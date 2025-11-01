Fernandes & sứ mệnh người dẫn đường: Sự hy sinh có ý nghĩa lớn cho MU

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Ninh Bình vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
SHB Đà Nẵng vs Sông Lam Nghệ An
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs Hải Phòng
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
RB Leipzig vs Stuttgart
Logo RB Leipzig - RBL RB Leipzig
-
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Nottingham Forest vs Manchester United
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Fulham vs Wolverhampton Wanderers
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Crystal Palace vs Brentford
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Burnley vs Arsenal
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Brighton & Hove Albion vs Leeds United
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Atlético de Madrid vs Sevilla
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Sevilla - SEV Sevilla
-
Paris Saint-Germain vs Nice
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Nice - NIC Nice
-
Napoli vs Como
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Como - COM Como
-
Bayern Munich vs Bayer Leverkusen
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Tottenham Hotspur vs Chelsea
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Monaco vs Paris FC
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Paris FC - PAR Paris FC
-
Cremonese vs Juventus
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Liverpool vs Aston Villa
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Real Madrid vs Valencia
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Valencia - VAL Valencia
-
Đông Á Thanh Hóa vs Thể Công - Viettel
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Hellas Verona vs Inter Milan
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
West Ham United vs Newcastle United
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Nantes vs Metz
Logo Nantes - NAN Nantes
-
Logo Metz - MET Metz
-
Manchester City vs AFC Bournemouth
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Barcelona vs Elche
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Elche - ELC Elche
-
Milan vs Roma
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Roma - ROM Roma
-
Brest vs Olympique Lyonnais
Logo Brest - BRE Brest
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Real Betis vs Mallorca
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Mallorca - MLL Mallorca
-
Sunderland vs Everton
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Hoàng Anh Gia Lai
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Hà Nội vs PVF-CAND
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Napoli vs Eintracht Frankfurt
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Eintracht Frankfurt - SGE Eintracht Frankfurt
-
Slavia Praha vs Arsenal
Logo Slavia Praha - SLA Slavia Praha
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Tottenham Hotspur vs Copenhagen
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Copenhagen - FCK Copenhagen
-
Paris Saint-Germain vs Bayern Munich
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Liverpool vs Real Madrid
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Juventus vs Sporting CP
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Sporting CP - SCP Sporting CP
-
Bodø / Glimt vs Monaco
Logo Bodø / Glimt - BOD Bodø / Glimt
-
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Atlético de Madrid vs Union Saint-Gilloise
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Union Saint-Gilloise - STG Union Saint-Gilloise
-
SHB Đà Nẵng vs Công An TP Hồ Chí Minh
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Hải Phòng
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Ninh Bình vs Sông Lam Nghệ An
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Qarabağ vs Chelsea
Logo Qarabağ - QAR Qarabağ
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Benfica vs Bayer Leverkusen
Logo Benfica - SLB Benfica
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Manchester City vs Borussia Dortmund
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Inter Milan vs Kairat
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Kairat - KAI Kairat
-
Club Brugge vs Barcelona
Logo Club Brugge - CLU Club Brugge
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Sturm Graz vs Nottingham Forest
Logo Sturm Graz - STU Sturm Graz
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Utrecht vs Porto
Logo Utrecht - UTR Utrecht
-
Logo Porto - POR Porto
-
Midtjylland vs Celtic
Logo Midtjylland - FCM Midtjylland
-
Logo Celtic - CEL Celtic
-
Stuttgart vs Feyenoord
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Logo Feyenoord - FEY Feyenoord
-
Real Betis vs Olympique Lyonnais
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Rangers vs Roma
Logo Rangers - RAN Rangers
-
Logo Roma - ROM Roma
-
Aston Villa vs Maccabi Tel Aviv
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Maccabi Tel Aviv - MTA Maccabi Tel Aviv
-
Hoàng Anh Gia Lai vs Đông Á Thanh Hóa
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
PVF-CAND vs Thể Công - Viettel
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Hải Phòng vs SHB Đà Nẵng
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Sông Lam Nghệ An vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs Ninh Bình
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Thép Xanh Nam Định vs Hà Nội
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Công An Hà Nội vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Fernandes & sứ mệnh người dẫn đường: Sự hy sinh có ý nghĩa lớn cho MU

Sự kiện: Manchester United Premier League 2025-26 Ruben Amorim
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Ai cũng nói rằng Bruno Fernandes không phù hợp với vị trí tiền vệ trung tâm, lùi sâu kiến thiết lối chơi. Nhưng tự bản thân Fernandes đã có sự thích ứng, để rồi anh chứng minh rằng mình có thể chơi tốt ở bất cứ đâu.

   

Anfield, 19/10, 6:13 chiều. Khi bóng nảy tới, Bruno Fernandes lập tức đưa nó trở lại vòng cấm bằng cú chạm tinh tế. Quả tạt có điểm rơi hoàn hảo, vừa vặn tầm bật cao của Harry Maguire, mang về chiến thắng đầu tiên của MU tại Anfield kể từ năm 2016.

Fernandes thực hiện đường kiến tạo đỉnh cao, giúp MU đánh bại Liverpool

Fernandes thực hiện đường kiến tạo đỉnh cao, giúp MU đánh bại Liverpool

Đó là bàn thắng mang đậm dấu ấn ngẫu hứng và táo bạo. Và với pha kiến tạo ấy, Fernandes vươn lên top 5 chân chuyền xuất sắc nhất lịch sử Premier League của MU, vượt qua cả Eric Cantona.

Tuy nhiên, điều đáng nói hơn là cách Fernandes đạt được điều đó: anh đang chơi ở vai trò hoàn toàn mới dưới thời Ruben Amorim.

🧠 Tại sao Amorim lại dùng Fernandes ở trung tâm?

Những vấn đề trong khâu kiểm soát và triển khai bóng của MU đã tồn tại từ trước thời Amorim, kéo dài suốt giai đoạn của Erik Ten Hag. Đội bóng thiếu một hàng tiền vệ có khả năng vừa cầm nhịp, vừa chuyển hướng tấn công theo chiều dọc.

Sơ đồ 3-4-3 của Amorim đòi hỏi hai tiền vệ phải vừa biết phòng ngự, vừa có khả năng phân phối bóng hiệu quả ở cả hai đầu sân. Và chính khả năng chuyền vượt tuyến, thể lực bền bỉ và ý thức không gian sắc bén đã giúp Fernandes trở thành cầu nối lý tưởng giữa phòng ngự và tấn công.

Kể từ khi Amorim đến vào tháng 11 năm ngoái, Fernandes thường xuyên đá trong hàng tiền vệ hai người – một sự thay đổi lớn so với vai trò số 10 quen thuộc. Anh vốn là nguồn sáng tạo chính, người ghi bàn, chuyền bóng và pressing tuyến đầu của MU. Nhưng khi tuyến giữa rơi vào hỗn loạn, sự điều chỉnh ấy là điều tất yếu.

Fernandes giúp các ý tưởng chiến thuật của HLV Amorim trở thành hiện thực

Fernandes giúp các ý tưởng chiến thuật của HLV Amorim trở thành hiện thực

📉 Những con số không nói hết vai trò của Fernandes

Thoạt nhìn, mùa 2025/26 có vẻ là mùa giải ít đột phá nhất của Fernandes tại MU: chỉ 2 bàn và 1 kiến tạo sau 9 trận, tương đương 0.34 lần đóng góp bàn thắng mỗi 90 phút – thấp nhất kể từ khi anh tới Old Trafford.

Tuy nhiên, sự sụt giảm về mặt thống kê lại được thay thế bằng kiểm soát và tính tổ chức. Fernandes hiện đang có tỷ lệ chuyền chính xác cao nhất sự nghiệp là 77,6%.

Bản đồ chạm bóng của anh cũng dịch chuyển rõ rệt: chỉ còn khoảng 20 lần chạm ở 1/3 sân đối phương (mức thấp kỷ lục), nhưng hơn 40 lần ở khu giữa sân (mức cao nhất). Từ đó, anh điều tiết nhịp độ, kết nối các tuyến và duy trì sự chính xác cho các đợt lên bóng của "Quỷ đỏ".

Ở vai trò mới, Fernandes hiểu rằng các đường chuyền của mình phải đảm bảo sự ổn định và tình chính xác cao hơn. Cầu thủ người Bồ Đào Nha giờ chơi cẩn trọng hơn, ít mạo hiểm nhưng vẫn giữ được chất nghệ sĩ vốn có.

Fernandes vẫn đặc biệt hiệu quả

Fernandes vẫn đặc biệt hiệu quả

🎨 Vẫn là nghệ sĩ sáng tạo, chỉ khác vị trí

Dù lùi sâu hơn, sức sáng tạo của Fernandes vẫn không hề giảm sút. Anh đang dẫn đầu Premier League về số cơ hội tạo ra (24), và cũng dẫn đầu MU về số pha tạo cơ hội dứt điểm (6,2 lần/trận).

Các tình huống cố định vẫn là vũ khí lợi hại, nhưng Bruno Fernandes còn tìm thấy đồng đội ở các vị trí sút xa với tư duy nhanh và tầm nhìn toàn sân.

Đáng chú ý, anh đạt xG involvement trung bình 0/48/trận (mức độ tham gia trực tiếp vào cơ hội ghi bàn, kể cả ghi bàn lẫn tạo ra cơ hội để đồng đội ghi bàn), cao nhất sự nghiệp (bao gồm 3 quả phạt đền). Tức là dù chơi xa khung thành đối phương hơn so với trước đây, anh vẫn góp phần trực tiếp vào việc đưa MU tới gần bàn thắng.

Fernandes & sứ mệnh người dẫn đường: Sự hy sinh có ý nghĩa lớn cho MU - 4

🔗 Mắt xích trung tâm của Amorim

Fernandes giờ là "con chip" - bộ xử lý trung tâm trong hệ thống của Amorim. Hầu hết các pha tấn công của MU kể từ đầu mùa đều chạy qua anh. Fernandes dẫn đầu đội về gần như mọi chỉ số chuyền bóng: 72 đường chuyền bóng hướng về khung thành đối phương, gấp hơn 2 lần người xếp thứ hai Luke Shaw (34).

Fernandes cũng thống trị ở khu vực giữa sân về số lần chạm, rê bóng và thu hồi bóng – đóng vai trò then chốt trong lối chơi trực diện mà HLV Amorim xây dựng.

Kết quả là MU đang chơi có cấu trúc hơn, chuyển trạng thái mượt mà hơn. Trong trận gặp Brighton, Fernandes hoạt động khắp mặt sân: tranh chấp bóng hai, theo kèm, thậm chí lùi sâu về cản phá các pha căng ngang.

Gặp Liverpool, anh thể hiện phản xạ nhanh – giành bóng, luồn đường chuyền cho Amad Diallo, là tiền đề cho bàn mở tỷ số ngay phút thứ hai của Mbeumo.

Fernandes & sứ mệnh người dẫn đường: Sự hy sinh có ý nghĩa lớn cho MU - 5

⚠️ Còn đó những thử thách

Tất nhiên, sự chuyển đổi này chưa hoàn toàn trơn tru. Các đối thủ vẫn thường khai thác khoảng trống giữa hàng tiền vệ và hậu vệ của MU. Ví dụ, Fulham và Liverpool đều tận dụng tốt khoảng không gian rộng lớn này, đặc biệt là khi Casemiro cũng dâng cao.

Fernandes đôi khi quá nhanh trong suy nghĩ, dẫn đến pressing sai thời điểm hoặc đường chuyền mạo hiểm làm mất nhịp. Do vậy, HLV Amorim cần kiềm chế năng lượng ấy mà không dập tắt bản năng sáng tạo của Fernandes.

Bản thân Fernandes đã nói thẳng: anh muốn mang đến điều gì đó lớn hơn cho MU, chứ không chỉ là các con số cá nhân.

Giờ đây, anh vẫn là cầu thủ chạy nhiều nhất đội, nhưng mục tiêu đã thay đổi – từ việc ghi bàn, anh chuyển sang đảm bảo cả hệ thống vận hành trơn tru.

Khả năng tỏa sáng của Fernandes ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả của MU

Khả năng tỏa sáng của Fernandes ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả của MU

Dữ liệu cho thấy điều đó: MU đang nằm trong nhóm đầu Premier League về cơ hội tạo ra và kỳ vọng bàn thắng (xG), dù khả năng dứt điểm vẫn phập phù.

Hệ thống của Amorim và mắt xích mang tên Fernandes đang giúp MU trở nên cân bằng và chủ động hơn ở tuyến giữa. Trận thắng Brighton 4-2 là ví dụ rõ nét: Fernandes vừa che chắn phòng ngự trong phút bù giờ, vừa tung pha xử lý tinh tế để khởi nguồn cho bàn ấn định phút bù giờ của Mbeumo.

Nhờ vậy, lần đầu tiên kể từ tháng 1/2020, MU ghi bốn bàn ở Premier League mà Fernandes không trực tiếp ghi hay kiến tạo. Và đó cũng là dấu hiệu của một đội bóng đang học cách chiến thắng mà không cần phép màu từ Bruno Fernandes.

01/11/2025 12:03 PM (GMT+7)
