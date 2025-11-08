Trực tiếp bóng đá Chelsea - Wolverhampton: "The Blues" trút giận kẻ cùng đường (Ngoại hạng Anh)

Premier League | 3h, 9/11 | SVĐ Stamford Bridge Chelsea 0 - 0 Wolverhampton (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Chelsea vs Wolverhampton Wolverhampton Điểm Sanchez Gusto Fofana Chalobah Cucurella Caicedo Fernandez Neto Garnacho Pedro Delap Điểm Johnstone Toti Krejci S. Bueno Tchatchoua Andre H. Bueno Gomes Munetsi Bellegarde Larsen Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Chelsea Chelsea Wolverhampton Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Sanchez, Gusto, Fofana, Chalobah, Cucurella, Caicedo, Fernandez, Neto, Garnacho, Pedro, Delap Johnstone, Toti, Krejci, S. Bueno, Tchatchoua, Andre, H. Bueno, Gomes, Munetsi, Bellegarde, Larsen

Dấu hỏi Chelsea

Trận thắng Tottenham ở vòng 10 giúp Chelsea có 17 điểm sau 10 vòng đấu để vươn lên thứ 7 trên BXH và chỉ kém nhóm dự Champions League vỏn vẹn 1 điểm.

Tuy nhiên, khi mà niềm tin dành cho Chelsea phần nào đó được cải thiện, một lần nữa họ lại ném bỏ, khi giữa tuần này thầu trò HLV Enzo Maresca đã bị cầm hòa bởi đội bóng yếu Qarabag ở đấu trường Champions League. Mặc dù vẫn đang có thành tích bất bại 3 trận liên tiếp gần đây, nhưng rõ ràng màn thể hiện của Chelsea là không thực sự tốt và hơn lúc nào hết họ cần một cú hích thật lớn để đưa mùa giải vào quỹ đạo.

Wolves khó tạo bất ngờ

Wolverhampton đang chìm trong khủng hoảng trầm trọng. Thất bại thứ 4 liên tiếp (3 trận trong khuôn khổ Ngoại hạng Anh) buộc ban lãnh đạo "Bầy sói" phải sa thải HLV Vitor Pereira.

Trước mắt, bộ đôi James Collins (HLV đội U21) và Richard Walker (HLV đội U18) tạm quyền dẫn dắt Wolves. Tất nhiên, hiệu ứng "tướng mới" chưa đủ để tạo niềm tin cho đội bóng khi đối đầu Chelsea quá vượt trội.

Đó là lí do, người hâm mộ lo ngại khoảng cách 8 điểm với nhóm an toàn cùng chuỗi 14 trận không thắng ở Ngoại hạng Anh sẽ nối dài sau chuyến hành quân tới sân Stamford Bridge.