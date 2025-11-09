Kết quả bóng đá Sunderland - Arsenal: Nghẹt thở 4 bàn, siêu phẩm ấn định (Ngoại hạng Anh)

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Hoàng Anh Gia Lai vs Đông Á Thanh Hóa
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Parma vs Milan 09/11/25 - Trực tiếp
Logo Parma - PAR Parma
1
Logo Milan - MIL Milan
2
Chelsea vs Wolverhampton Wanderers 09/11/25 - Trực tiếp
Logo Chelsea - CHE Chelsea
0
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
0
Monaco vs Lens 09/11/25 - Trực tiếp
Logo Monaco - ASM Monaco
0
Logo Lens - RCL Lens
1
Hải Phòng vs SHB Đà Nẵng
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Sông Lam Nghệ An vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs Ninh Bình
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Bologna vs Napoli
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Nottingham Forest vs Leeds United
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Crystal Palace vs Brighton & Hove Albion
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Brentford vs Newcastle United
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Aston Villa vs AFC Bournemouth
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Rayo Vallecano vs Real Madrid
Logo Rayo Vallecano - RAY Rayo Vallecano
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Manchester City vs Liverpool
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Valencia vs Real Betis
Logo Valencia - VAL Valencia
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Eintracht Frankfurt vs Mainz 05
Logo Eintracht Frankfurt - SGE Eintracht Frankfurt
-
Logo Mainz 05 - M05 Mainz 05
-
Inter Milan vs Lazio
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Olympique Lyonnais vs Paris Saint-Germain
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Celta de Vigo vs Barcelona
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Thép Xanh Nam Định vs Hà Nội
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Công An Hà Nội vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-

Sự kiện: Premier League 2025-26 Sunderland A.F.C Arsenal
Arsenal và Sunderland đã cống hiến cho khán giả trận cầu cực kỳ hấp dẫn cho tới tận những phút cuối.

   

Arsenal phải làm khách của Sunderland ở vòng 11 Ngoại hạng Anh 2025/26. Hai đội nhập cuộc chặt chẽ và có hai tình huống gián đoạn nên phải tới phút 15, cơ hội đầu tiên mới xuất hiện. Declan Rice sút phạt hàng rào hay nhưng thủ thành Fernandes vẫn cứu thua thành công.

Arsenal không thể khoan thủng hàng phòng ngự của Sunderland trong hiệp một

Sunderland nhường lại thế trận hoàn toàn cho "Pháo thủ" nhưng đội khách tỏ ra bế tắc. Cầm bóng nhiều, không tạo ra được cơ hội, Arsenal trả giá ở phút 36. Tình huống tấn công rất đơn giản của Sunderland khi Mukiele đánh đầu chuyền bóng cho Ballard băng vào sút tung lưới đối thủ.

Tưởng như "Pháo thủ" sẽ tràn lên mạnh mẽ trong những phút cuối nhưng Arsenal vẫn giữ nhịp độ tấn công chậm và chấp nhận bị đối thủ dẫn trước khi bước vào giờ nghỉ. Bước sang hiệp hai, Arsenal bất ngờ không dồn ép nữa và để Sunderland cầm bóng.

Ngay lập tức, chủ nhà mắc sai lầm và Saka trừng phạt đối thủ bằng cú dứt điểm vào góc gần hiểm hóc. Sau bàn thua này, Sunderland lại lui về phòng ngự trong khi Arsenal chậm rãi tấn công. 

Sau nhiều nỗ lực, đội khách cuối cùng cũng có bàn vượt lên dẫn trước. Người ghi bàn là Trossard với cú dứt điểm trái phá từ ngoài vòng cấm. Nhận bàn thua đau, Sunderland bất chấp tất cả để dồn lên tấn công. Arsenal cũng chủ động phòng ngự số đông.

Phút 90+3, Brobbey tận dụng lợi thế thể hình và đè được Gabriel rồi tung người móc bóng, hạ gục David Raya để đem về bàn gỡ hòa cho Sunderland. Ngay sau đó, thủ thành Fernandes và Ballard đã lăn xả cứu thua giúp chủ nhà giữ lại được 1 điểm.

Tỉ số chung cuộc: Sunderland 2-2 Arsenal (H1: 1-0)

Ghi bàn:

Sunderland: Ballard 36', Brobbey 90+3'

Arsenal: Saka 53', Trossard 74'

Đội hình xuất phát

Sunderland: Roefs, Hume, Mukiele, Ballard, Geertruida, Mandava, Traore, Xhaka, Sadiki, Le Fee, Isidor

Arsenal: Raya, Timber, Saliba, Gabriel, Calafiori, Eze, Zubimendi, Rice, Saka, Merino, Trossard

Thông số trận đấu

Kết quả bóng đá Sunderland - Arsenal: Nghẹt thở 4 bàn, siêu phẩm ấn định (Ngoại hạng Anh) - 2 Sunderland Arsenal Kết quả bóng đá Sunderland - Arsenal: Nghẹt thở 4 bàn, siêu phẩm ấn định (Ngoại hạng Anh) - 3

Sút khung thành
6(2)
17(7)
Thời gian kiểm soát bóng
35%
65%
Phạm lỗi
13
13
Thẻ vàng
2
1
Thẻ đỏ
0
0
Việt vị
2
0
Phạt góc
2
2
Cứu thua
5
1

Chấm điểm cầu thủ (Theo Flashscored)

Sunderland Kết quả bóng đá Sunderland - Arsenal: Nghẹt thở 4 bàn, siêu phẩm ấn định (Ngoại hạng Anh) - 4 vs Kết quả bóng đá Sunderland - Arsenal: Nghẹt thở 4 bàn, siêu phẩm ấn định (Ngoại hạng Anh) - 5 Arsenal

Điểm

Roefs 7.3

Hume 6.6

Kiến tạo Mukiele 7.3

Ghi bàn Ballard 8.1

Geertruida 6.8

Thẻ vàng Mandava 6.1

Thẻ vàng Xhaka 7.0

Sadiki 7.1

Traore 6.5

Isidor 6.5

Le Fee 5.9

Điểm

6.0Raya

6.7Timber

6.7Saliba

7.0Gabriel

6.2Calafiori

6.8Eze

7.9Zubimendi Thẻ vàng

7.4Rice

8.4Saka Ghi bàn

6.8Merino

7.0Trossard Ghi bàn

Thay người

Ghi bànBrobbey 6.9

Adingra 6.2

Talbi 6.4

Mayenda

Thay người

Mosquera

Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận

Đen: Cầu thủ tệ nhất trận

8

Kết quả bóng đá West Ham - Burnley: Lật ngược thế cờ hiệp 2 (Ngoại hạng Anh)
09/11/2025 01:38 AM (GMT+7)
Tin liên quan
