Kết quả bóng đá Liverpool - Leeds United: Phòng thủ kiên cường, kéo dài mạch bất bại (Ngoại hạng Anh)

Leeds nhập cuộc tại Anfield tốt hơn và đã kiếm vài quả phạt góc từ sớm, nhưng Liverpool an toàn vượt qua những tình huống mùa này là điểm yếu của họ. Thế trận bắt đầu nghiêng về chủ nhà và ở phút thứ 10 Ekitike đã sút từ góc hẹp gây ra lộn xộn trong vòng cấm Leeds.

Ekitike 3 lần gây ra sóng gió cho Leeds trong hiệp 1

Tiền đạo người Pháp tiếp tục uy hiếp cầu môn đối thủ, phút 14 anh này đã băng xuống từ đường chuyền dài của Konate rồi chuyền cho Wirtz, nhưng Ampadu rất kịp thời lao về cản bóng. Leeds sau đó tập trung sự chú ý vào tiền đạo này, và dù Liverpool ép sân nhưng số cơ hội đáng kể không nhiều.

Không nhiều chứ không phải không có, và nó lại dành cho chính Ekitike. Phút 33 Frimpong đã quặt bóng hay và tạt chân trái từ cánh phải vào, bóng vượt qua tầm tay thủ môn Perri, nhưng trước cầu môn trống Ekitike lại đánh đầu... dội ngược lại Perri (thậm chí trúng đầu thủ môn này). Đó cũng là cơ hội nguy hiểm cuối của hiệp 1.

Sang hiệp 2 Liverpool đẩy mạnh áp lực hơn nữa, Szoboszlai sút xa từ cự ly 25m không thắng được thủ môn và Van Dijk phút 70 đánh đầu chệch cột dọc rất đáng tiếc từ một quả phạt góc. Leeds sau đó tung Calvert-Lewin vào sân và bắt đầu dùng ném biên với phạt góc để gây áp lực, phút 81 tiền đạo này đã thoát xuống bấm bóng qua Alisson nhưng đã rơi vào thế việt vị.

Cuối trận, Liverpool hãm thành liên tục nhưng các cầu thủ Leeds đầy nỗ lực che chắn để bảo vệ thành công cầu môn mà không cần thủ môn Perri làm việc. Hòa 0-0, Leeds bất bại trận thứ 6 liên tiếp trong khi Liverpool lỡ cơ hội bám theo Aston Villa.

Tỷ số trận đấu: Liverpool 0-0 Leeds United.

Đội hình xuất phát:

Liverpool: Alisson; Bradley, Konate, van Dijk, Robertson; Gravenberch, Jones, Szoboszlai; Frimpong, Ekitike, Wirtz.

Leeds United: Lucas Perri; Bornauw, Bijol, Struijk; Justin, Gruev, Ampadu, Stach, Gudmundsson; Aaronson, Nmecha.

Liverpool Leeds United Sút khung thành 19(4) 4(2) Thời gian kiểm soát bóng 69% 31% Phạm lỗi 10 8 Thẻ vàng 0 2 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 6 1 Phạt góc 8 3 Cứu thua 2 4