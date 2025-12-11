Kết quả bóng đá Tai Po - Công an Hà Nội: Định đoạt trên chấm phạt đền (Cúp C2 châu Á)

Do đã sớm giành quyền đi tiếp, Công an Hà Nội bước vào cuộc chạm trán Tai Po với tâm lý thoải mái. Tuy nhiên ngay phút 13, đội bóng đến từ Hong Kong (Trung Quốc) bất ngờ mở tỷ số nhờ công của James Temelkovski trên chấm phạt đền.

Công an Hà Nội nhận thất bại tối thiểu

Khoảng thời gian tiếp theo, Công An Hà Nội dồn lên tấn công hòng tìm kiếm bàn gỡ. Những ngôi sao tấn công như Quang Hải, Leo Artur hay Alan Grafite đều có cơ hội nhưng không tận dụng được.

Bước sang hiệp 2, HLV Mano Polking thực hiện nhiều sự điều chỉnh nhằm tăng cường sức tấn công cho Công an Hà Nội. Dù vậy, nỗ lực của đại diện V-League không đủ để đánh bại hàng thủ Tai Po.

Kết thúc chiến dịch bảng E AFC Champions League Twon, Công an Hà Nội xếp thứ nhì (8 điểm/6 trận), qua đó cùng đội đầu bảng Macarthur (13 điểm) tiến vào vòng knock-out AFC Champions League Two.

Chung cuộc: Tai Po 1-0 Công an Hà Nội

Ghi bàn: Temelkovski 13' (pen)

Đội hình xuất phát:

Tai Po: Tse Ka-Wing, Ngan Cheuk-Pan, Daciel, Dujardin, Weverton Rangel, Mikael, Chan Siu-Kwan, Michel Renner, Patrick Valverde, Sartori, Temelkovski

Công An Hà Nội: Thành Vinh, Văn Đô, Adou, Đình Trọng, Thành Long, Mauk, Pendant Quang Vinh, Leo Artur, Alan Grafite, Quang Hải