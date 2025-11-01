Trực tiếp bóng đá Nottingham Forest - MU: "Quỷ đỏ" tiếp đà thăng hoa (Ngoại hạng Anh)

Premier League | 22h, 1/11 | City Ground Nottingham Forest 0 - 0 MU (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Nottingham Forest vs MU MU Điểm Sels Savona Murillo Milenkovic Williams Anderson Luiz Ndoye Gibbs White Hudson Odoi Jesus Điểm Lammens De Ligt Maguire Shaw Amad Casemiro Fernandes Dalot Mbeumo Cunha Sesko Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Nottingham Forest Nottingham Forest MU Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Sels, Savona, Murillo, Milenkovic, Williams, Anderson, Luiz, Ndoye, Gibbs White, Hudson Odoi, Jesus Lammens, De Ligt, Maguire, Shaw, Amad, Casemiro, Fernandes, Dalot, Mbeumo, Cunha, Sesko

🔥 “Quỷ đỏ” trở lại mạnh mẽ dưới thời Ruben Amorim

MU đang cho thấy dấu hiệu hồi sinh rõ rệt. Kể từ vòng 3 Ngoại hạng Anh, chỉ Arsenal (16 điểm) kiếm được nhiều điểm hơn MU (15 điểm). Đoàn quân của HLV Ruben Amorim còn là đội ghi nhiều bàn nhất trong giai đoạn này (14 bàn).

MU đang có phong độ cao trong thời gian gần đây

Sau thất bại 1-3 trước Brentford cuối tháng 9, vị thế của Amorim từng bị nghi ngờ, nhưng “Quỷ đỏ” đã đáp trả bằng 3 chiến thắng liên tiếp điều họ chưa làm được từ tháng 2/2024. Với phong độ ấn tượng, MU đang đứng thứ 6 và là một trong ba đội toàn thắng trong tháng 10, cùng Arsenal và Aston Villa.

⚠️ Thử thách tại City Ground cho MU

Điểm trừ duy nhất của MU là phong độ sân khách, khi họ chỉ giành 4/12 điểm tối đa. Nottingham Forest đối thủ sắp tới từng khiến “Quỷ đỏ” ôm hận ở cả hai lần hành quân gần nhất.

Trong khi đó, đội bóng của HLV Sean Dyche vẫn chìm trong khủng hoảng với 6 thất bại trong 7 trận gần nhất tại Ngoại hạng Anh, trong đó có 4 trận liền không ghi bàn. Với phong độ trái ngược giữa hai đội, cùng sự thăng hoa của Cunha và Mbeumo, MU hoàn toàn có thể nối dài chuỗi thắng bằng 3 điểm trọn vẹn ngay tại City Ground.