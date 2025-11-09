Kết quả bóng đá Sunderland - Arsenal: Nghẹt thở 4 bàn, siêu phẩm ấn định (Ngoại hạng Anh)
Arsenal và Sunderland đã cống hiến cho khán giả trận cầu cực kỳ hấp dẫn cho tới tận những phút cuối.
Arsenal phải làm khách của Sunderland ở vòng 11 Ngoại hạng Anh 2025/26. Hai đội nhập cuộc chặt chẽ và có hai tình huống gián đoạn nên phải tới phút 15, cơ hội đầu tiên mới xuất hiện. Declan Rice sút phạt hàng rào hay nhưng thủ thành Fernandes vẫn cứu thua thành công.
Arsenal không thể khoan thủng hàng phòng ngự của Sunderland trong hiệp một
Sunderland nhường lại thế trận hoàn toàn cho "Pháo thủ" nhưng đội khách tỏ ra bế tắc. Cầm bóng nhiều, không tạo ra được cơ hội, Arsenal trả giá ở phút 36. Tình huống tấn công rất đơn giản của Sunderland khi Mukiele đánh đầu chuyền bóng cho Ballard băng vào sút tung lưới đối thủ.
Tưởng như "Pháo thủ" sẽ tràn lên mạnh mẽ trong những phút cuối nhưng Arsenal vẫn giữ nhịp độ tấn công chậm và chấp nhận bị đối thủ dẫn trước khi bước vào giờ nghỉ. Bước sang hiệp hai, Arsenal bất ngờ không dồn ép nữa và để Sunderland cầm bóng.
Ngay lập tức, chủ nhà mắc sai lầm và Saka trừng phạt đối thủ bằng cú dứt điểm vào góc gần hiểm hóc. Sau bàn thua này, Sunderland lại lui về phòng ngự trong khi Arsenal chậm rãi tấn công.
Sau nhiều nỗ lực, đội khách cuối cùng cũng có bàn vượt lên dẫn trước. Người ghi bàn là Trossard với cú dứt điểm trái phá từ ngoài vòng cấm. Nhận bàn thua đau, Sunderland bất chấp tất cả để dồn lên tấn công. Arsenal cũng chủ động phòng ngự số đông.
Phút 90+3, Brobbey tận dụng lợi thế thể hình và đè được Gabriel rồi tung người móc bóng, hạ gục David Raya để đem về bàn gỡ hòa cho Sunderland. Ngay sau đó, thủ thành Fernandes và Ballard đã lăn xả cứu thua giúp chủ nhà giữ lại được 1 điểm.
Tỉ số chung cuộc: Sunderland 2-2 Arsenal (H1: 1-0)
Ghi bàn:
Sunderland: Ballard 36', Brobbey 90+3'
Arsenal: Saka 53', Trossard 74'
Đội hình xuất phát
Sunderland: Roefs, Hume, Mukiele, Ballard, Geertruida, Mandava, Traore, Xhaka, Sadiki, Le Fee, Isidor
Arsenal: Raya, Timber, Saliba, Gabriel, Calafiori, Eze, Zubimendi, Rice, Saka, Merino, Trossard
Thông số trận đấu
Chấm điểm cầu thủ (Theo Flashscored)
Điểm
Roefs 7.3
Hume 6.6
Mukiele 7.3
Ballard 8.1
Geertruida 6.8
Mandava 6.1
Xhaka 7.0
Sadiki 7.1
Traore 6.5
Isidor 6.5
Le Fee 5.9
Điểm
6.0Raya
6.7Timber
6.7Saliba
7.0Gabriel
6.2Calafiori
6.8Eze
7.9Zubimendi
7.4Rice
8.4Saka
6.8Merino
7.0Trossard
Thay người
Brobbey 6.9
Adingra 6.2
Talbi 6.4
Mayenda
Thay người
Mosquera
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-09/11/2025 01:38 AM (GMT+7)