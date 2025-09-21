Trực tiếp bóng đá Arsenal - Man City: Thư hùng đỉnh cao, "Pháo thủ" có lợi thế (Ngoại hạng Anh)
(22h30, 21/9, vòng 5 Ngoại hạng Anh) Arsenal đang có phong độ ấn tượng và hướng đến chiến thắng trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp ngôi vô địch Ngoại hạng Anh.
Premier League | 22h30, 21/9 | Emirates
Điểm
Raya
Timber
Saliba
Gabriel
Calafiori
Merino
Zubimendi
Rice
Madueke
Eze
Gyokeres
Điểm
Donnarumma
Khusanov
Dias
Gvardiol
O’Reilly
Rodri
Silva
Reijnders
Foden
Doku
Haaland
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
📈 Arsenal quyết tâm cao độ
Arsenal đã thắng 3/4 vòng đầu, trong đó có 2 thắng lợi áp đảo trước Leeds và Nottingham Forest. Dù vậy họ chơi có phần quá thận trọng trước 2 đối thủ lớn là MU và Liverpool, họ thắng 1-0 trước MU nhờ Riccardo Calafiori trong một tình huống phạt góc, nhưng bị Liverpool hạ tại Anfield sau cú sút phạt trái phá của Dominik Szoboszlai.
Man City thắng đậm Wolves 4-0 trong ngày mở màn, nhưng thua bạc nhược ngay trên sân nhà trước Tottenham trước khi bị ngược dòng bởi Brighton. Dù vậy "The Citizens" đã vùng dậy với trận thắng đậm 3-0 trước MU, và mới đây họ vượt qua Napoli 2-0 trong thế hơn người để ra quân thắng lợi ở cúp châu Âu.
🆚 Cuộc chiến của những "người khổng lồ"
Arsenal đang sở hữu một trong những hàng phòng ngự tốt nhất tại châu Âu, thủng lưới duy nhất 1 bàn từ đầu mùa giải và đó là từ một pha đá phạt trực tiếp. Khả năng tranh chấp của họ là cực tốt ở từng vị trí của hàng phòng ngự, đặc biệt là trên không trong các tình huống cố định.
Tuy nhiên Man City sẽ mang lại thách thức lớn nhất từ đầu mùa giải cho Arsenal về khía cạnh không chiến: Chính Man City mới là đội có tỷ lệ thắng không chiến cao nhất Premier League hiện tại, 62,1% so với 55,8% của Arsenal. Mùa này họ sử dụng nhiều đường bóng trực diện hơn so với trước đây để đưa bóng đến cho Erling Haaland càng sớm càng tốt.
🏃 "Pháo thủ" trông chờ ở hàng thủ
Các thủ lĩnh tại Etihad, từ Kevin De Bruyne, Ilkay Gundogan đến Jack Grealish đã rời đi. Và đó là cơ hội để Erling Haaland biến mình thành một thủ...
