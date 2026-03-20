Dự đoán tỷ số Bournemouth – MU: Sự khác biệt ở "hỏa lực" (Ngoại hạng Anh)

Bournemouth đang trong chuỗi 10 trận bất bại liên tiếp ở Premier League, nhưng họ hòa tận 4 trận liền khiến tiến độ cạnh tranh khu vực dự cúp châu Âu bị chậm lại. Đội bóng của HLV Andoni Iraola hiện đang đứng thứ 10 nhưng chỉ kém 2 điểm so với vị trí thứ 8 của Everton, do đó một trận thắng sẽ rất quý giá cho Bournemouth vào lúc này.

Bournemouth hòa quá nhiều do hàng công sa sút (ngay cả tình huống trong ảnh cũng không thành bàn)

Tuy nhiên thách thức cho “The Cherries” là không nhỏ, khi MU đã vươn lên thứ 3 và rất sáng cửa đoạt vé trở lại Champions League. Họ đã tận dụng thành công việc cả 3 đối thủ đua top 5 cuối tuần qua mất điểm để củng cố vị trí của mình, và tâm lý thi đấu của các cầu thủ MU cũng thoải mái sau khi đã thắng 7/10 trận dưới thời Michael Carrick.

Bournemouth đang có thành tích tốt trước MU những trận gần đây, họ đã không thua cả 5 trận gần nhất đụng độ “Quỷ đỏ” và ở lượt đi thiếu chút nữa Bournemouth đã thắng tại Old Trafford thay vì chỉ hòa 4-4. Dù vậy lượt đi mùa giải là lúc Bournemouth vẫn còn Antoine Semenyo, trong khi MU giờ đã không còn dùng đấu pháp của Ruben Amorim mà thông thoáng hơn, sắc bén hơn trong tấn công khi được Carrick dẫn dắt.

MU hiện không có tổn thất lực lượng mới đáng kể nào, Patrick Dorgu và Lisandro Martinez đều sẽ trở lại sau đợt tập trung đội tuyển còn Mathijs De Ligt chưa bình phục. Trong khi đó Bournemouth đang hy vọng chuyên gia càn quét tuyến giữa Tyler Adams sẽ đủ thể lực ra sân, Iraola chắc chắn không có Justin Kluivert do chấn thương.

MU đã "khai hỏa" trong tất cả các trận kể từ đầu năm 2026

Bournemouth của bây giờ đã khác xa Bournemouth của cách đây hơn 3 tháng, trong 4 trận hòa liên tiếp thì họ ghi được vỏn vẹn chỉ 1 bàn thắng. Khả năng tấn công đã “cùn” đi của đội bóng này e rằng sẽ là khác biệt lớn nhất của trận đấu này, khi họ gặp phải đội đã ghi bàn ở tất cả các trận đấu từ đầu năm 2026.

Đội hình dự kiến:

Bournemouth: Petrovic, Truffert, Senesi, Hill, Jimenez, Adams, Scott, Tavernier, El Kroupi, Rayan, Evanilson.

MU: Lammens, Shaw, Maguire, Yoro, Dalot, Casemiro, Mainoo, Cunha, Fernandes, Mbeumo, Sesko.

Dự đoán: MU thắng 2-0.