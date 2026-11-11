Pochettino vượt trội Carrick, MU có lý do để thay "tướng"

Pochettino có muốn ngồi vào “ghế nóng” tại MU?

Pochettino hiện dẫn dắt ĐT Mỹ, nhưng nhiều nguồn tin cho biết ông đang quan tâm đến khả năng trở lại Premier League. Trong bối cảnh ban lãnh đạo MU được cho là sẽ đưa ra quyết định về tương lai của Carrick trong đợt tập trung đội tuyển quốc gia, lập trường của cựu HLV Tottenham có thể trở thành yếu tố ngày càng đáng chú ý.

Pochettino là một trong những ứng viên hàng đầu thay thế Carrick để dẫn dắt MU

Theo talkSPORT, Pochettino sẵn sàng tiếp quản chiếc ghế nóng tại Old Trafford nếu MU quyết định chia tay Carrick. Ông từng chia sẻ về sự quan tâm mà MU luôn dành cho ông hồi đầu năm nay, trong cuộc phỏng vấn với FourFourTwo: “MU luôn dành sự quan tâm đến tôi. Nhưng cơ hội lý tưởng để dẫn dắt đội bóng này chưa bao giờ thực sự xuất hiện”.

Đề cập cụ thể đến năm 2022, chiến lược gia người Argentina nhớ lại: “Khi đó, tôi vẫn còn hợp đồng với PSG. Sau khi bị Real Madrid loại khỏi Champions League, chúng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải đảm bảo ít nhất giành chức vô địch Ligue 1.

MU muốn nhanh chóng công bố HLV mới trước khi mùa giải đó khép lại, bởi tình hình khi ấy đã trở nên không thể duy trì. Tôi không thể tiến hành đàm phán, trong khi Ajax trao cho Erik Ten Hag sự linh hoạt để làm điều đó”.

Pochettino dẫn dắt ĐT Mỹ từ tháng 9/2024 và đã ký hợp đồng mới vào tháng 8/2026, qua đó gia hạn thời gian gắn bó với đội bóng xứ cờ hoa đến hết World Cup 2030. Tuy nhiên, tên tuổi của ông được dự đoán sẽ xuất hiện nổi bật trong quá trình MU tìm kiếm người thay thế.

Thông tin mới nhất cho biết điều khoản giải phóng hợp đồng của chiến lược gia người Argentina với ĐT Mỹ có giá trị 10 triệu bảng, mức phí không phải trở ngại quá lớn đối với MU.

Nhà báo uy tín David Ornstein của The Athletic cũng tiết lộ MU kỳ vọng sẽ có sự thay đổi trên băng ghế huấn luyện trước trận đấu tiếp theo gặp Liverpool tại Premier League vào ngày 22/11. Công tác tìm kiếm những ứng viên tiềm năng cũng đã được triển khai.

Ở tuổi 54, Pochettino là một trong những cái tên có thể được cân nhắc, bên cạnh cựu HLV Newcastle Eddie Howe và cựu thuyền trưởng ĐT Đức Julian Nagelsmann. Nếu MU bổ nhiệm Howe, họ sẽ phải trả cho Newcastle 3 triệu bảng.

MU chưa chính thức xác nhận quyết định về tương lai của Carrick, nhưng vị trí của nhà cầm quân người Anh ngày càng khó được bảo vệ sau màn khởi đầu mùa giải đáng thất vọng. “Quỷ đỏ” hiện đứng thứ 18 trên bảng xếp hạng Premier League, chỉ giành được 8 điểm sau 10 trận và mới có 1 chiến thắng tại giải đấu cao nhất nước Anh mùa này.

Dù Carrick đã giúp MU giành lại 1 điểm trong trận hòa kịch tính 4-4 với Aston Villa cuối tuần qua, ban lãnh đạo đội chủ sân Old Trafford được cho là sẽ tiếp tục thảo luận trước khi quyết định có thay đổi HLV trước chuyến làm khách trên sân Anfield hay không.

Pochettino vượt trội Carrick về kinh nghiệm

Xét về kinh nghiệm huấn luyện, Pochettino sẽ là sự nâng cấp đáng kể so với Carrick, khi từng dẫn dắt Tottenham, PSG và Chelsea. Ông thậm chí có thể là lựa chọn hấp dẫn hơn Howe, nhờ kinh nghiệm cạnh tranh ở cấp độ cao nhất và sự am hiểu những yêu cầu khắt khe khi dẫn dắt một đội bóng lớn tại Premier League.

Tuy nhiên, bất kỳ ai thay thế Carrick cũng sẽ phải tiếp quản phần lớn những vấn đề hiện tại của MU. Đội hình “Quỷ đỏ” vẫn thiếu cân bằng, với nhiều vị trí cần được bổ sung và phong độ thiếu ổn định ở một số khu vực, bao gồm hậu vệ trái, hai hành lang cánh và hàng công. Sự thay đổi trên băng ghế huấn luyện có thể tạo ra cú hích tức thời, nhưng không thể lập tức khắc phục những điểm yếu rõ ràng này.

Pochettino có thể mang đến bản sắc chiến thuật rõ ràng hơn cùng kinh nghiệm dày dạn, nhưng ông sẽ cần thời gian và quan trọng hơn là nguồn đầu tư đáng kể để đưa MU trở lại vị thế của một ứng viên cạnh tranh danh hiệu thực sự.

Sau cùng, bổ nhiệm một HLV đã được kiểm chứng năng lực là bước đi quan trọng đầu tiên. Tuy nhiên, công tác tuyển dụng cầu thủ và hoạch định chiến lược dài hạn của MU cũng phải được cải thiện nếu đội bóng nửa đỏ thành Manchester muốn sự thay đổi trên băng ghế huấn luyện lần này mang lại thành công bền vững.

Chỉ có Arsenal (63 điểm) và Man City (56 điểm) giành được nhiều điểm hơn MU (47 điểm) tại Premier League kể từ khi Carrick lần đầu được bổ nhiệm làm HLV MU vào ngày 13/1/2026