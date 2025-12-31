Kết quả bóng đá Burnley - Newcastle: Khởi đầu chóng vánh, đòn kết liễu phút bù giờ (Ngoại hạng Anh)

Newcastle khởi đầu không thể tốt hơn ở sân Turf Moor, ngay phút thứ 2 Gordon đã vượt qua Kyle Walker và đường chuyền đổi hướng của anh được Joelinton tận dụng mở tỷ số cho đội khách. 5 phút sau Wissa đã có bàn thắng ở trận đầu tiên đá chính cho Newcastle, dù anh phải dứt điểm bồi lần 2 sau một tình huống lộn xộn.

Newcastle mất chỉ 7 phút để ghi tới 2 bàn

Tuy nhiên Burnley nỗ lực trở lại trận đấu và phút 24 Laurent đã vô-lê rút ngắn 1-2. Hai đội đều đã có cơ hội trong phần còn lại của hiệp 1 nhưng đều bỏ lỡ và không có thêm bàn thắng được ghi, và đầu hiệp 2 chứng kiến hai bên liên tục lỡ bàn thắng, trong đó có một cú đánh đầu đập xà ngang của Laurent ở phút 62.

Newcastle nơm nớp với thế dẫn bàn mong manh, phút 78 Thiaw còn bị từ chối bàn thắng trên vạch vôi. Nhưng Newcastle khá may khi giữ được cầu môn, Joelinton còn thoát thẻ vàng thứ 2 ở cuối hiệp 2 khi kéo ngã Broja từ phía sau khi đã bị vượt qua, và ở phút 90+3 Bruno Guimaraes dập tắt hy vọng của Burnley sau khi tận dụng sai lầm giữa Dubravka với Ekdal.

Tỷ số trận đấu: Burnley 1-3 Newcastle (hiệp 1: 1-2)

Ghi bàn (kiến tạo):

- Burnley: Laurent 24' (Broja)

- Newcastle: Joelinton 2', Wissa 7', Guimaraes 90'+3

Đội hình xuất phát:

Burnley: Dubravka, Walker, Laurent, Esteve, Ekdal, Pires, Florentino, Ugochukwu, Tchaouna, Edwards, Broja.

Newcastle: Pope, Hall, Schar, Thiaw, Miley, Joelinton, Tonali, Bruno, Barnes, Gordon, Wissa.