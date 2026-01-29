Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Vòng 1/8 Cúp C1: Arsenal vào nhánh đấu "thơm", Man City nguy cơ tái ngộ Real

Sự kiện: Cup C1 - Champions League 2025/26 Manchester City Chelsea

Vòng bảng Champions League 2025/26 đã kết thúc, với việc hoàn thành 8 lượt đấu. Arsenal là đội thể hiện sức mạnh tuyệt đối, toàn thắng cả 8 trận đã qua.

  

Sau khi vòng bảng khép lại, đường đi của các đại diện Premier League tại vòng knock-out châu Âu đã dần hiện rõ. Lá thăm may rủi ở vòng 1/8 và play-off hứa hẹn tạo nên hàng loạt cặp đấu nảy lửa, nơi những ông lớn nước Anh không có nhiều chỗ cho sai lầm. Arsenal, Liverpool, Tottenham, Chelsea, Manchester City và Newcastle đều đang đứng trước các kịch bản đầy biến động.

Arsenal toàn thắng 8 trận vòng bảng

Arsenal toàn thắng 8 trận vòng bảng

🔴 Arsenal, Liverpool và Tottenham: Ba ngả rẽ, một mục tiêu

Arsenal sẽ phải chờ đợi một trong bốn cái tên gồm Atalanta, Leverkusen, Olympiacos hoặc Dortmund tại vòng 1/8. Trong đó, Leverkusen và Dortmund được xem là những thử thách thực sự với "Pháo thủ", khi cả hai đều sở hữu lối chơi tốc độ, kỷ luật và giàu kinh nghiệm châu lục. Với tham vọng tiến sâu, thầy trò Mikel Arteta hiểu rằng họ cần giữ được sự ổn định, đặc biệt ở các trận lượt đi trên sân khách.

Liverpool và Tottenham lại rơi vào cùng một nhóm đối thủ tiềm năng: Juventus, Atletico Madrid, Club Brugge hoặc Galatasaray. Đây là nhánh đấu không hề “dễ thở”, nhất là khi Juventus và Atletico đều nổi tiếng với bản lĩnh trận mạc và khả năng chơi thực dụng ở vòng knock-out. Trong khi Liverpool vẫn mang dáng dấp của một ông lớn châu Âu, Tottenham sẽ cần nhiều hơn sự lì lợm nếu muốn vượt qua những đối thủ già dơ này.

Man City hạ đẹp Galatasaray, nhưng có thể đối đầu Real Madrid

Man City hạ đẹp Galatasaray, nhưng có thể đối đầu Real Madrid

🔵 Chelsea và Man City: Cạm bẫy mang tên đại chiến

Chelsea đứng trước viễn cảnh đối đầu Paris Saint-Germain, Newcastle, Monaco hoặc Qarabag ở vòng 1/8. Trong đó, PSG rõ ràng là cái tên khiến đội bóng Tây London phải dè chừng nhất, với dàn sao và tham vọng vô địch luôn thường trực. Tuy nhiên, Chelsea cũng không thể chủ quan trước Monaco hay Qarabag – những đội bóng sẵn sàng chơi phòng ngự phản công đầy khó chịu.

Với Manchester City, thử thách còn mang màu sắc “chung kết sớm”. Đoàn quân của Pep Guardiola có thể chạm trán Real Madrid, Inter Milan, Bodo/Glimt hoặc Benfica. Real và Inter đều là những đối thủ từng khiến Man City phải toát mồ hôi trong các mùa giải gần đây. Nếu lá thăm đưa họ tái ngộ Real Madrid, đó sẽ tiếp tục là màn thư hùng đỉnh cao, nơi mọi sai sót đều phải trả giá đắt.

Newcastle có vé vào vòng play-off

Newcastle có vé vào vòng play-off

⚫ Newcastle: Con đường gian nan nhất

Newcastle là đội bóng Anh duy nhất chưa chắc suất vào vòng 1/8 Champions League. “Chích chòe” sẽ phải đá vòng play-off gặp Monaco hoặc Qarabag. Nếu vượt qua cửa ải này, thử thách tiếp theo của họ nhiều khả năng sẽ là Chelsea hoặc Barcelona – hai đối thủ thuộc hàng ông lớn.

Hành trình của Newcastle vì thế được đánh giá là khó khăn bậc nhất trong số các đại diện nước Anh. Tuy nhiên, với tinh thần chiến đấu và lối chơi giàu thể lực, đội bóng vùng Đông Bắc nước Anh vẫn có quyền hy vọng tạo nên bất ngờ nếu duy trì được sự tập trung tối đa.

Vào lúc 18h ngày mai, 30/1, buổi bốc thăm vòng play-off dành cho các đội đứng từ 9 đến 24 vòng phân hạng sẽ diễn ra (8 đội dẫn đầu vào thẳng vòng 1/8, không phải đá play-off).

Tại vòng play-off, đội hạng 9 hoặc 10 sẽ gặp đội hạng 23 hoặc 24; đội hạng 11 hoặc 12 gặp đội hạng 21 hoặc 22; đội hạng 13 hoặc 14 gặp đội hạng 19 hoặc 20; đội hạng 15 hoặc 16 gặp đội hạng 17 hoặc 18. UEFA cũng cho phép các đội cùng quốc gia vẫn có thể đối đầu nhau ở vòng play-off, và các CLB từng gặp gỡ ở vòng phân hạng trước đó cũng có thể tái đấu.

Kết thúc vòng play-off, 8 đội giành chiến thắng sẽ chính thức góp mặt ở vòng 1/8 để đối đầu với 8 cái tên đang chờ sẵn gồm Arsenal, Bayern Munich, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting Lisbon và Man City. Lễ bốc thăm cho vòng 1/8, đồng thời xác định nhánh đấu tứ kết và bán kết, sẽ diễn ra vào ngày 27/2/2026.
Theo Tiến Sơn

Nguồn: [Link nguồn]

-29/01/2026 04:20 AM (GMT+7)
