Kết quả bóng đá Nottingham Forest - MU: Rượt đuổi 4 bàn, Diallo - Casemiro tỏa sáng (Ngoại hạng Anh)

MU và Nottingham Forest nhập cuộc trận đấu rất hứng khởi. Đôi bên tạo ra nhiều cơ hội đáng chú ý, nhưng chỉ có "Quỷ đỏ" mang tới khác biệt trong hiệp đấu thứ nhất.

Phút 34, Fernandes đá phạt góc. Casemiro bật cao đánh đầu làm tung lưới Nottingham Forest. Bàn thắng này giúp tinh thần của đoàn quân HLV Amorim thoải mái hơn hẳn.

Niềm vui của dàn sao MU

Một số cơ hội khác được MU tạo ra trong hiệp một. Nhưng dàn sao "Quỷ đỏ" chưa tận dụng thành công để gia tăng cách biệt trong 45 phút thi đấu đầu tiên.

Bước sang hiệp hai, MU thi đấu có phần chủ quan. Điều đó khiến họ phải nhận 2 bàn thua chóng vánh ở phút 58 và 50. Gibbs-White và Savona lần lượt ghi bàn cho Nottingham Forest.

Nottingham Forest khiến MU choáng váng

MU rất cố gắng tìm bàn thắng thứ 2 sau khi dính 2 đòn choáng váng từ Nottingham Forest. Phải tới phút 81, niềm vui mới tới với đội chủ nhà. Amad Diallo mang đến khác biệt với tình huống bắt vô lê ngoài vòng cấm đầy hiểm hóc.

Amad Diallo mang tới khác biệt

Trong thời gian còn lại của trận đấu, MU có thêm một số thời cơ ngon ăn để có thể ghi bàn thứ 2. Nhưng sự lăn xả của các hậu vệ Nottingham Forest đã giúp họ tránh khỏi bàn thua thứ 3. MU hòa chung cuộc 2-2 trước Nottingham Forest.

Tỷ số chung cuộc: Nottingham Forest 2-2 MU (H1: 0-1)

Ghi bàn (kiến tạo):

Nottingham Forest: Gibbs-White 48' (Yates), Savona 50

MU: Casemiro 34' (Fernandes), Amad Diallo 81'

Đội hình xuất phát:

Nottingham Forest: Sels, Savona, Murillo, Milenkovic, Williams, Anderson, Luiz, Ndoye, Gibbs White, Hudson Odoi, Jesus

MU: Lammens, De Ligt, Yoro, Shaw, Amad Diallo, Casemiro, Fernandes, Dalot, Mbeumo, Cunha, Sesko