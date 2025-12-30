Xác định đối thủ của CLB CAHN ở vòng 1/8 AFC Champions League Two 2025/2026

Lúc 14h chiêu nay (30/12), AFC đã tiến hành lễ bốc thăm vòng 1/8 AFC Champions League Two 2025/2026. Theo nguyên tắc bốc thăm vòng đấu loại trực tiếp đầu tiên này, một đội nhóm hạt giống số 1 sẽ gặp một đội ở nhóm hạt giống số 2 để thi đấu theo thể thức loại trực tiếp sau 2 lượt đi và về.

Các đội đã gặp nhau ở vòng bảng sẽ không gặp nhau ở vòng 1/8 này. Đồng nghĩa, CLB CAHN không phải đối đầu với Macarthur FC (Australia), Ratchaburi FC (Thái Lan) sẽ không gặp lại Gamba Osaka (Nhật Bản), Persib Bandung (Indonesia) không chạm trán với Bangkok United (Thái Lan), Tampines Rovers FC (Singapore) cũng không tái ngộ FC Pohang Steelers (Hàn Quốc).

CLB CAHN đụng Tampines Rovers FC ở vòng 1/8 AFC Champions League Two 2025/2026.

Lá thăm may rủi đã đưa CLB CAHN chạm trán Tampines Rovers FC (Singapore). Tampines Rovers FC từng gây sốc nhất ở vòng bảng khi giành đến 4 điểm trước FC Pohang Steelers (Hàn Quốc, 1-0, 1-1), thắng cả 2 trận trước BG Pathum United (2-1, 2-0) để kết thúc bảng H với 16 điểm, ghi 14 bàn và thủng lưới 5 bàn.

Tuy vậy, xét về thực lực và trận mạc, Tampines Rovers FC vẫn được đánh giá thấp hơn CLB CAHN, chính vì thế, giới chuyên môn nhận định, đây là đối thủ dễ thở với thầy trò HLV Polking nếu đặt cạnh Gamba Osaka hay Bangkok United.

Vòng 1/8 AFC Champions League Two 2025/2026 sẽ diễn ra trong tháng 2/2026. Các đại diện khu vực Tây Á thi đấu vào các ngày 10 và 11/2; 17, 18/2, trong khi các đội thuộc Đông Á ra sân vào 11, 12/2 và 18, 19/2.