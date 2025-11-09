Kết quả bóng đá Everton - Fulham: 3 lần mừng hụt, 2 lần mừng thật (Ngoại hạng Anh)

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Hoàng Anh Gia Lai vs Đông Á Thanh Hóa
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Olympique Marseille vs Brest 08/11/25 - Trực tiếp
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
2
Logo Brest - BRE Brest
0
Juventus vs Torino 09/11/25 - Trực tiếp
Logo Juventus - JUV Juventus
0
Logo Torino - TOR Torino
0
Sunderland vs Arsenal 09/11/25 - Trực tiếp
Logo Sunderland - SUN Sunderland
0
Logo Arsenal - ARS Arsenal
0
Atlético de Madrid vs Levante 09/11/25 - Trực tiếp
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
0
Logo Levante - LEV Levante
0
Parma vs Milan
Logo Parma - PAR Parma
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Chelsea vs Wolverhampton Wanderers
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Monaco vs Lens
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Lens - RCL Lens
-
Hải Phòng vs SHB Đà Nẵng
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Sông Lam Nghệ An vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs Ninh Bình
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Bologna vs Napoli
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Nottingham Forest vs Leeds United
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Crystal Palace vs Brighton & Hove Albion
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Brentford vs Newcastle United
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Aston Villa vs AFC Bournemouth
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Rayo Vallecano vs Real Madrid
Logo Rayo Vallecano - RAY Rayo Vallecano
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Manchester City vs Liverpool
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Valencia vs Real Betis
Logo Valencia - VAL Valencia
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Eintracht Frankfurt vs Mainz 05
Logo Eintracht Frankfurt - SGE Eintracht Frankfurt
-
Logo Mainz 05 - M05 Mainz 05
-
Inter Milan vs Lazio
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Olympique Lyonnais vs Paris Saint-Germain
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Celta de Vigo vs Barcelona
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Thép Xanh Nam Định vs Hà Nội
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Công An Hà Nội vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-

Premier League 2025-26

(Vòng 11 Ngoại hạng Anh) Trận đấu chứng kiến tận 3 lần bóng vào lưới nhưng trọng tài không tính bàn thắng.

   

Hai đội cách nhau chỉ đúng 1 điểm và 3 điểm sẽ đưa đội thắng lên gần khu vực giữa BXH để tránh khỏi bị cuốn vào cuộc đua trụ hạng. Everton với lợi thế sân nhà đã chơi ép sân từ đầu và chỉ sau 7 phút họ đã có cơ hội đầu tiên, Barry đánh đầu vọt xà ngang từ quả tạt vào của Ndiaye.

Gueye chọc thủng lưới Fulham và lần này Everton đã được công nhận bàn thắng

Gueye chọc thủng lưới Fulham và lần này Everton đã được công nhận bàn thắng

Sức ép tiếp tục được Everton duy trì, phút 11 James Garner đá phạt rất căng nhưng bị Bernd Leno đẩy vọt xà ngang. Fulham có thời điểm vùng lên lấy lại thế kiểm soát nhưng họ không tạo ra cơ hội nào đáng kể. Cuối hiệp 1, Everton tới 2 lần đưa bóng tung lưới Fulham, nhưng Barry và Tarkowski đều bị bắt việt vị.

Nhưng không có lần thứ 3 xui xẻo cho chủ nhà, phút 45+4 quả tạt của Mykolenko từ cánh trái đã dẫn tới Tarkowski đánh đầu trúng xà ngang. Iroegbunam sau đó sút bồi bị Andersen chắn bóng, nhưng may mắn không tiếp diễn cho Fulham khi Gueye đã nhanh chân sút nối ngay sau đó đưa Everton vượt lên dẫn bàn sau hiệp 1.

Hóa ra vẫn có lần 3, Dewsbury-Hall phút 53 đã sút tung lưới Fulham nhưng trọng tài lại bắt việt vị một lần nữa. Trước thế trận quá tệ, HLV Marco Silva tung cả Joshua King và Rodrigo Muniz vào và cặp tấn công này tạo ra nguy hiểm đáng kể, phút 60 Muniz làm tường cho King và đón đường nhả bóng lại, nhưng cú sút chéo góc lại không thắng được Pickford.

Michael Keane mang lại bàn quyết định trận đấu cho Everton

Michael Keane mang lại bàn quyết định trận đấu cho Everton

Tuy nhiên Everton vượt qua được giai đoạn Fulham lấn lướt, và phút 81 đội chủ nhà tung đòn kết liễu từ một tình huống cố định. Quả phạt góc của Dewsbury-Hall được Michael Keane dùng lưng (hoặc vai) đưa bóng vọt qua đầu Leno đi vào lưới, và 2-0 là tỷ số cuối cùng của trận đấu.

Tỷ số trận đấu: Everton 2-0 Fulham (hiệp 1: 1-0)

Ghi bàn (kiến tạo): Gueye 45'+4, Keane 81' (Dewsbury-Hall)

Đội hình xuất phát: 

Everton:  Pickford; Garner, Tarkowski, Keane, Mykolenko; Gueye, Iroegbunam, Ndiaye, Dewsbury-Hall, Grealish, Barry.

Fulham: Leno; Tete, Andersen, Bassey, Sessegnon; Berge, Lukic, Wilson, Iwobi, Kevin; Raul Jimenez.

Sút khung thành
13(5)
8(4)
Thời gian kiểm soát bóng
51%
49%
Phạm lỗi
11
14
Thẻ vàng
2
2
Thẻ đỏ
0
0
Việt vị
5
1
Phạt góc
7
0
Cứu thua
4
3
Everton Kết quả bóng đá Everton - Fulham: 3 lần mừng hụt, 2 lần mừng thật (Ngoại hạng Anh) - 5 vs Kết quả bóng đá Everton - Fulham: 3 lần mừng hụt, 2 lần mừng thật (Ngoại hạng Anh) - 6 Fulham

Điểm

Pickford 7.3

Thẻ vàng Iroegbunam 6.7

Ghi bàn Keane 7.9

Thẻ vàng Tarkowski 7.0

Mykolenko 7.5

Garner 6.9

Ghi bàn Gueye 7.8

Ndiaye 7.6

Kiến tạo Dewsbury Hall 7.7

Grealish 7.2

Barry 6.0

Điểm

6.9Leno

7.2Tete

6.6Andersen

7.1Bassey Thẻ vàng

6.5Sessegnon

6.9Iwobi

6.9Berge

6.6Wilson

6.1Lukic Thẻ vàng

6.2Kevin

6.3Jimenez

Thay người

Rohl 6.5

O'Brien 6.8

Beto 6.4

Thay người

6.7Josh King

6.4Muniz

6.1Chukwueze

6.6Traore

6.6Smith Rowe

Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận

Đen: Cầu thủ tệ nhất trận

(Vòng 11 Ngoại hạng Anh) Everton đã nâng cách biệt lên 2 bàn sau pha lập công bằng lưng của Michael Keane.

(Vòng 11 Ngoại hạng Anh) Everton đã nâng cách biệt lên 2 bàn sau pha lập công bằng lưng của Michael Keane.

Bấm xem >>

08/11/2025 22:55 PM (GMT+7)
