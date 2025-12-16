MU khổ sở trước Bournemouth, HLV Amorim nói gì sau trận hòa 8 bàn thắng?

HLV Amorim: "Một trận đấu vui cho những ai xem ở nhà"

4-4, tỷ số cực kỳ hay cho các fan trung lập nhưng khiến các fan MU lẫn Bournemouth phải giật bắn mình không ít lần trong hơn 90 phút tại Old Trafford đêm thứ Hai vừa qua. Và HLV Ruben Amorim thừa nhận rằng ông không thích thú gì tỷ số này sau trận hòa của MU.

Ruben Amorim bên đường pitch trận MU - Bournemouth

"Trận đấu này thì khá là vui cho những ai xem ở nhà đó. Chúng tôi hôm nay khởi đầu tốt nhưng kết quả đáng lẽ đã phải khác, thay vào đó là sự mất tập trung và rơi vào trạng thái cầm cự ở cuối trận. Ít nhất thì chúng tôi đã có lúc vượt lên dẫn bàn trở lại", Amorim bình luận.

"Tôi không muốn nói về chuyện chúng tôi đá 3 hay 4 hậu vệ, cái đó không quan trọng bằng việc những tiểu tiết được xử lý ra sao. Hôm nay chúng tôi tạo nhiều cơ hội và cũng làm được khá nhiều khâu khác ở mức tốt, nhưng thực sự là còn nhiều việc phải cải thiện, nhất là khâu dứt điểm. Tôi bực, nhưng cũng phải nhìn nhận rằng màn trình diễn của các cầu thủ không quá tệ".

Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha cho rằng ít nhất thể hiện ở trận này đã tốt hơn 2 trận sân nhà gần nhất của MU ở một số khía cạnh. "Chúng tôi gặp một số tổn thất trước trận và cũng phải xoay sở. Nhưng điều đó không làm ảnh hưởng đến việc chúng tôi có thể ghi bàn theo nhiều cách khác nhau. Đây là khâu tôi thấy thích nhất khi làm HLV, được tìm ra giải pháp thi đấu với những cầu thủ có trong tay", ông nhận định.

"So với mùa trước, mùa này tôi nghĩ chúng tôi đã sẵn sàng để thích nghi với mọi tình huống và mọi đối thủ. Giờ là lúc hướng tới trận tiếp theo".