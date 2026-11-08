Kết quả bóng đá Fulham - Newcastle: Kịch tính cuối hiệp 2 (Ngoại hạng Anh)

Fulham thi đấu trên cơ Newcastle trong hiệp một. Họ có tỷ lệ cầm bóng lên tới 62%, tạo ra một số thời cơ nguy hiểm. Tuy nhiên thủ môn Hornicek đã thi đấu xuất sắc để bảo toàn mành lưới cho "Chích chòe".

Trong khi đó, Newcastle có 1 lần chọc thủng lưới Fulham. Nhưng tiếc thay Dan Burn không được công nhận bàn thắng.

Bước sang hiệp hai, thế trận diễn ra cân bằng hơn. Nhưng cũng phải đợi tới phút 83, bàn thắng mở điểm mới xuất hiện. Murphy mang tới khác biệt khi có pha sút xa hiểm hóc, mở tỷ số cho Newcastle.

Sự vỡ òa của Murphy

Nhưng chỉ 3 phút sau, Fulham ghi bàn gỡ hòa. Muniz ghi bàn trong tình huống lập bập ở vòng cấm của Newcastle.

Thời gian còn lại của trận đấu, 2 đội nỗ lực tìm bàn thắng giải quyết đối thủ. Dẫu vậy, không bên nào tận dụng được nên 2 đội chấp nhận hòa 1-1.

Tỷ số chung cuộc: Fulham 1-1 Newcastle (H1: 0-0)

Ghi bàn:

Fulham: Rodrigo Muniz 83'

Newcastle: Murphy 80'

Đội hình xuất phát:

Fulham: Leno, Castagne, Affengruber, Bassey, Robinson, Berge, Charles, Bobb, King, Iwobi, Garcia

Newcastle: Hornicek, Lewis Hall, Nico Gonzalez, Yoane Wissa, Will Osula, Harvey Barnes, Malick Thiaw, Sean Steur, Jacob Murphy, Dan Burn, Amar Dedic