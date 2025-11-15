Trực tiếp bóng đá U22 Trung Quốc - U22 Hàn Quốc: Chủ nhà lo cú sốc thứ 2 (Panda Cup)

Giao Hữu | 18h35, 15/11 | U22 Trung Quốc 0 - 0 U22 Hàn Quốc (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: U22 Trung Quốc vs U22 Hàn Quốc U22 Hàn Quốc Điểm Huo Shenping Wang Bohao Wumituiang Yusupu Liu Haofan Xu Bin Mutalifu Yumingkari Baịhelamu Abuduwaili Hu Hetao Liu Zhenquan Wang Shiqin He Yiran Điểm Moon Hyun Ho Jang Seok Hwan Jeong Jae Sang Jung Seung Bae Kang Seong Jin Kim Do Hyun Kim Dong Jin Kim Han Seo Lee Geon Hee Park Jun Seo Shin Min Ha Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận U22 Trung Quốc U22 Trung Quốc U22 Hàn Quốc Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Huo Shenping, Wang Bohao, Wumituiang Yusupu, Liu Haofan, Xu Bin, Mutalifu Yumingkari, Baịhelamu Abuduwaili, Hu Hetao, Liu Zhenquan, Wang Shiqin, He Yiran Moon Hyun Ho, Jang Seok Hwan, Jeong Jae Sang, Jung Seung Bae, Kang Seong Jin, Kim Do Hyun, Kim Dong Jin, Kim Han Seo, Lee Geon Hee, Park Jun Seo, Shin Min Ha

Thất bại trước U22 Việt Nam ở trận ra quân giải bóng đá quốc tế CFA Team China – Panda Cup 2025 khiến U22 Trung Quốc nhận nhiều chỉ trích từ khán giả cũng như truyền thông nước nhà. Vì thế, thầy trò HLV Antonio Puche phải nỗ lực cứu vãn hình ảnh khi đối đầu U22 Hàn Quốc. Trong cuộc chạm trán giữa 2 đội vào tháng 3, U22 Trung Quốc đã đánh bại đội bóng trẻ của "Xứ sở kim chi".

Ở trận ra quân, U22 Hàn Quốc đã đánh bại U22 Uzbekistan 2 bàn không gỡ. Chiến thắng này cho thấy sức mạnh của một tập thể có trình độ cao về chuyên môn, tinh thần thi đấu mạnh mẽ. Thực tế, U22 Hàn Quốc đã trình diễn lối đá nhuần nhuyễn, công thủ khá hiệu quả để đảm bảo một cách thắng cách biệt mà không phải nhận bàn thua.