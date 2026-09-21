Báo động MU chạy ít hơn Fulham 6,5 km, bị ví như "ma nơ canh" đi bộ trên sân

Thống kê báo động MU

HLV Michael Carrick khẳng định không có vấn đề gì với sự khẩn trương và nỗ lực của các cầu thủ MU trong trận hòa Fulham 1-1 tại Craven Cottage. Tuy nhiên, huyền thoại MU Gary Neville gọi màn trình diễn của đội bóng cũ là “nỗi hổ thẹn thực sự”. Các thống kê cũng phần nào củng cố nhận định của Neville.

Các cầu thủ MU chạy ít hơn 6,5 km so với các cầu thủ Fulham

Theo dữ liệu do FotMob thu thập, các cầu thủ MU tổng cộng di chuyển 110,2 km, ít hơn tới 6,5 km so với con số 116,7 km của Fulham. Nhìn vào những chỉ số di chuyển khác, tình hình thậm chí còn đáng lo ngại hơn đối với Carrick. Fulham cũng vượt MU về tổng quãng đường chạy và chạy nước rút, đồng thời thực hiện nhiều hơn “Quỷ đỏ” 10 pha nước rút.

Carrick có thể đã chịu áp lực nghiêm trọng nếu Matheus Cunha không cứu MU bằng cú dứt điểm đổi hướng ở phút 89, giúp đội bóng giành lại 1 điểm. Dù vậy, chiến lược gia người Anh vẫn chưa thể hoàn toàn thoát khỏi sức ép sau màn trình diễn thiếu sức sống và việc đánh rơi điểm số trước một đội bóng chưa giành chiến thắng nào tại Premier League mùa này.

Carrick có rất nhiều điều phải suy ngẫm trong kỳ nghỉ FIFA Days

Phóng viên Katherine Walsh của The Sun (Anh) chuyên đưa tin về MU nhận xét: “MU rất có thể là đội chơi tệ nhất Premier League vào thời điểm hiện tại khi không có bóng. Họ bị đối thủ lấn át về khả năng hoạt động, thể lực và sức mạnh. Neville thậm chí cáo buộc họ gần như đi bộ trên sân trong cuộc phỏng vấn sau trận cũng như khi bình luận trực tiếp.

Những người chúng tôi ngồi trong phòng báo chí thực sự không thể tin vào những gì đang chứng kiến sau giờ nghỉ, sự thiếu nỗ lực và cả tình trạng rời rạc trong lối chơi. Đó thực sự là một vấn đề lớn”.

Cựu cầu thủ MU Ashley Young cho rằng “Quỷ đỏ” cần thể hiện cường độ và ý đồ thi đấu ngay từ phút đầu tiên thay vì chờ đến phút 63. Anh cũng nhận định việc Fulham chạy nhiều hơn MU 6,5 km là “không thể chấp nhận”. Trong khi đó, cựu tiền đạo MU Louis Saha mô tả màn trình diễn của “Quỷ đỏ” giống như trong một “trận đấu từ thiện”.

Dàn sao MU bị ví như “ma nơ canh”

MU kết thúc trận đấu với 29 cú sút, nhưng chỉ có 6 lần đưa bóng đi trúng đích tại Craven Cottage. Một trong những cú sút cuối cùng, pha dứt điểm từ xa của Cunha ở phút 89, đã đổi hướng khó chịu, giúp MU tránh được thất bại. Tuy nhiên, điều đó không làm thay đổi quan điểm của Neville về sự thiếu nỗ lực của các cầu thủ MU.

Neville khẳng định đây là màn trình diễn tệ nhất của MU mà ông từng chứng kiến

Huyền thoại người Anh tức giận nói: “Tôi chưa bao giờ thấy MU đi bộ khi không có bóng nhiều như vậy. Carrick vừa nói rằng ông ấy hài lòng với năng lượng của đội. Carrick phải ngừng bảo vệ họ. Tôi gọi họ là những ma nơ canh. Họ đúng là những ma nơ canh! Tôi chưa bao giờ thấy MU đi bộ khi không có bóng suốt 15 phút như vậy. Không tỉnh táo, không năng động.

Ông ấy có quá nhiều cầu thủ trong đội và thực sự tôi muốn ông ấy sử dụng những cầu thủ tấn công đó, nhưng họ sẽ khiến ông ấy gặp vấn đề lớn trong phòng ngự. Rất hiếm khi tôi nói một đội bóng không chịu làm việc hoặc thiếu nỗ lực, bởi đó là lời chỉ trích nặng nề nhất mà bạn có thể dành cho một tập thể cầu thủ. Nhưng 15 phút đầu hiệp hai, khi MU không có bóng, và nhìn chung là 60 phút đầu trận, thực sự là một nỗi hổ thẹn. Họ kém xa yêu cầu”.

Carrick đáp trả

Sau đó, Carrick phản bác những nhận định cho rằng đội bóng của ông thi đấu quá thụ động. Chiến lược gia người Anh nói: “Tôi không nghĩ vậy. Bóng đá là một môn thể thao khó khăn. Chúng tôi kiểm soát phần lớn hiệp một. Đây là Premier League và sẽ có những thời điểm bạn không thể kiểm soát hoàn toàn trận đấu.

Để kỳ vọng sự áp đảo tuyệt đối trong cả trận, tôi không nghĩ bất kỳ đội bóng nào có thể làm được ở giải đấu này. Tôi nghĩ chúng tôi đáng lẽ phải thắng trận đấu. Tôi nghĩ chúng tôi đã tạo đủ cơ hội để giành chiến thắng. Tất nhiên chúng tôi đến đây để giành chiến thắng. Với cách trận đấu diễn ra và cách chúng tôi kết thúc, đó là điều tích cực mà chúng tôi có thể rút ra”.