Giật mình số tiền MU chi ra để bổ nhiệm và sa thải HLV dưới thời Ratcliffe

Ten Hag và Dan Ashworth

Tương lai của Michael Carrick gần như đã được ấn định sau buổi họp đánh giá giữa giám đốc điều hành Omar Berrada và giám đốc bóng đá Jason Wilcox. Chưa cần biết ai sẽ thay thế Carrick nhưng rõ ràng MU đang trở thành mớ hỗn loạn ngay từ việc chọn HLV. Carrick sắp trở thành HLV thứ ba của “Quỷ đỏ” bị sa thải chỉ trong 2 năm gần nhất!

Mớ hỗn loạn của MU bắt đầu từ việc sa thải Ten Hag và Dan Ashworth

Người đầu tiên bị sa thải là Erik ten Hag. Ông thầy người Hà Lan rời sân Old Trafford vào ngày 28/10/2024, chỉ vài tháng sau khi chủ tịch Jim Ratcliffe quyết định kích hoạt điều khoản gia hạn hợp đồng với HLV người Hà Lan. Quyết định này khiến MU phải tốn 10,4 triệu bảng tiền phí sa thải do phá vỡ hợp đồng trước thời hạn. Nếu tính cả đội ngũ đi cùng Ten Hag, con số này lên tới 14,5 triệu bảng!

Cũng chính từ quyết định giữ lại Ten Hag, Jim Ratcliffe, giám đốc điều hành Omar Berrada và Dan Ashworth, giám đốc thể thao của Man United, mâu thuẫn gay gắt. Nên nhớ rằng “Quỷ đỏ” phải bỏ ra 3 triệu bảng để đưa Ashworth về từ Newcastle sau 2 năm theo đuổi.

Mâu thuẫn không thể giải quyết và Jim Ratcliffe cùng Berrada lựa chọn cách sa thải Dan Ashworth và đưa Jason Wilcox lên thay thế. Vì phá vỡ hợp đồng trước thời hạn, Man United phải trả 4,1 triệu bảng tiền phí bồi thường. Như vậy, “Quỷ đỏ” đã bỏ ra 7,1 triệu bảng trong 5 tháng để thực hiện một quyết định vô nghĩa.

Thương vụ liều lĩnh mang tên Amorim

Thời điểm ấy có khá nhiều HLV nổi tiếng trên thị trường tự do nhưng Man United lại quyết định bỏ ra 11 triệu bảng để phá vỡ hợp đồng của HLV Ruben Amorim cùng các đồng sự với Sporting Lisbon vào tháng 11 năm 2024. Amorim là một HLV trẻ và mới chỉ có kinh nghiệm tại Bồ Đào Nha nhưng Jim Ratcliffe cùng các đồng sự vẫn đưa ra quyết định này.

Bổ nhiệm Amorim là quyết định mạo hiểm của ban lãnh đạo MU

Hệ quả của quyết định mạo hiểm đó là Amorim bị sa thải vào tháng 1/2026 sau thành tích bết bát của MU. Lại chấm dứt sớm hợp đồng, “Quỷ đỏ” lại phải bồi thường 16,7 triệu bảng. May là Amorim tìm được việc mới tại AC Milan chỉ 5 tháng sau đó nên MU chỉ phải trả 8,2 triệu bảng.

Và chỉ 11 tháng sau sự kiện này, MU chuẩn bị sa thải HLV thứ ba, Michael Carrick. Do trong hợp đồng giữa đôi bên có cài điều khoản phá vỡ hợp đồng sớm trong vòng 1 năm, “Quỷ đỏ” sẽ chỉ tốn khoảng 6,5 triệu bảng đền bù cho HLV người Anh, bằng một nửa số tiền lương còn lại của Carrick trong hợp đồng.

Con số đáng chú ý

Tính đến lúc này, MU đã tốn 33,6 triệu bảng chỉ cho việc bổ nhiệm và sa thải HLV trong 24 tháng qua. Nếu tính thêm cả Ashworth và Carrick, con số này sẽ lên tới 47,2 triệu bảng. Con số ấy gần bằng số tiền bỏ ra chiêu mộ Andrey Santos từ Chelsea mùa hè vừa qua. Nếu số tiền kể trên được dùng vào việc chiêu mộ cầu thủ, "Quỷ đỏ" nhiều khả năng sẽ có thêm 1 cầu thủ chất lượng. Đáng tiếc điều đó không xảy ra.

Nếu sa thải Carrick, MU sẽ tốn 47,2 triệu bảng chỉ cho việc bổ nhiệm và sa thải HLV trong 2 năm

Nhìn quanh Ngoại hạng Anh, chỉ có Chelsea, đội bóng có thói quen sa thải HLV sớm, mới có thể sánh ngang MU về khoản này. Tuy nhiên, đội chủ sân Stamford Bridge không tốn nhiều tiền như “Quỷ đỏ” cho việc bồi thường hợp đồng với các HLV.

Đây là điều “thuyền trưởng” mới của MU cần phải đặc biệt lưu ý. “Quỷ đỏ” đang là một mớ hỗn loạn, từ những quyết định của giới thượng tầng cho tới màn trình diễn của các cầu thủ trên sân. Chủ tịch Ratcliffe từng nói rằng MU đang hết tiền và phải thực hiện chính sách thắt lưng buộc bụng. Tuy nhiên, kiểu tiết kiệm của vị tỷ phú người Anh này hơi lạ khi ném tới gần 50 triệu bảng chỉ vào việc bổ nhiệm và sa thải HLV trong 2 năm qua.