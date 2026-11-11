MU nguy cơ phải dùng HLV tạm quyền đấu Liverpool

Carrick được dự đoán sẽ mất việc ngay trong tuần này, trong khi Mauricio Pochettino đang nổi lên là ứng viên sáng giá nhất tiếp quản chiếc ghế nóng tại Old Trafford.

Tuy nhiên, Pochettino hiện dẫn dắt đội tuyển Mỹ và dự kiến vẫn sẽ chỉ đạo đội bóng xứ cờ hoa trong hai lượt trận tứ kết CONCACAF Nations League gặp Haiti.

MU chưa thể sớm bổ nhiệm Pochettino

Nếu MU quyết định lựa chọn Pochettino và đạt được thỏa thuận giải phóng ông khỏi hợp đồng với Liên đoàn bóng đá Mỹ, đội chủ sân Old Trafford sẽ phải chạy đua với thời gian để hoàn tất việc bổ nhiệm trước chuyến làm khách đến Anfield vào ngày 22/11. Thậm chí, tờ The Sun cho biết MU có thể phải sử dụng HLV tạm quyền ở trận cầu đầy thách thức này.

Đáng chú ý, Pochettino mới ký hợp đồng gia hạn với đội tuyển Mỹ hồi tháng 8, với thời hạn kéo dài đến World Cup 2030.

Giám đốc điều hành Omar Berrada và Giám đốc bóng đá Jason Wilcox đang đối mặt nguy cơ hứng chịu thêm làn sóng chỉ trích từ người hâm mộ MU. Nguyên nhân là bởi cả hai đã bay đến Monaco để gặp đồng sở hữu Sir Jim Ratcliffe, trong khi Michael Carrick vẫn tiếp tục công việc thường ngày tại trung tâm huấn luyện Carrington.

Vào ngày 10/11, Carrick có mặt tại Carrington hơn 7 giờ đồng hồ và trực tiếp điều hành buổi tập với một số cầu thủ đội một không được triệu tập lên đội tuyển quốc gia trong đợt FIFA Days.

Điều đáng nói, Berrada và Wilcox thậm chí không trao đổi với Carrick tại Carrington trước khi lên đường tham dự cuộc họp đã được lên kế hoạch từ trước với Ratcliffe tại dinh thự của tỷ phú người Anh ở vùng French Riviera, miền Nam nước Pháp.

Việc giữ Carrick quá lâu khiến MU gặp nhiều rắc rối

Theo kế hoạch, Berrada và Wilcox sẽ trình phương án tìm người kế nhiệm Carrick để Sir Jim Ratcliffe phê duyệt. Sau đó, kế hoạch này tiếp tục phải được thông qua bởi gia đình Glazer, những người đang nắm quyền sở hữu cổ phần đa số tại MU và đang sinh sống ở Mỹ.

Dù đang phải đối mặt với làn sóng phản đối ngày càng lớn từ người hâm mộ, cả Wilcox lẫn Berrada được cho là vẫn sẽ giữ được vị trí của mình. Điều này diễn ra bất chấp việc ngày càng nhiều CĐV MU yêu cầu cả hai phải chịu trách nhiệm và rời CLB cùng Carrick.