim Han Seo, Lee Geon Hee, Park Jun Seo, Shin Min Ha

Thất bại trước U22 Việt Nam ở trận ra quân giải bóng đá quốc tế CFA Team China – Panda Cup 2025 khiến U22 Trung Quốc nhận nhiều chỉ trích từ khán giả cũng như truyền thông nước nhà. Vì thế, thầy trò HLV Antonio Puche phải nỗ lực cứu vãn hình ảnh khi đối đầu U22 Hàn Quốc. Trong cuộc chạm trán giữa 2 đội vào tháng 3, U22 Trung Quốc đã đánh bại đội bóng trẻ của "Xứ sở kim chi". 

Ở trận ra quân, U22 Hàn Quốc đã đánh bại U22 Uzbekistan 2 bàn không gỡ. Chiến thắng này cho thấy sức mạnh của một tập thể có trình độ cao về chuyên môn, tinh thần thi đấu mạnh mẽ. Thực tế, U22 Hàn Quốc đã trình diễn lối đá nhuần nhuyễn, công thủ khá hiệu quả để đảm bảo một cách thắng cách biệt mà không phải nhận bàn thua.

Theo Đỗ Anh

Nguồn: [Link nguồn]

-15/11/2025 13:01 PM (GMT+7)
