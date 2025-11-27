SEA Games 33 loạn vì Campuchia: U22 Thái Lan đổi đối thủ, đá chung sân với U22 Việt Nam

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
SEA Games 33

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Feyenoord vs Celtic
Logo Feyenoord - FEY Feyenoord
-
Logo Celtic - CEL Celtic
-
Porto vs Nice
Logo Porto - POR Porto
-
Logo Nice - NIC Nice
-
Aston Villa vs Young Boys
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Young Boys - YB Young Boys
-
Roma vs Midtjylland
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Midtjylland - FCM Midtjylland
-
Real Betis vs Utrecht
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Utrecht - UTR Utrecht
-
Rangers vs Sporting Braga
Logo Rangers - RAN Rangers
-
Logo Sporting Braga - BRA Sporting Braga
-
Nottingham Forest vs Malmö FF
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Malmö FF - MFF Malmö FF
-
Bologna vs Salzburg
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Logo Salzburg - RBS Salzburg
-
Borussia M'gladbach vs RB Leipzig
Logo Borussia M&#39;gladbach - BMG Borussia M'gladbach
-
Logo RB Leipzig - RBL RB Leipzig
-
Bayern Munich vs St. Pauli
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo St. Pauli - STP St. Pauli
-
Sunderland vs AFC Bournemouth
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Manchester City vs Leeds United
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Brentford vs Burnley
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Barcelona vs Alavés
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Alavés - ALA Alavés
-
Monaco vs Paris Saint-Germain
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Juventus vs Cagliari
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Cagliari - CAG Cagliari
-
Bayer Leverkusen vs Borussia Dortmund
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Everton vs Newcastle United
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Milan vs Lazio
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Tottenham Hotspur vs Fulham
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Atlético de Madrid vs Real Oviedo
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Real Oviedo - OVI Real Oviedo
-
Olympique Marseille vs Toulouse
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Toulouse - TFC Toulouse
-
Crystal Palace vs Manchester United
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Pisa vs Inter Milan
Logo Pisa - PIS Pisa
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
West Ham United vs Liverpool
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Nottingham Forest vs Brighton & Hove Albion
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Aston Villa vs Wolverhampton Wanderers
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Sevilla vs Real Betis
Logo Sevilla - SEV Sevilla
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Chelsea vs Arsenal
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Atalanta vs Fiorentina
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Freiburg vs Mainz 05
Logo Freiburg - SCF Freiburg
-
Logo Mainz 05 - M05 Mainz 05
-
Roma vs Napoli
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Olympique Lyonnais vs Nantes
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Logo Nantes - NAN Nantes
-
Girona vs Real Madrid
Logo Girona - GIR Girona
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Fulham vs Manchester City
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
AFC Bournemouth vs Everton
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Barcelona vs Atlético de Madrid
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Newcastle United vs Tottenham Hotspur
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Athletic Club vs Real Madrid
Logo Athletic Club - ATH Athletic Club
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Wolverhampton Wanderers vs Nottingham Forest
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Burnley vs Crystal Palace
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Brighton & Hove Albion vs Aston Villa
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Arsenal vs Brentford
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Liverpool vs Sunderland
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Leeds United vs Chelsea
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Manchester United vs West Ham United
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Real Betis vs Barcelona
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Athletic Club vs Atlético de Madrid
Logo Athletic Club - ATH Athletic Club
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Real Madrid vs Celta de Vigo
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-

SEA Games 33 loạn vì Campuchia: U22 Thái Lan đổi đối thủ, đá chung sân với U22 Việt Nam

Sự kiện: U22 Việt Nam SEA Games 33 Bóng đá Thái Lan
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Một quyết định quan trọng vừa được Ban tổ chức SEA Games 2025 đưa ra sau khi đội tuyển U22 Campuchia bất ngờ rút khỏi môn bóng đá nam, khiến cục diện bảng đấu có sự thay đổi lớn.

🔥 Campuchia rút lui, Thái Lan đổi đối thủ

Ngày 27/11/2025, tại cuộc họp diễn ra ở Tòa nhà Chính phủ Thái Lan do Bộ trưởng Du lịch & Thể thao Thái Lan Atthakorn Sirilathayakorn chủ trì, Ban tổ chức SEA Games đã chính thức xác nhận  đội tuyển U22 Campuchia rời giải dù đã nằm chung bảng A với Thái Lan.

Để lấp vị trí trống, đội tuyển U22 Singapore thuộc nhóm hạt giống số 4 được điều từ bảng C sang bảng A thay thế để thay thế. Điều này đồng nghĩa với việc U22 Thái Lan sẽ không chạm trán Campuchia như lịch ban đầu.

U22 Việt Nam vẫn đang ở trạng thái bị động trong khâu chuẩn bị vì những lý do khách quan

U22 Việt Nam vẫn đang ở trạng thái bị động trong khâu chuẩn bị vì những lý do khách quan

📌 Bảng đấu mới của bóng đá nam SEA Games 2025

Sau khi điều chỉnh, mỗi bảng đấu của môn bóng đá nam SEA Games 33 sẽ gồm 3 đội, cụ thể:

Bảng A: Thái Lan, Timor-Leste, Singapore

Bảng B: Việt Nam, Malaysia, Lào

Bảng C: Indonesia, Myanmar, Philippines

Xáo trộn này được đánh giá là giúp bảng A cân bằng hơn, trong khi cuộc cạnh tranh tại bảng B của U22 Việt Nam vẫn đầy căng thẳng khi gặp Malaysia và Lào.

⚠️ 10 môn thể thao phải chuyển địa điểm vì lũ lụt

Cuộc họp kể trên cũng đi đến quyết định lớn: 10 môn thi đấu của SEA Games 33 phải rời tỉnh Songkhla, nơi đang chịu ảnh hưởng nặng nề của lũ lụt để chuyển về Bangkok và các khu vực lân cận.

Một số điều chỉnh đáng chú ý:

Bóng đá nam bảng B (có U22 Việt Nam) → chuyển về Sân vận động Rajamangala

Quyền Anh Thái Lan → chuyển đến Sân Lumpini

Cờ vua quốc tế → tổ chức tại Khách sạn The Bazaar Bangkok

Việc thay đổi địa điểm được cho là nhằm đảm bảo điều kiện thi đấu và an toàn cho các đội tuyển tham dự. Như vậy, nhiều khả năng bảng A và bảng B môn bóng đá nam SEA Games thi đấu chung một sân vận động, đó là sân vận động quốc gia Rajamangala.

Lịch thi đấu các trận của bảng B cũng có thể được điều chỉnh cho phù hợp. Lịch thi đấu chính thức sau khi điều chỉnh bảng đấu, địa điểm thi đấu vẫn chưa được ban tổ chức công bố khiến các đội tuyển như U22 Việt Nam phần nào bị động trong khâu chuẩn bị về địa điểm đóng quân, sân tập, chiến thuật,…

8

Barcelona - Atletico Madrid 03.12

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Barcelona
Atletico Madrid
Gửi dự đoán
Trước 03:00 ngày 03/12
Thể lệ
Tiền đạo U22 Việt Nam điểm mặt đối thủ đáng gờm nhất ở SEA Games 33
Tiền đạo U22 Việt Nam điểm mặt đối thủ đáng gờm nhất ở SEA Games 33

Tiền đạo Nguyễn Thanh Nhàn chia sẻ về tình hình đội tuyển U22 Việt Nam trước thềm buổi tập thứ ba trong chuyến tập huấn ở Bà Rịa (TP.HCM), chuẩn bị...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Anh Khoa ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-27/11/2025 17:20 PM (GMT+7)
Tin liên quan
U22 Việt Nam Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN