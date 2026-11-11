Con trai huyền thoại Chelsea nguy hiểm nhất châu Âu, hiệu suất gấp đôi Haaland

Gudjohnsen khiến châu Âu ngỡ ngàng

Eidur Gudjohnsen từng hai lần vô địch Premier League trong màu áo Chelsea. Giờ đây, con trai ông, Andri Gudjohnsen, đang nối bước cha bằng những màn trình diễn ấn tượng tại bóng đá Anh.

Andri Gudjohnsen tỏa sáng cùng Blackburn

Tiền đạo 24 tuổi là người mở tỷ số trong chiến thắng bất ngờ 2-1 của Blackburn trước West Ham hôm thứ Bảy. Đầu hiệp hai, Gudjohnsen đánh đầu chính xác sau đường tạt bóng khó chịu của Jayden Fevrier, tiếp tục duy trì phong độ ghi bàn đáng kinh ngạc tại Championship.

Đáng chú ý, pha lập công này giúp Gudjohnsen vươn lên trở thành chân sút có hiệu suất dứt điểm tốt nhất châu Âu. Cựu cầu thủ trẻ của Real Madrid đã ghi 10 bàn chỉ với 20 cú sút kể từ đầu mùa, đạt tỷ lệ chuyển hóa cơ hội thành bàn lên tới 50%.

Giám đốc Blackburn - ông Tony Mowbray thậm chí từng cảnh báo Barcelona có thể đưa Gudjohnsen vào tầm ngắm trong kỳ chuyển nhượng sắp tới.

Hiệu suất vượt xa Haaland và hàng loạt ngôi sao

Thống kê của Gudjohnsen vượt trội so với nhiều tiền đạo đắt giá và nổi tiếng nhất thế giới. Barcelona từng chi 57 triệu bảng để chiêu mộ Raphinha từ Leeds cách đây bốn năm, nhưng ngôi sao người Brazil vẫn có tỷ lệ chuyển hóa cơ hội thành bàn thấp hơn Gudjohnsen tới 8 điểm phần trăm.

Joao Pedro cũng không thể sánh với chân sút của Blackburn. Tiền đạo Chelsea đã ghi 5 bàn sau 6 trận tại Premier League mùa này, nhưng hiệu suất dứt điểm vẫn kém xa đàn em người Iceland.

Alexander Isak, bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử bóng đá Anh sau khi chuyển từ Newcastle sang Liverpool năm ngoái, mới chỉ đạt tỷ lệ chuyển hóa 27%.

Đáng chú ý nhất là Erling Haaland. Tiền đạo người Na Uy có hiệu suất ghi bàn chỉ bằng một nửa Gudjohnsen sau khi không thể xuyên thủng hàng phòng ngự Nottingham Forest trong thất bại 1-3 của Man City vừa qua.

Dù vậy, Haaland vẫn xếp trên Kylian Mbappe của Real Madrid trong danh sách những chân sút hiệu quả nhất. Trong khi đó, chủ nhân Quả bóng Vàng 2026 Harry Kane gây bất ngờ khi chỉ đạt tỷ lệ chuyển hóa cơ hội thành bàn 9%, dù là mũi nhọn nguy hiểm nhất của Bayern Munich.

Tiếp bước người cha huyền thoại

Andri Gudjohnsen góp công lớn giúp Blackburn đánh bại West Ham khi mở tỷ số, trước khi Dapo Afolayan nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà. Afolayan càng khiến người hâm mộ đội khách thất vọng khi ghi bàn vào lưới đội bóng cũ.

Huyền thoại Eidur Gudjohnsen (bên phải) là cha của Andri Gudjohnsen

West Ham chỉ có được bàn gỡ muộn nhờ Joel Piroe, qua đó kéo dài chuỗi trận không thắng lên con số bốn. Các cổ động viên đội bóng thành London tỏ rõ sự tức giận trước màn trình diễn đáng thất vọng của thầy trò HLV Scott Parker.

Trong khi đó, cái tên Gudjohnsen một lần nữa thu hút sự chú ý tại Ewood Park. Cha của Andri, Eidur Gudjohnsen, năm nay 48 tuổi, vẫn được nhớ đến như một huyền thoại của Chelsea.

Trong 263 lần ra sân cho đội bóng thành London, cựu tiền đạo người Iceland ghi 78 bàn và có thêm 41 pha kiến tạo. Sau khi rời Chelsea, ông từng khoác áo nhiều CLB danh tiếng như Barcelona, Monaco, Tottenham, Stoke, Bolton và Fulham trước khi giải nghệ cách đây một thập kỷ.

Giờ đây, thế hệ tiếp theo của gia đình Gudjohnsen đang bắt đầu tạo dựng dấu ấn riêng, thậm chí đứng trước cơ hội vươn tới những sân khấu lớn nhất của bóng đá châu Âu.