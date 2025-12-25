Kết quả bóng đá Al Nassr - Al Zawraa: Ronaldo kiến tạo, Felix - Coman chói sáng (Cúp C2 châu Á)

Sau khi vắng mặt ở 5 trận vòng bảng đầu tiên tại AFC Champions League Two, Ronaldo cuối cùng cũng ra sân tại đấu trường châu lục và đóng góp 1 đường kiến tạo. Tuy nhiên, tâm điểm của trận đấu lại thuộc về Kingsley Coman, người tỏa sáng rực rỡ với cú đúp bàn thắng, giúp Al Nassr dễ dàng cuốn phăng đại diện Iraq Al Zawraa.

Ronaldo đóng góp 1 đường kiến tạo, nhưng tâm điểm hoàn toàn thuộc về Coman

Al Nassr áp đảo thế trận ngay từ những phút đầu và Coman mở tỷ số cho đội chủ nhà ở phút 12. Angelo phối hợp bật nhả nhanh với Coman để xâm nhập vòng cấm từ cánh phải trước khi chuyền ngược trở lại cho cầu thủ chạy cánh người Pháp dứt điểm tung lưới Al Zawraa. Chỉ 7 phút sau, Wesley nhân đôi cách biệt. Hàng thủ Al Zawraa phòng ngự lúng túng trong vòng cấm, tạo điều kiện cho Wesley tung cú sút tung nóc lưới.

Trước khi hiệp một trôi qua nửa giờ thi đấu, Al Amiri nâng tỷ số lên 3-0 bằng cú đánh đầu hiểm hóc từ quả phạt góc của Felix. Đến đúng thời điểm cuối hiệp một, Felix cũng kịp ghi tên mình lên bảng tỷ số. Từ pha phối hợp bài bản bên cánh phải, Coman chuyền bóng cho Ronaldo ở rìa vòng cấm. Siêu sao 40 tuổi khống chế một nhịp rồi bấm bóng tinh tế cho Felix, để cựu sao Atletico Madrid thực hiện cú lốp bóng một chạm qua đầu thủ môn đối phương.

Sang hiệp hai, Al Zawraa có bàn gỡ danh dự ở phút 50 nhờ công Gbadamosi. Tuy nhiên, mọi hy vọng mong manh của đại diện Iraq nhanh chóng bị dập tắt khi Coman hoàn tất cú đúp ở phút 56, ấn định chiến thắng đậm đà cho Al Nassr.

Đội bóng của Ronaldo đã khép lại vòng bảng AFC Champions League Two với thành tích toàn thắng 100%.

Tỷ số chung cuộc: Al Nassr 5-1 Al Zawraa (Hiệp 1: 4-0)

Ghi bàn (kiến tạo)

Al Nassr: Coman (12', Angelo) (56', Al Nasser), Wesley (19'), Al Amri (29', Felix), Felix (44', Ronaldo)

Al Zawraa: Gbadamosi (50', Qasim)

Đội hình xuất phát

Al Nassr: Bento; Al Ghannam, Al Nasser, Al Amri, Al Khaibari; Coman, Angelo, Brozovic, Wesley; Felix, Ronaldo

Al Zawraa: Hassan; Kadhim Raad, Nasib, Hashem, Mahdi; Nabeel, Al Jaki; Abdulkareem, Al Rashdan, Gbadamosi; Al Humaidan