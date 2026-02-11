Kết quả bóng đá Công an Hà Nội - Tampines Rovers: Quang Hải bùng nổ, Đình Bắc kết liễu (Cúp C2 châu Á)

Hai đội gặp lại nhau rất sớm sau trận thắng 6-1 của CAHN, nhưng trận này có ý nghĩa hơn nhiều khiến dư luận hoài nghi về việc Tampines Rovers có phải đến trận này mới thể hiện hết thực lực. Quả thực họ đã nhập cuộc không tồi, phòng ngự chặt chẽ và phản công ở tốc độ cao, nhưng phía CAHN thủ vững để tránh nguy hiểm cho Nguyễn Filip.

Quang Hải và dàn tiền đạo CAHN nhảy múa tưng bừng trong nửa sau hiệp 1

Sau nửa đầu hiệp không nhiều pha bóng hay, mọi thứ bung ra ở phút 24: Leo Artur sút xa rất khó khiến thủ môn của Tampines phải đẩy bóng ra, đúng tầm cho Quang Hải sút bồi mở tỷ số. 3 phút sau Quang Hải có cú đúp, anh băng lên rất nhanh từ một pha phản công và thậm chí xỏ háng qua một hậu vệ đội khách trước khi dứt điểm chìm hạ thủ môn.

2 bàn cho chủ nhà và các vị khách từ Singapore lúc này xuống tinh thần rõ rệt. Cơ hội đến liên tiếp cho CAHN và phút 37 Leo Artur lại giúp làm nên bàn thắng từ một cú sút xa, cú đá đổi hướng của anh được China băng tới sút bồi nâng tỷ số lên 3-0.

Tampines đáng lẽ đã phải ghi được bàn ở hiệp 2, Buhagiar thường xuyên có những pha phá bẫy việt vị rất nguy hiểm và cầu thủ này thậm chí sút vọt xà trong một pha đối mặt Nguyễn Filip. HLV Polking lập tức siết chặt lại hệ thống pressing cũng như đưa Đình Bắc, Văn Đô rồi Minh Phúc vào sân.

Đình Bắc ghi bàn thắng ấn định chiến thắng 4-0 sau trận lượt đi

Chính bộ ba dự bị này đã làm nên bàn cuối cùng của trận đấu, phút 90+2 Văn Đô bấm bóng vào từ cánh trái và Minh Phúc đã cúi đầu để Đình Bắc đón được bóng tung cú dứt điểm chân phải. Thắng 4-0, CAHN sẽ mang lợi thế này tới Singapore để đá lượt về vào ngày mùng 2 Tết (19h15, 18/2).

Tỷ số trận đấu: CAHN 4-0 Tampines Rovers.

Ghi bàn: Quang Hải 24' 27', China 37', Đình Bắc 90'+2

Đội hình xuất phát:

CAHN: Nguyễn Filip, Văn Hậu, Hugo Gomes, Việt Anh, Pendant Quang Vinh, Vitao, Mauk, Quang Hải, China, Leo Artur, Alan.

Tampines Rovers: Buhari, Raoul, Yamashita, Takeshi, Fox, Sumi, Shah, Glenn Kweh, Buhagiar, Kazama, Higashikawa.