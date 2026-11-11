Thiên thần phòng gym sở hữu cơ bắp đá tảng, vòng đùi vạm vỡ 70 cm

Làng thể hình thế giới không thiếu những bóng hồng sở hữu vóc dáng săn chắc, nhưng để tạo nên một sự đối lập mạnh mẽ giữa gương mặt thanh tú như búp bê và cơ bắp cuồn cuộn như đá tạc thì Kiki Vhyce là một cái tên đặc biệt.

Vhyce gây ấn tượng với gương mặt thanh tú và thân hình cơ bắp được xây dựng qua nhiều năm tập luyện

Vận động viên sinh năm 1992 đến từ Melbourne, Úc đã xây dựng một thương hiệu cá nhân độc nhất, trở thành biểu tượng cho xu hướng thẩm mỹ hiện đại khi phái đẹp tự tin theo đuổi khối lượng tạ nặng và những khối cơ rõ nét. Với chiều cao ấn tượng 1m75, cơ đùi lên tới 70 cm cùng tài khoản mạng xã hội thu hút gần một triệu lượt theo dõi, cô đang chứng minh rằng sức mạnh thể chất không hề làm giảm đi sự quyến rũ của người phụ nữ.

Hành trình vượt qua nghịch cảnh để lột xác

Nhìn vào thân hình lực lưỡng với vòng eo sáu múi thắt chặt của Kiki Vhyce hiện tại, ít ai biết cô từng trải qua một quá khứ hoàn toàn đối lập. Thời niên thiếu, Kiki sở hữu khung xương lớn nhưng cơ thể lại gầy gò, thiếu sức sống và luôn cảm thấy tự ti về ngoại hình.

Bước ngoặt đến vào năm 2011 khi cô quyết định bước chân vào phòng gym với mục tiêu ban đầu chỉ là cải thiện cân nặng và nâng cao sức khỏe. Hành trình lột xác này không hề trải hoa hồng khi cô phải đối mặt với nhiều biến cố sức khỏe nghiêm trọng, bao gồm cả giai đoạn tầm soát ung thư và chứng viêm phổi nặng. Bằng sự kiên trì bền bỉ, Kiki đã tăng từ một cô gái ốm yếu lên mức cân nặng hơn 70 kg hoàn toàn là cơ bắp sạch, biến những khiếm khuyết cũ thành một thể hình cân đối với những đường cắt nét sâu hoắm.

Bước tiến vững chắc trên sàn đấu chuyên nghiệp

Sự nghiêm túc trong tập luyện đã đưa Kiki Vhyce bước lên sàn đấu chuyên nghiệp và nhanh chóng gặt hái được những cột mốc ấn tượng. Cô từng giành vị trí thứ ba tại giải Fitness Diva WBFF Gold Coast năm 2017 trước khi xuất sắc lên ngôi vô địch hạng mục Figure Novice tại giải đấu Arnold Classic Australia vào năm 2018.

Sau đó, Kiki chính thức nhận tấm thẻ chuyên nghiệp và liên tục góp mặt tại các sự kiện thể hình danh giá thế giới, bao gồm việc xuất hiện tại lễ hội Mr. Olympia danh tiếng. Những thành tích này là câu trả lời đanh thép nhất cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của cô trong việc chinh phục các nấc thang thể thao.

Sứ mệnh truyền cảm hứng và thay đổi tư duy phái đẹp

Không dừng lại ở vai trò một vận động viên thi đấu, Kiki Vhyce hiện là một huấn luyện viên thể hình trực tuyến có tầm ảnh hưởng lớn, giúp đỡ hàng ngàn học viên trên toàn cầu thay đổi tư duy và vóc dáng. Cô luôn truyền tải thông điệp mạnh mẽ về việc phá vỡ các định kiến cũ kỹ rằng phụ nữ tập tạ sẽ thô kệch.

Đối với Kiki, một người phụ nữ hoàn toàn có thể vừa dịu dàng trong những bộ váy thướt tha, vừa mạnh mẽ nâng những mức tạ trăm ký trong phòng tập. Lối sống kỷ luật kết hợp cùng những hoạt động cộng đồng ý nghĩa như hỗ trợ quỹ ung thư vú giúp cô trở thành một hình mẫu thể thao đa chiều, truyền cảm hứng mạnh mẽ cho cộng đồng yêu lối sống lành mạnh trên toàn thế giới.

Những hình ảnh đẹp về Vhyce