SEA Games 33 loạn vì Campuchia: U22 Thái Lan đổi đối thủ, đá chung sân với U22 Việt Nam

🔥 Campuchia rút lui, Thái Lan đổi đối thủ

Ngày 27/11/2025, tại cuộc họp diễn ra ở Tòa nhà Chính phủ Thái Lan do Bộ trưởng Du lịch & Thể thao Thái Lan Atthakorn Sirilathayakorn chủ trì, Ban tổ chức SEA Games đã chính thức xác nhận đội tuyển U22 Campuchia rời giải dù đã nằm chung bảng A với Thái Lan.

Để lấp vị trí trống, đội tuyển U22 Singapore thuộc nhóm hạt giống số 4 được điều từ bảng C sang bảng A thay thế để thay thế. Điều này đồng nghĩa với việc U22 Thái Lan sẽ không chạm trán Campuchia như lịch ban đầu.

U22 Việt Nam vẫn đang ở trạng thái bị động trong khâu chuẩn bị vì những lý do khách quan

📌 Bảng đấu mới của bóng đá nam SEA Games 2025

Sau khi điều chỉnh, mỗi bảng đấu của môn bóng đá nam SEA Games 33 sẽ gồm 3 đội, cụ thể:

Bảng A: Thái Lan, Timor-Leste, Singapore

Bảng B: Việt Nam, Malaysia, Lào

Bảng C: Indonesia, Myanmar, Philippines

Xáo trộn này được đánh giá là giúp bảng A cân bằng hơn, trong khi cuộc cạnh tranh tại bảng B của U22 Việt Nam vẫn đầy căng thẳng khi gặp Malaysia và Lào.

⚠️ 10 môn thể thao phải chuyển địa điểm vì lũ lụt

Cuộc họp kể trên cũng đi đến quyết định lớn: 10 môn thi đấu của SEA Games 33 phải rời tỉnh Songkhla, nơi đang chịu ảnh hưởng nặng nề của lũ lụt để chuyển về Bangkok và các khu vực lân cận.

Một số điều chỉnh đáng chú ý:

Bóng đá nam bảng B (có U22 Việt Nam) → chuyển về Sân vận động Rajamangala

Quyền Anh Thái Lan → chuyển đến Sân Lumpini

Cờ vua quốc tế → tổ chức tại Khách sạn The Bazaar Bangkok

Việc thay đổi địa điểm được cho là nhằm đảm bảo điều kiện thi đấu và an toàn cho các đội tuyển tham dự. Như vậy, nhiều khả năng bảng A và bảng B môn bóng đá nam SEA Games thi đấu chung một sân vận động, đó là sân vận động quốc gia Rajamangala.

Lịch thi đấu các trận của bảng B cũng có thể được điều chỉnh cho phù hợp. Lịch thi đấu chính thức sau khi điều chỉnh bảng đấu, địa điểm thi đấu vẫn chưa được ban tổ chức công bố khiến các đội tuyển như U22 Việt Nam phần nào bị động trong khâu chuẩn bị về địa điểm đóng quân, sân tập, chiến thuật,…