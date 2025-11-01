Trực tiếp bóng đá Nottingham Forest - MU: "Quỷ đỏ" tiếp đà thăng hoa (Ngoại hạng Anh)
(22h, 1/11, vòng 10) MU đang hồi sinh mạnh mẽ dưới thời HLV Ruben Amorim với chuỗi 3 chiến thắng liên tiếp và hàng công bùng nổ nhất Ngoại hạng Anh kể từ vòng 3. “Quỷ đỏ” hướng tới việc nối dài mạch thăng hoa khi làm khách trên sân City Ground của Nottingham Forest cuối tuần này.
Premier League | 22h, 1/11 | City Ground
Điểm
Sels
Savona
Murillo
Milenkovic
Williams
Anderson
Luiz
Ndoye
Gibbs White
Hudson Odoi
Jesus
Điểm
Lammens
De Ligt
Maguire
Shaw
Amad
Casemiro
Fernandes
Dalot
Mbeumo
Cunha
Sesko
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
🔥 “Quỷ đỏ” trở lại mạnh mẽ dưới thời Ruben Amorim
MU đang cho thấy dấu hiệu hồi sinh rõ rệt. Kể từ vòng 3 Ngoại hạng Anh, chỉ Arsenal (16 điểm) kiếm được nhiều điểm hơn MU (15 điểm). Đoàn quân của HLV Ruben Amorim còn là đội ghi nhiều bàn nhất trong giai đoạn này (14 bàn).
MU đang có phong độ cao trong thời gian gần đây
Sau thất bại 1-3 trước Brentford cuối tháng 9, vị thế của Amorim từng bị nghi ngờ, nhưng “Quỷ đỏ” đã đáp trả bằng 3 chiến thắng liên tiếp điều họ chưa làm được từ tháng 2/2024. Với phong độ ấn tượng, MU đang đứng thứ 6 và là một trong ba đội toàn thắng trong tháng 10, cùng Arsenal và Aston Villa.
⚠️ Thử thách tại City Ground cho MU
Điểm trừ duy nhất của MU là phong độ sân khách, khi họ chỉ giành 4/12 điểm tối đa. Nottingham Forest đối thủ sắp tới từng khiến “Quỷ đỏ” ôm hận ở cả hai lần hành quân gần nhất.
Trong khi đó, đội bóng của HLV Sean Dyche vẫn chìm trong khủng hoảng với 6 thất bại trong 7 trận gần nhất tại Ngoại hạng Anh, trong đó có 4 trận liền không ghi bàn. Với phong độ trái ngược giữa hai đội, cùng sự thăng hoa của Cunha và Mbeumo, MU hoàn toàn có thể nối dài chuỗi thắng bằng 3 điểm trọn vẹn ngay tại City Ground.
