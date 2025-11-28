CAHN đẩy bóng đá Trung Quốc vào viễn cảnh sạch bóng ở sân chơi châu Á

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
SEA Games 33

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Borussia M'gladbach vs RB Leipzig
Logo Borussia M&#39;gladbach - BMG Borussia M'gladbach
-
Logo RB Leipzig - RBL RB Leipzig
-
Bayern Munich vs St. Pauli
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo St. Pauli - STP St. Pauli
-
Sunderland vs AFC Bournemouth
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Manchester City vs Leeds United
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Brentford vs Burnley
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Barcelona vs Alavés
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Alavés - ALA Alavés
-
Monaco vs Paris Saint-Germain
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Juventus vs Cagliari
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Cagliari - CAG Cagliari
-
Bayer Leverkusen vs Borussia Dortmund
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Everton vs Newcastle United
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Milan vs Lazio
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Tottenham Hotspur vs Fulham
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Atlético de Madrid vs Real Oviedo
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Real Oviedo - OVI Real Oviedo
-
Olympique Marseille vs Toulouse
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Toulouse - TFC Toulouse
-
Crystal Palace vs Manchester United
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Pisa vs Inter Milan
Logo Pisa - PIS Pisa
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
West Ham United vs Liverpool
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Nottingham Forest vs Brighton & Hove Albion
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Aston Villa vs Wolverhampton Wanderers
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Sevilla vs Real Betis
Logo Sevilla - SEV Sevilla
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Chelsea vs Arsenal
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Atalanta vs Fiorentina
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Freiburg vs Mainz 05
Logo Freiburg - SCF Freiburg
-
Logo Mainz 05 - M05 Mainz 05
-
Roma vs Napoli
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Olympique Lyonnais vs Nantes
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Logo Nantes - NAN Nantes
-
Girona vs Real Madrid
Logo Girona - GIR Girona
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Fulham vs Manchester City
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
AFC Bournemouth vs Everton
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Barcelona vs Atlético de Madrid
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Newcastle United vs Tottenham Hotspur
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Athletic Club vs Real Madrid
Logo Athletic Club - ATH Athletic Club
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Wolverhampton Wanderers vs Nottingham Forest
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Burnley vs Crystal Palace
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Brighton & Hove Albion vs Aston Villa
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Arsenal vs Brentford
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Liverpool vs Sunderland
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Leeds United vs Chelsea
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Manchester United vs West Ham United
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Real Betis vs Barcelona
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Athletic Club vs Atlético de Madrid
Logo Athletic Club - ATH Athletic Club
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Real Madrid vs Celta de Vigo
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-

CAHN đẩy bóng đá Trung Quốc vào viễn cảnh sạch bóng ở sân chơi châu Á

Sự kiện: CLB Công an Hà Nội
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

TPO - Sau khi Shanghai Port, Shanghai Shenhua và Chengdu Rongcheng đứng ở 3 vị trí cuối cùng, bóng đá Trung Quốc đặt tất cả hy vọng vào Beijing Guoan. Nhưng sau khi CLB này thua CAHN tại Cúp C2 châu Á và bị loại, nền bóng đá xứ tỷ dân đang đối diện thảm cảnh ở sân chơi châu lục...

CAHN đẩy bóng đá Trung Quốc vào viễn cảnh sạch bóng ở sân chơi châu Á - 1

Tối qua, CAHN và Beijing Guoan đã làm nên một màn rượt đuổi hấp dẫn tại bảng E Cúp C2 châu Á. Trong hiệp 1, thủ môn Nguyễn Filip mắc một sai lầm lớn, tạo điều kiện cho Lin Liangming ghi bàn. Sang hiệp 2, Beijing Guoan đã bỏ lỡ nhiều cơ hội. Serginho không thể đưa bóng vào lưới ở pha đối mặt thoải mái với Nguyễn Filip, trong khi Zhang Yuning dứt điểm trúng khung gỗ.

Và cái giá phải trả của Beijing Guoan là họ bị Stephen Mauk gỡ hòa trước khi Đình Bắc ghi bàn thắng quyết định vào phút 90. Cuối cùng, Guoan đã phải chịu thất bại 1-2 trên sân khách trước CAHN, xếp thứ ba trong bảng với 5 điểm và bị loại sớm một vòng. Lý do vì đại diện Việt Nam đã hơn Beijing Guoan 3 điểm trong khi lại hơn đối đầu nên ngay cả có san bằng cách biệt về điểm số thì Beijing Guoan vẫn bị loại.

CAHN thắng 2-1 với 2 bàn thắng của Đình Bắc và Stefan Mauk

CAHN thắng 2-1 với 2 bàn thắng của Đình Bắc và Stefan Mauk

McArthur và CAHN đã giành quyền vào vòng tiếp theo. Kết cục của bảng E Cúp C2 châu Á khiến bóng đá Trung Quốc trải qua một giai đoạn khủng hoảng cấp CLB vì gần như chắc chắn tất cả 4 đại diện dự cúp châu Á của họ năm nay sẽ bị loại.

Đầu tiên là việc Beijing Guoan dừng bước sớm. Sau đó, 3 CLB dự Cúp C1 châu Á gồm Shanghai Port, Shanghai Shenhua và Chengdu Rongcheng đang đứng ở 3 vị trí cuối cùng vòng phân hạng phía Đông.

Với khoảng cách 6 điểm so với nhóm đi tiếp trong khi chỉ còn 3 lượt trận, khả năng Shanghai Port bị loại gần như là chắc chắn. 2 CLB còn lại cũng đối diện nguy cơ rất lớn khi họ đang trở thành “mỏ điểm” cho phần còn lại khai thác.

Nếu không có bất ngờ xảy ra thì Shanghai Port, Shanghai Shenhua và Chengdu Rongcheng sẽ sở hữu 3 vị trí cuối cùng Cúp C1 châu Á, bên cạnh đó là thất bại của Beijing Guoan khiến bóng đá Trung Quốc rơi rụng 100% đại diện ngay từ vòng bảng. Họ trở thành quốc gia hiếm hoi ở khu vực phía Đông tạo kỷ lục buồn này. Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Việt Nam và cả Singapore đều chứng kiến ít nhất 1 đại diện vào vòng trong.

BXH vòng phân hạng Cúp C1 châu Á

BXH vòng phân hạng Cúp C1 châu Á

Công an Hà Nội thắng nghẹt thở CLB Trung Quốc, lấy vé đi tiếp ở cúp châu Á
Công an Hà Nội thắng nghẹt thở CLB Trung Quốc, lấy vé đi tiếp ở cúp châu Á

Công an Hà Nội khiến đội bóng Trung Quốc trải qua những giây phút ác mộng trên sân Hàng Đẫy bằng tinh thần chiến đấu quả cảm.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Đặng Lai ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-28/11/2025 08:32 AM (GMT+7)
Tin liên quan
CLB Công an Hà Nội Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN