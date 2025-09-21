Kết quả bóng đá Sunderland - Aston Villa: Quả cảm với 10 người, bằng điểm Chelsea (Ngoại hạng Anh)

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Monaco vs Metz 21/09/25 - Trực tiếp
Logo Monaco - ASM Monaco
1
Logo Metz - MET Metz
1
Bayer Leverkusen vs Borussia M'gladbach 21/09/25 - Trực tiếp
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
0
Logo Borussia M&#39;gladbach - BMG Borussia M'gladbach
0
Arsenal vs Manchester City 21/09/25 - Trực tiếp
Logo Arsenal - ARS Arsenal
0
Logo Manchester City - MCI Manchester City
1
Fiorentina vs Como
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Logo Como - COM Como
-
Borussia Dortmund vs Wolfsburg
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo Wolfsburg - WOB Wolfsburg
-
Inter Milan vs Sassuolo
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
-
Olympique Marseille vs PSG
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Barcelona vs Getafe
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Getafe - GET Getafe
-
Ninh Bình vs Thép Xanh Nam Định
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Napoli vs Pisa
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Pisa - PIS Pisa
-
Levante vs Real Madrid
Logo Levante - LEV Levante
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
PAOK vs Maccabi Tel Aviv
Logo PAOK - PKT PAOK
-
Logo Maccabi Tel Aviv - MTA Maccabi Tel Aviv
-
Midtjylland vs Sturm Graz
Logo Midtjylland - FCM Midtjylland
-
Logo Sturm Graz - STU Sturm Graz
-
Freiburg vs Basel
Logo Freiburg - SCF Freiburg
-
Logo Basel - BAS Basel
-
Sporting Braga vs Feyenoord
Logo Sporting Braga - BRA Sporting Braga
-
Logo Feyenoord - FEY Feyenoord
-
Real Betis vs Nottingham Forest
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Nice vs Roma
Logo Nice - NIC Nice
-
Logo Roma - ROM Roma
-
Dinamo Zagreb vs Fenerbahçe
Logo Dinamo Zagreb - DIN Dinamo Zagreb
-
Logo Fenerbahçe - FB Fenerbahçe
-
Crvena zvezda vs Celtic
Logo Crvena zvezda - CZV Crvena zvezda
-
Logo Celtic - CEL Celtic
-
Atlético de Madrid vs Rayo Vallecano
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Rayo Vallecano - RAY Rayo Vallecano
-
Lille vs Brann
Logo Lille - LIL Lille
-
Logo Brann - BRA Brann
-

Kết quả bóng đá Sunderland - Aston Villa: Quả cảm với 10 người, bằng điểm Chelsea (Ngoại hạng Anh)

Sự kiện: Premier League 2025-26 Clip Ngoại hạng Anh 2025/26 Sunderland A.F.C
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

(Vòng 5 Ngoại hạng Anh) Sunderland dù mới lên hạng nhưng lại đang có phong độ tốt hơn một Aston Villa còn chưa biết ghi bàn.

   

Aston Villa đang lâm vận bĩ từ đầu mùa giải và họ phải đến làm khách trước một Sunderland đã mở màn mùa bóng lên hạng một cách rất tích cực. Và đội chủ nhà là bên tạo ra cơ hội đầu tiên, phút 13 Talbi đã thoát xuống thực hiện quả tạt vào cho Isidor, nhưng may cho Aston Villa là Konsa kịp gây áp lực khiến Isidor đánh đầu chệch cột dọc.

Sunderland đang đá trên cơ thì bị mất người vì thẻ đỏ của Reinaldo

Sunderland đang đá trên cơ thì bị mất người vì thẻ đỏ của Reinaldo

Thế trận tiếp tục nghiêng về phía Sunderland trong khi Aston Villa chỉ có mỗi 1 cơ hội, Guessand dứt điểm cận thành trúng thủ môn Roefs. Tuy nhiên tới phút 33 tình thế bất ngờ đảo lộn, Reinaldo và Matty Cash có pha va chạm gần đường biên và Reinaldo đã bị VAR bắt quả tang tung chân đạp Cash, dẫn tới thẻ đỏ trực tiếp.

Aston Villa bắt đầu gia tăng áp lực sau khi có lợi thế quân số, tuy nhiên ngoài một cú đá vọt lên khán đài của Buendia ở phút 41 sau khi Roefs đấm bóng bổng, đội khách không thực sự uy hiếp được cầu môn của Sunderland cho tới hết hiệp.

Ngay ở đầu hiệp 2 tình thế vẫn không khá lên cho đội khách, thậm chí phút 51 họ được phen hú vía khi một quả ném biên của Sunderland đã dẫn tới bóng chạm xà ngang. HLV Unai Emery bực mình gọi Harvey Elliott và Ian Maatsen vào đá, và ở phút 61 Elliott đã có thời cơ dứt điểm nguy hiểm sau pha mớm bóng của Morgan Rogers nhưng bị chắn bóng.

Sunderland vẫn chơi rất hứng khởi và thậm chí đã có đôi lần đưa bóng tới gần cầu môn Aston Villa. Nhưng phút 67 thủ môn của họ lại mắc sai lầm, Matty Cash tung một cú đá rất căng từ xa và Roefs lại đấm bóng hỏng dù bóng đi về vị trí của thủ môn này, mang lại bàn thắng đầu tiên của mùa giải cho Aston Villa.

Isidor mang lại bàn gỡ hòa cho Sunderland, bàn thứ 3 trong 3 trận sân nhà liên tiếp của anh

Isidor mang lại bàn gỡ hòa cho Sunderland, bàn thứ 3 trong 3 trận sân nhà liên tiếp của anh

Bàn thắng đó vẫn là khá may mắn và Sunderland vẫn tỏ ra hơn hẳn về mặt thế trận dù thiếu người. Phút 75, đội khách phá ra đường chuyền của Talbi, nhưng Xhaka có một cú chạm bóng rất nhạy cảm đưa Isidor thoát xuống phá bẫy việt vị, và anh bình tĩnh dứt điểm gỡ hòa 1-1.

Aston Villa lại phải dâng lên tìm 3 điểm và Emery tung vào Donyell Malan lẫn Jadon Sancho. Sau khi Elliott sút chệch cột dọc ở phút 83, tới phút 90+2 Sancho tạt từ cánh trái vào và Watkins đã đánh đầu hụt ở cự ly cận thành. Trước khi trận đấu khép lại, Malen đã tách người kèm trong khu cấm địa Sunderland nhưng anh lại tung cú móc bóng hụt.

Hòa 1-1, Sunderland đã có 8 điểm sau 5 vòng và vươn lên đứng thứ 7, bằng điểm Chelsea nhưng kém hiệu số. Aston Villa vẫn chưa thắng và đã rơi xuống vị trí thứ 18.

Tỷ số trận đấu: Sunderland 1-1 Aston Villa (hiệp 1: 0-0).

Ghi bàn (kiến tạo): 

- Sunderland: Isidor 75' (Xhaka)

- Aston Villa: Cash 67'

Thẻ đỏ: Reinaldo 33'

Đội hình xuất phát: 

Sunderland: Roefs, Hume, Mukiele, Alderete, Reinildo, Xhaka, Sadiki, Talbi, Rigg, Le Fee, Isidor.

Aston Villa: Martinez, Cash, Konsa, Mings, Digne, Kamara, McGinn, Guessand, Rogers, Buendia, Watkins.

Trực tiếp bóng đá Arsenal - Man City: Haaland mở điểm từ sớm (Ngoại hạng Anh)
Trực tiếp bóng đá Arsenal - Man City: Haaland mở điểm từ sớm (Ngoại hạng Anh)

(Vòng 5 Ngoại hạng Anh) Chỉ cần 9 phút, Man City đã có bàn mở tỷ số nhờ cái tên quen thuộc: Erling Haaland.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Q.D ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-21/09/2025 20:52 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Premier League 2025-26 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN