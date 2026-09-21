MU suýt thua trước Fulham: Công cùn thủ kém, Carrick phải làm gì?

Hàng công tiếp tục gây thất vọng

MU lại một lần nữa gây thất vọng cho người hâm mộ khi bị đội đang xếp cuối bảng (trước vòng 5) là Fulham cầm hòa với tỉ số 1-1. Nói cho đúng, “Quỷ đỏ” đã thoát thua tại Craven Cottage với bàn gỡ hòa may mắn của Matheus Cunha ở phút 89. Trận hòa này khiến MU tiếp tục nằm ở nửa sau của bảng xếp hạng với 5 điểm/5 trận. Họ chỉ cách vị trí thứ tư đúng 4 điểm nhưng nếu cứ thi đấu như thế này, cơ hội dự cúp châu Âu thông qua con đường Ngoại hạng Anh thật sự mịt mờ.

MU vất vả lên bóng trước Fulham

Man United lúc này đang đúng với cụm từ “công cùn, thủ kém”. Hãy cùng nhìn qua một vài con số để thấy rõ hơn. Các học trò của Carrick có những chỉ số rất tích cực như cầm bóng 58%, sút tới 29 lần, hưởng phạt góc 13 lần, chuyền 606 lần với độ chính xác lên tới 90%.

Tuy nhiên, chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) của MU chỉ là 1,6. Cả trận, họ sút trúng đích chỉ 6 lần và chỉ tạo ra được 2 cơ hội thực sự nguy hiểm, còn kém hơn cả Fulham (3 lần). Đi sâu hơn một chút vào những pha dứt điểm, họ sút ra ngoài tới 10 lần, cú sút bị chặn lại lên tới 13 quả. Trong 29 cú sút thì 17 lần được thực hiện trong vòng cấm và 12 lần thực hiện ngoài vòng cấm.

Điều đó cho thấy các cầu thủ Man United đang sút cầu may nhiều hơn là dứt điểm có chủ đích. Mặc dù cơ hội chưa rõ ràng nhưng cầu thủ của MU vẫn dứt điểm. Đó là lý do chỉ số bàn thắng kỳ vọng của họ lại thấp trong khi số lần dứt điểm lại nhiều như vậy.

Hàng thủ lại "tấu hài"

Bàn thua của Man United chỉ ra rất nhiều vấn đề của họ ở thời điểm hiện tại. Đầu tiên là họ không biết triển khai bóng tấn công sao cho hợp lý. Kobbie Mainoo có bóng trước vòng cấm và cố gắng đẩy lên thật nhanh cho Cunha ở giữa sân. Vấn đề là tiền đạo người Brazil không phải là tiền đạo cắm đích thực. Cựu cầu thủ của Wolves quá mỏng cơm so với Bassey và bị đối thủ xô ngã ngay lập tức.

Không hiểu vì sao Martinez lại lựa chọn mạo hiểm thay vì phá bóng an toàn

Cunha tìm tiếng còi báo lỗi của trọng tài nhưng điều đó không xảy ra. Bassey không gặp trở ngại nào trong việc dốc bóng xuống vòng cấm và tung chân dứt điểm. Lammens xuất sắc cản phá nhưng vấn đề tiếp theo lại xuất hiện. Đó là sự bất cẩn của Lisandro Martinez.

Trung vệ người Argentina không cần phải hãm bóng cho Lammens, cầu thủ vừa phải đổ người ở góc đối diện để băng về khống chế bóng. Lisandro đủ thời gian và kỹ năng để phá bóng ra ngoài. An toàn của khung thành phải là ưu tiên hàng đầu nhưng cựu cầu thủ của Ajax lại đưa ra quyết định rất mạo hiểm và trở thành trò cười cho thiên hạ.

Giải đấu mới bước qua được 5 vòng nhưng Lisandro đã mắc tới 2 lỗi trực tiếp dẫn đến bàn thua của Man United. Lần trước là pha mất bóng bất cẩn trong trận đấu với Ipswich Town. Thế nhưng, cầu thủ này vẫn chưa rút ra kinh nghiệm với lối chơi phiêu lưu của mình.

Bruno Fernandes và nỗi buồn mang tên "low block"

Bruno Fernandes đang là linh hồn ở tuyến giữa của MU. Tuy nhiên, tiền vệ người Bồ Đào Nha lại không giỏi trong việc tạo ra những pha phối hợp để đồng đội phá lối chơi phòng ngự lùi sâu (low block) của đối thủ. Fernandes rất mạnh trong những đường chuyền xuyên tuyến chớp nhoáng. Nhưng lối chơi đó chỉ phù hợp với những pha phản công.

Bruno Fernandes không biết phải làm gì với những đối thủ có đội hình phòng ngự lùi sâu

Còn khi gặp phải lối chơi có hàng phòng thủ lùi sâu và tạo ra nhiều lớp, số 8 của MU gần như vô hại trong khoản kiến thiết lối chơi. Khi cầm bóng ở rìa vòng cấm, Bruno Fernandes có xu hướng tạt bóng hoặc dứt điểm chứ không bật tường tam giác. Đôi lần còn tạo ra được sự bất ngờ, còn hiện tại các cầu thủ phòng ngự đa phần đều được dặn tập trung chống những quả tạt bóng từ Bruno Fernandes.

Cũng chính vì kiểu chơi này của Bruno Fernandes mà lối tấn công của MU trở nên lắt nhắt và nhàm chán. Họ biết chắc là phải đối đầu với hàng phòng ngự có 11 người nhưng vẫn rề rà đợi đồng đội lên chiếm lĩnh vị trí. Nên nhớ rằng hầu như các đội Ngoại hạng Anh đều biết chơi phòng ngự lùi sâu như vậy.

Nếu MU hay chính xác hơn là Bruno Fernandes không cải thiện ngay khả năng tấn công khi gặp phải hàng phòng ngự lùi sâu, câu chuyện ghi bàn với “Quỷ đỏ” tại Ngoại hạng Anh sẽ tiếp tục rơi vào tình trạng khó khăn. Tóm lại, MU lúc này đang “công cùn, thủ kém” và Carrick chưa tìm ra cách khắc chế.