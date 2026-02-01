Video bóng đá Leeds United - Arsenal: "Kẻ đóng thế" tỏa sáng, 4 bàn tưng bừng (Ngoại hạng Anh)

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Napoli vs Fiorentina 01/02/26 - Trực tiếp
Logo Napoli - NAP Napoli
2
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
1
Hamburger SV vs Bayern Munich 01/02/26 - Trực tiếp
Logo Hamburger SV - HSV Hamburger SV
2
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
2
Chelsea vs West Ham United 01/02/26 - Trực tiếp
Logo Chelsea - CHE Chelsea
1
Logo West Ham United - WHU West Ham United
2
Levante vs Atlético de Madrid 01/02/26 - Trực tiếp
Logo Levante - LEV Levante
0
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
0
Liverpool vs Newcastle United
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Elche vs Barcelona
Logo Elche - ELC Elche
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Hoàng Anh Gia Lai vs SHB Đà Nẵng
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Đông Á Thanh Hóa vs Thép Xanh Nam Định
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
PVF-CAND vs Công An TP Hồ Chí Minh
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Công An Hà Nội vs Ninh Bình
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Real Madrid vs Rayo Vallecano
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Rayo Vallecano - RAY Rayo Vallecano
-
Nottingham Forest vs Crystal Palace
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Manchester United vs Fulham
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Aston Villa vs Brentford
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Borussia Dortmund vs Heidenheim
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo Heidenheim - HDH Heidenheim
-
Tottenham Hotspur vs Manchester City
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Cremonese vs Inter Milan
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Parma vs Juventus
Logo Parma - PAR Parma
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Strasbourg vs Paris Saint-Germain
Logo Strasbourg - STR Strasbourg
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Sunderland vs Burnley
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-

Video bóng đá Leeds United - Arsenal: "Kẻ đóng thế" tỏa sáng, 4 bàn tưng bừng (Ngoại hạng Anh)

Sự kiện: Premier League 2025-26 Video highlight Ngoại hạng Anh Leeds United

(Vòng 24) Arsenal Arsenal dễ dàng ca khúc khải hoàn trước Leeds United ngay tại Elland Road trong trận đấu mà nhiều người từng nghĩ "Pháo thủ" có thể lại sảy chân.

   

Madueke vốn không được dự kiến đá chính cho Arsenal, nhưng đã được tung vào sân từ đầu phút chót để thay cho Bukayo Saka sau khi tuyển thủ Anh phải rời phần khởi động vì gặp vấn đề ở hông. Và Madueke đã tận dụng triệt để cơ hội để ghi điểm với Mikel Arteta. Anh thực hiện quả tạt cực kỳ chất lượng, tạo điều kiện để Martin Zubimendi đánh đầu mở tỷ số cho Arsenal.

Arsenal đã ghi tới 4 bàn vào lưới Leeds United

Arsenal đã ghi tới 4 bàn vào lưới Leeds United

Leeds United nhập cuộc khá tốt, nhưng Arsenal nhanh chóng dồn đội chủ nhà vào thế chống đỡ trong phần lớn hiệp một. “Pháo thủ” liên tục kiếm được các quả phạt góc và ném biên nhằm gia tăng sức ép lên hàng thủ Leeds United.

Chính từ tình huống phạt góc như vậy, Arsenal nhân đôi cách biệt khi cú treo bóng xoáy của Madueke khiến thủ môn Karl Darlow lúng túng và anh chỉ có thể đấm bóng đi thẳng vào lưới nhà.

Sang hiệp hai, Viktor Gyokeres đặt dấu chấm hết cho mọi hy vọng của Leeds United khi nỗ lực băng vào đón đường tạt thuận lợi của Gabriel Martinelli, nâng tỷ số lên 3-0. Sau đó, cầu thủ vào sân thay người Gabriel Jesus ghi thêm bàn thắng thứ tư ở cuối trận.

Arsenal bước vào trận đấu với áp lực phải giành kết quả tích cực sau chuỗi 3 trận liên tiếp không thắng tại Ngoại hạng Anh, và họ đã có được chiến thắng quan trọng để gia tăng khoảng cách ở ngôi đầu bảng lên 7 điểm với hai đối thủ cạnh tranh ngôi vô địch là Man City và Aston Villa, những đội sẽ ra sân thi đấu vào đêm nay (1/2).

Tỷ số chung cuộc: Leeds United 0-4 Arsenal (Hiệp 1: 0-2)

Ghi bàn (kiến tạo)

Arsenal: Zubimendi (27', Madueke), Darlow (38' phản lưới), Gyokeres (69', Martinelli), Jesus (86', Odegaard)

Đội hình xuất phát

Leeds United: Darlow, Bogle, Gudmundsson, Rodon, Struijk, Justin, Ampadu, Gruev, Stach, Aaronson, Calvert Lewin.

Arsenal: Raya, Timber, Saliba, Gabriel, Hincapie, Zubimendi, Rice, Havertz, Madueke, Gyokeres, Trossard.

Thống kê trận đấu

Video bóng đá Leeds United - Arsenal: "Kẻ đóng thế" tỏa sáng, 4 bàn tưng bừng (Ngoại hạng Anh) - 2 Leeds Arsenal Video bóng đá Leeds United - Arsenal: "Kẻ đóng thế" tỏa sáng, 4 bàn tưng bừng (Ngoại hạng Anh) - 3

Sút khung thành
3 (1)
14 (8)
Thời gian kiểm soát bóng
49%
51%
Phạm lỗi
10
7
Thẻ vàng
1
1
Thẻ đỏ
0
0
Việt vị
0
1
Phạt góc
4
12
Cứu thua
4
1

Chấm điểm cầu thủ

Leeds Video bóng đá Leeds United - Arsenal: "Kẻ đóng thế" tỏa sáng, 4 bàn tưng bừng (Ngoại hạng Anh) - 4 vs Video bóng đá Leeds United - Arsenal: "Kẻ đóng thế" tỏa sáng, 4 bàn tưng bừng (Ngoại hạng Anh) - 5 Arsenal

Điểm

Phản lưới nhà Darlow 4.0

Rodon 5.7

Struijk 6.6

Thẻ vàng Gudmundsson 6.5

Ampadu 6.7

Gruev 5.9

Bogle 5.9

Justin 5.7

Stach 7.5

Aaronson 5.5

Calvert Lewin 5.8

Điểm

7.9Raya

7.5Timber Thẻ vàng

6.9Saliba

7.6Gabriel

7.0Hincapie

8.4Zubimendi Ghi bàn

7.8Rice

6.9Havertz

7.6Madueke Kiến tạo

7.4Trossard

8.0Gyokeres Ghi bàn

Thay người

Longstaff 6.7

Okafor 6.1

Buonanotte 5.8

Gnonto

Piroe

Thay người

7.0Odegaard Kiến tạo

6.9Martinelli Kiến tạo

6.2Calafiori

7.6Jesus Ghi bàn

Eze

Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận

Đen: Cầu thủ tệ nhất trận

Trực tiếp bóng đá Leeds - Arsenal: Jesus ấn định (Ngoại hạng Anh) (Hết giờ)

