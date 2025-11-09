Kết quả bóng đá Everton - Fulham: 3 lần mừng hụt, 2 lần mừng thật (Ngoại hạng Anh)

Hai đội cách nhau chỉ đúng 1 điểm và 3 điểm sẽ đưa đội thắng lên gần khu vực giữa BXH để tránh khỏi bị cuốn vào cuộc đua trụ hạng. Everton với lợi thế sân nhà đã chơi ép sân từ đầu và chỉ sau 7 phút họ đã có cơ hội đầu tiên, Barry đánh đầu vọt xà ngang từ quả tạt vào của Ndiaye.

Gueye chọc thủng lưới Fulham và lần này Everton đã được công nhận bàn thắng

Sức ép tiếp tục được Everton duy trì, phút 11 James Garner đá phạt rất căng nhưng bị Bernd Leno đẩy vọt xà ngang. Fulham có thời điểm vùng lên lấy lại thế kiểm soát nhưng họ không tạo ra cơ hội nào đáng kể. Cuối hiệp 1, Everton tới 2 lần đưa bóng tung lưới Fulham, nhưng Barry và Tarkowski đều bị bắt việt vị.

Nhưng không có lần thứ 3 xui xẻo cho chủ nhà, phút 45+4 quả tạt của Mykolenko từ cánh trái đã dẫn tới Tarkowski đánh đầu trúng xà ngang. Iroegbunam sau đó sút bồi bị Andersen chắn bóng, nhưng may mắn không tiếp diễn cho Fulham khi Gueye đã nhanh chân sút nối ngay sau đó đưa Everton vượt lên dẫn bàn sau hiệp 1.

Hóa ra vẫn có lần 3, Dewsbury-Hall phút 53 đã sút tung lưới Fulham nhưng trọng tài lại bắt việt vị một lần nữa. Trước thế trận quá tệ, HLV Marco Silva tung cả Joshua King và Rodrigo Muniz vào và cặp tấn công này tạo ra nguy hiểm đáng kể, phút 60 Muniz làm tường cho King và đón đường nhả bóng lại, nhưng cú sút chéo góc lại không thắng được Pickford.

Michael Keane mang lại bàn quyết định trận đấu cho Everton

Tuy nhiên Everton vượt qua được giai đoạn Fulham lấn lướt, và phút 81 đội chủ nhà tung đòn kết liễu từ một tình huống cố định. Quả phạt góc của Dewsbury-Hall được Michael Keane dùng lưng (hoặc vai) đưa bóng vọt qua đầu Leno đi vào lưới, và 2-0 là tỷ số cuối cùng của trận đấu.

Tỷ số trận đấu: Everton 2-0 Fulham (hiệp 1: 1-0)

Ghi bàn (kiến tạo): Gueye 45'+4, Keane 81' (Dewsbury-Hall)

Đội hình xuất phát:

Everton: Pickford; Garner, Tarkowski, Keane, Mykolenko; Gueye, Iroegbunam, Ndiaye, Dewsbury-Hall, Grealish, Barry.

Fulham: Leno; Tete, Andersen, Bassey, Sessegnon; Berge, Lukic, Wilson, Iwobi, Kevin; Raul Jimenez.

Everton Fulham Sút khung thành 13(5) 8(4) Thời gian kiểm soát bóng 51% 49% Phạm lỗi 11 14 Thẻ vàng 2 2 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 5 1 Phạt góc 7 0 Cứu thua 4 3