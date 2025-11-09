Kết quả bóng đá Chelsea - Wolverhampton: Hiệp 2 bùng nổ, Garnacho tỏa sáng (Ngoại hạng Anh)

Wolverhampton đã bổ nhiệm HLV Rob Edwards từ Middlesbrough nhưng trong lúc này HLV đội U21 James Collins đang tạm quyền đội bóng. Collins thay 4 vị trí so với đội hình Wolves trận trước, trong đó có sự trở lại của Andre và Joao Gomes ở hàng tiền vệ. Bên phía Chelsea, Enzo Maresca đưa trung phong cắm Liam Delap trở lại đội hinh xuất phát ngay sau khi anh hết án treo giò.

Wolves quá vững trãi trong phòng ngự ở phần lớn hiệp 1

Chelsea khởi đầu khá tốt và cặp Garnacho - Enzo Fernandez đã liên tục có cơ hội, nhưng Johnstone cản phá một quả đá phạt của Enzo, cản luôn pha đối mặt với Garnacho, trước khi Enzo có cú đánh đầu nối đi chệch cột dọc ở phút thứ 7. Đến phút 21, một lần nữa Enzo thử thách Johnstone nhưng cú vô-lê đập đất từ ngoài vòng cấm không hạ được thủ môn này.

Nhưng sau pha bóng đó, Chelsea bước vào nửa sau hiệp 1 vô cùng bế tắc do hàng thủ Wolves không những rất đông mà còn cắt hết mọi đường phối hợp giữa Delap và Joao Pedro với phần còn lại, trong khi Enzo và Garnacho bị Wolves kéo cả các tiền đạo về vây bắt. Chelsea phải tới phút 44 mới lại có cơ hội và một lần nữa cặp Garnacho - Enzo góp mặt, kết thúc với cú đá chệch cột dọc của Joao Pedro.

Chelsea đã kiên trì với các quả tạt trong hiệp 1, và sang hiệp 2 HLV Enzo Maresca quyết định đẩy các hậu vệ biên xâm nhập vòng cấm. Chiêu này cuối cùng đã có tác dụng, phút 51 Garnacho tạt từ cánh trái vào và Malo Gusto đã thoát người kèm băng vào khu 5m50 đánh đầu dễ dàng đưa Chelsea dẫn trước.

Garnacho và Pedro Neto ăn mừng bàn thứ 3 của Chelsea

Sau bàn thua này Wolves lại có giai đoạn chơi tốt nhất trận khi lên được bóng và vài lần dứt điểm nguy hiểm. Maresca phản ứng bằng cách thay Delap mờ nhạt bằng Estevao và quyết định này phát huy hiệu quả ngay sau đó, phút 65 Estevao đã đột phá xuống cánh phải, quả căng ngang đổi hướng của anh được Joao Pedro đón với cú đá căng nâng tỷ số lên 2-0.

Wolves hết hy vọng ở đây và đến phút 73 họ thủng thêm bàn nữa, lần này Chelsea phản công và Garnacho dọn cỗ cho Pedro Neto chọc thủng lưới CLB cũ. Tỷ số 3-0 được giữ tới hết trận và Chelsea tạm vươn lên nhì bảng.

Tỷ số trận đấu: Chelsea 3-0 Wolverhampton (hiệp 1: 0-0).

Ghi bàn (kiến tạo): Gusto 51' (Garnacho), Joao Pedro 65', Pedro Neto 73' (Garnacho)

Đội hình xuất phát:

Chelsea: Sanchez, Gusto, Fofana, Chalobah, Cucurella, Caicedo, Fernandez, Neto, Joao Pedro, Garnacho, Delap.

Wolverhampton: Johnstone, Tchatchoua, S. Bueno, Krejci, Toti, H. Bueno, Andre, J. Gomes, Bellegarde, Hwang, Strand Larsen.

Chelsea Wolverhampton Sút khung thành 18(7) 3(0) Thời gian kiểm soát bóng 65% 35% Phạm lỗi 12 14 Thẻ vàng 1 2 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 10 1 Cứu thua 0 5