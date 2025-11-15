Nhận định bóng đá U22 Việt Nam - U22 Uzbekistan: Tiếp đà thăng hoa

Trong lượt trận ra quân tại giải giao hữu quốc tế Panda Cup 2025, đội tuyển U22 Uzbekistan vs U22 Việt Nam đã có những kết quả thi đấu hoàn toàn trái ngược. Trong khi U22 Uzbekistan để thua 0-2 trước Hàn Quốc thì đoàn quân dưới sự dẫn dắt của Quyền HLV trưởng Đinh Hồng Vinh lại chơi cực kì bản lĩnh và tập trung, để qua đó đánh bại đội chủ nhà Trung Quốc với tỷ số 1-0.

Với tinh thần lên cao sau trận thắng này, U22 Việt Nam đang có nhiều lợi thế trong việc giành điểm trước đội bóng Trung Á. Tuy nhiên trước một đối thủ đến từ một nền bóng đá hàng đầu châu lục, 'Những chiến binh sao vàng' sẽ phải thi đấu hết sức tập trung và thận trọng, tránh bộc lộ sơ hở để đối thủ tận dụng.

Đội hình dự kiến

U22 Uzbekistan: Murkaev, Khamidov, Khayrullaev, Tukhsanov, Rahimov, Rejabaliev, Tulkunbekov, Karimov, Abdullaev, Ibraimov, Haydarov.

U22 Việt Nam: Văn Bình, Nhật Minh, Lý Đức, Hiểu Minh, Anh Quân, Văn Trường, Quốc Việt, Văn Khang, Xuân Bắc, Công Phương, Thanh Nhàn.

Dự đoán tỷ số: U22 Uzbekistan 1-1 U22 Việt Nam