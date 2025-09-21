Kết quả bóng đá Sunderland - Aston Villa: Quả cảm với 10 người, bằng điểm Chelsea (Ngoại hạng Anh)

Aston Villa đang lâm vận bĩ từ đầu mùa giải và họ phải đến làm khách trước một Sunderland đã mở màn mùa bóng lên hạng một cách rất tích cực. Và đội chủ nhà là bên tạo ra cơ hội đầu tiên, phút 13 Talbi đã thoát xuống thực hiện quả tạt vào cho Isidor, nhưng may cho Aston Villa là Konsa kịp gây áp lực khiến Isidor đánh đầu chệch cột dọc.

Sunderland đang đá trên cơ thì bị mất người vì thẻ đỏ của Reinaldo

Thế trận tiếp tục nghiêng về phía Sunderland trong khi Aston Villa chỉ có mỗi 1 cơ hội, Guessand dứt điểm cận thành trúng thủ môn Roefs. Tuy nhiên tới phút 33 tình thế bất ngờ đảo lộn, Reinaldo và Matty Cash có pha va chạm gần đường biên và Reinaldo đã bị VAR bắt quả tang tung chân đạp Cash, dẫn tới thẻ đỏ trực tiếp.

Aston Villa bắt đầu gia tăng áp lực sau khi có lợi thế quân số, tuy nhiên ngoài một cú đá vọt lên khán đài của Buendia ở phút 41 sau khi Roefs đấm bóng bổng, đội khách không thực sự uy hiếp được cầu môn của Sunderland cho tới hết hiệp.

Ngay ở đầu hiệp 2 tình thế vẫn không khá lên cho đội khách, thậm chí phút 51 họ được phen hú vía khi một quả ném biên của Sunderland đã dẫn tới bóng chạm xà ngang. HLV Unai Emery bực mình gọi Harvey Elliott và Ian Maatsen vào đá, và ở phút 61 Elliott đã có thời cơ dứt điểm nguy hiểm sau pha mớm bóng của Morgan Rogers nhưng bị chắn bóng.

Sunderland vẫn chơi rất hứng khởi và thậm chí đã có đôi lần đưa bóng tới gần cầu môn Aston Villa. Nhưng phút 67 thủ môn của họ lại mắc sai lầm, Matty Cash tung một cú đá rất căng từ xa và Roefs lại đấm bóng hỏng dù bóng đi về vị trí của thủ môn này, mang lại bàn thắng đầu tiên của mùa giải cho Aston Villa.

Isidor mang lại bàn gỡ hòa cho Sunderland, bàn thứ 3 trong 3 trận sân nhà liên tiếp của anh

Bàn thắng đó vẫn là khá may mắn và Sunderland vẫn tỏ ra hơn hẳn về mặt thế trận dù thiếu người. Phút 75, đội khách phá ra đường chuyền của Talbi, nhưng Xhaka có một cú chạm bóng rất nhạy cảm đưa Isidor thoát xuống phá bẫy việt vị, và anh bình tĩnh dứt điểm gỡ hòa 1-1.

Aston Villa lại phải dâng lên tìm 3 điểm và Emery tung vào Donyell Malan lẫn Jadon Sancho. Sau khi Elliott sút chệch cột dọc ở phút 83, tới phút 90+2 Sancho tạt từ cánh trái vào và Watkins đã đánh đầu hụt ở cự ly cận thành. Trước khi trận đấu khép lại, Malen đã tách người kèm trong khu cấm địa Sunderland nhưng anh lại tung cú móc bóng hụt.

Hòa 1-1, Sunderland đã có 8 điểm sau 5 vòng và vươn lên đứng thứ 7, bằng điểm Chelsea nhưng kém hiệu số. Aston Villa vẫn chưa thắng và đã rơi xuống vị trí thứ 18.

Tỷ số trận đấu: Sunderland 1-1 Aston Villa (hiệp 1: 0-0).

Ghi bàn (kiến tạo):

- Sunderland: Isidor 75' (Xhaka)

- Aston Villa: Cash 67'

Thẻ đỏ: Reinaldo 33'

Đội hình xuất phát:

Sunderland: Roefs, Hume, Mukiele, Alderete, Reinildo, Xhaka, Sadiki, Talbi, Rigg, Le Fee, Isidor.

Aston Villa: Martinez, Cash, Konsa, Mings, Digne, Kamara, McGinn, Guessand, Rogers, Buendia, Watkins.