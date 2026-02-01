Video bóng đá Leeds United - Arsenal: "Kẻ đóng thế" tỏa sáng, 4 bàn tưng bừng (Ngoại hạng Anh)

Madueke vốn không được dự kiến đá chính cho Arsenal, nhưng đã được tung vào sân từ đầu phút chót để thay cho Bukayo Saka sau khi tuyển thủ Anh phải rời phần khởi động vì gặp vấn đề ở hông. Và Madueke đã tận dụng triệt để cơ hội để ghi điểm với Mikel Arteta. Anh thực hiện quả tạt cực kỳ chất lượng, tạo điều kiện để Martin Zubimendi đánh đầu mở tỷ số cho Arsenal.

Arsenal đã ghi tới 4 bàn vào lưới Leeds United

Leeds United nhập cuộc khá tốt, nhưng Arsenal nhanh chóng dồn đội chủ nhà vào thế chống đỡ trong phần lớn hiệp một. “Pháo thủ” liên tục kiếm được các quả phạt góc và ném biên nhằm gia tăng sức ép lên hàng thủ Leeds United.

Chính từ tình huống phạt góc như vậy, Arsenal nhân đôi cách biệt khi cú treo bóng xoáy của Madueke khiến thủ môn Karl Darlow lúng túng và anh chỉ có thể đấm bóng đi thẳng vào lưới nhà.

Sang hiệp hai, Viktor Gyokeres đặt dấu chấm hết cho mọi hy vọng của Leeds United khi nỗ lực băng vào đón đường tạt thuận lợi của Gabriel Martinelli, nâng tỷ số lên 3-0. Sau đó, cầu thủ vào sân thay người Gabriel Jesus ghi thêm bàn thắng thứ tư ở cuối trận.

Arsenal bước vào trận đấu với áp lực phải giành kết quả tích cực sau chuỗi 3 trận liên tiếp không thắng tại Ngoại hạng Anh, và họ đã có được chiến thắng quan trọng để gia tăng khoảng cách ở ngôi đầu bảng lên 7 điểm với hai đối thủ cạnh tranh ngôi vô địch là Man City và Aston Villa, những đội sẽ ra sân thi đấu vào đêm nay (1/2).

Tỷ số chung cuộc: Leeds United 0-4 Arsenal (Hiệp 1: 0-2)

Ghi bàn (kiến tạo)

Arsenal: Zubimendi (27', Madueke), Darlow (38' phản lưới), Gyokeres (69', Martinelli), Jesus (86', Odegaard)

Đội hình xuất phát

Leeds United: Darlow, Bogle, Gudmundsson, Rodon, Struijk, Justin, Ampadu, Gruev, Stach, Aaronson, Calvert Lewin.

Arsenal: Raya, Timber, Saliba, Gabriel, Hincapie, Zubimendi, Rice, Havertz, Madueke, Gyokeres, Trossard.

Thống kê trận đấu

Leeds Arsenal Sút khung thành 3 (1) 14 (8) Thời gian kiểm soát bóng 49% 51% Phạm lỗi 10 7 Thẻ vàng 1 1 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 1 Phạt góc 4 12 Cứu thua 4 1

Chấm điểm cầu thủ