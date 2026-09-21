HLV Fulham gây sốc khi tố trọng tài thiên vị MU, Carrick tiếc nuối vì vuột mất 3 điểm

HLV Fulham tố trọng tài thiên vị MU

Trả lời phỏng vấn sau trận, HLV Alvaro Arbeloa của Fulham bày tỏ sự bức xúc bởi ông cho rằng trọng tài đã thiên vị Man United trong cuộc đối đầu diễn ra trên sân Craven Cottage vừa qua. “Tôi không muốn nói nhiều nhưng họ (ám chỉ Man United) được ưu ái quá nhiều. Nếu cần ví dụ, hãy nhìn pha phạm lỗi của Harry Maguire.

Arbeloa cho rằng trọng tài thiên vị MU lộ liễu

Mọi quyết định của trọng tài đều có thiên hướng có lợi cho Man United. Tôi biết rằng sau sai lầm của trọng tài trong trận đấu với Man City, họ không muốn MU thua nữa. Chúng tôi đã rất gần với chiến thắng nên tôi cảm thấy hơi buồn. Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã có trận đấu hay.

Đây rõ ràng là thử thách không hề dễ dàng cho Fulham. Chúng tôi đang đứng ở cuối bảng nhưng các cầu thủ đã chơi rất hay. Họ đã chơi rất quả cảm. Tất nhiên, chúng tôi vẫn cần phải cải thiện nhưng như vậy là rất tốt rồi”.

Carrick tiếc nuối vì không có 3 điểm

Trong khi đó, HLV Michael Carrick cho rằng Man United mới là đội xứng đáng giành chiến thắng. "Tôi nghĩ lẽ ra chúng tôi phải thắng trận này; tôi cho rằng toàn đội đã tạo ra đủ cơ hội để giành chiến thắng.

HLV Carrick tiếc vì MU không giành trọn 3 điểm

Bàn thua mà chúng tôi phải nhận thuộc dạng tình huống trớ trêu. Các cầu thủ hoàn toàn có thể nản lòng và nghĩ rằng hôm nay là một ngày kém may mắn, nhưng tôi thực sự hài lòng với cách họ phản ứng.

Chúng tôi suýt nữa đã giành chiến thắng ở những phút cuối. Tất nhiên, mục tiêu ban đầu là giành trọn 3 điểm, nhưng diễn biến trận đấu và cách chúng tôi kết thúc trận chính là những điểm tích cực mà chúng tôi có thể rút ra.

Thủ môn của họ đã chơi quá tốt. Tôi phải dành lời khen cho cậu ấy. Leno không phải ngẫu nhiên mà được nhận giải Cầu thủ xuất sắc nhất trận. Chúng tôi cũng đen đủi khi bóng tìm tới cột dọc. Nhìn chung, các cầu thủ chơi tốt nhưng vẫn có nhiều bài học cần phải rút ra từ trận đấu này”.